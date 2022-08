U ženskoj konkurenciji, petostruka prvakinja Rhiannan Iffland nije dopustila nikakva iznenađenja. Dominantnim nastupom Australka je došla do hat-tricka pobjeda na Starom mostu odnosno do četvrtog trijumfa ove sezone, i nastavila suvereno koračati ka odbrani titule. Drugo i treće mjesto zauzele su Kanađanke Molly Carlson i Jessica Macaulay.

