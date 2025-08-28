Red Bull Cliff Diving Svjetska serija stiže u Mostar!

Španac Carlos Gimeno se vraća na mjesto gdje je 2023. godine ostvario svoju prvu pobjedu u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji, dok Australka Rhiannan Iffland juri devetu krunu na trećoj i ujedno pretposljednjoj stanici sezone.

Njih dvoje, kao i ostali najbolji svjetski skakači i skakačice s litica, ponovo dolaze na jednu od najsimboličnijih lokacija ovog sporta, jer Red Bull Cliff Diving Svjetska serija stiže u Bosnu i Hercegovinu (5. i 6. septembar). S historijskog i legendarnog Starog mosta, koji se uzdiže preko ledeno hladne rijeke Neretve, zvijezde cliff divinga će se takmičiti na pretposljednjoj stanici sezone u kojoj je svaki skok važan. Sa strašću lokalnih fanova na vrhuncu i više dobitnika wildcard pozivnica nego ikad prije, Mostar je spreman da pruži još jedan nezaboravan obračun u spektakularnim skokovima sa Starog mosta.

Stari most, Mostar © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Ženska konkurencija

Australka Rhiannan Iffland mogla bi osvojiti devetu krunu u ženskoj konkurenciji. Trijumf u Mostaru bi označio njenu 44. pobjedu u 54. nastupu, ali i devetu uzastopnu titulu samo tri dana prije njenog 34. rođendana.

Rhiannan Iffland © Romina Amato

Iza Iffland, koja dolazi svježa nakon pete uzastopne titule svjetske prvakinje osvojene u Singapuru, ženski poredak obećava dramu. Viceprvakinja svjetskog prvenstva Simone Leathead (Kanada), Kaylea Arnett (SAD) i tinejdžerska senzacija Nelli Chukanivska (Ukrajina), vode tijesnu borbu za ukupni podijum, a razdvajaju ih samo tri boda. Leathead je druga s 24, trećeplasirana Arnett ima 23, a Chukanivska ih prati s 21 osvojenim bodom.

Muška konkurencija

U muškoj konkurenciji će sva pažnja biti umjerena na Gimena, koji je osvojio prethodnu stanicu u Italiji, a sada se vraća na mjesto svoje bajkovite prve pobjede u Svjetskoj seriji 2023. godine. Tridesetpetogodišnji Španac se suočava s jakom konkurencijom predvođenom vodećim u poretku Garyjem Huntom (Francuska). Takmičeći se zahvaljujući wildcardu ove sezone, desetostruki prvak Svjetske serije otvorio je sezonu pobjedom u El Nidu na Filipinima. Drugo mjesto na rang listi s Gimenom dijeli Jonathan Paredes (Meksiko), prvak iz 2017. godine koji je također ostvario svoju prvu pobjedu sjajnim skokovima sa Starog mosta, UNESCO-ve lokacije svjetske baštine, a to se dogodilo 2015. godine.

Gary Hunt © Red Bull Content Pool

Ali, favoritima tu nije kraj. Novokrunisani svjetski prvak James Lichtenstein (SAD) želi ostvariti bolje rezultate od svog 9. i 10. mjesta s dva prethodna nastupa sa Starog mosta, dok prvak iz 2023. Constantin Popovici (Rumunija) juri desetu pobjedu nakon što je već dva puta stajao na vrhu postolja u Mostaru.

Ovogodišnji program naglašava reputaciju Mostara kao odskočne daske za nove talente. Nikada prije se toliko wildcard učesnika nije pojavilo na jednoj stanici Svjetske serije. Ukupno 12 takmičara s wildcardom uključujući dva debitanta, odnosno sedam muškaraca i pet žena, pridružuje se 12 takmičara iz stalnog rostera, čineći pretposljednju stanicu sezone najnepredvidljivijom dosad.

Tradicija skokova sa Starog Mosta datira iz 17. vijeka, kada su mladići skakali s mosta u "obredu prelaska u muškost". Taj duh traje i danas, a moderni cliff diving se ovdje slavi te je obilježen postavljanjem stalne platforme za trening 2022. godine.

Nacionalni simbol

Stari most, nacionalni simbol ovjekovječen na zastavi i grbu Mostara, sada dijeli svoje naslijeđe sa Svjetskom serijom. Ovog septembra, hiljade navijača okupit će se duž rijeke Neretve kako bi svjedočili spajanju skokova s litica i jedne od najcjenjenijih znamenitosti Bosne i Hercegovine.

Stari most u Mostaru © Red Bull Content Pool

Wildcard takmičarke i takmičari u Mostaru su: Lisa Faulkner (SAD), Paula Gilabert (Španija), Xantheia Pennisi (Australija), Isabel Perez (Kolumbija), Maria Paula Quintero (Kolumbija), Davide Baraldi (Italija), David Colturi (SAD), Miguel Garcia (Kolumbija), Gary Hunt (Francuska), Scott Lazeroff (SAD), Jonathan Paredes (Meksiko) i Catalin Preda (Rumunija).

Podsjećanja radi, ovo su dosadašnji pobjednici u Mostaru:

- Molly Carlson (Kanada), Carlos Gimeno (Španija) – 2023.

- Rhiannan Iffland (Australija), Constantin Popovici (Rumunija) – 2022.

- Rhiannan Iffland (Australija), Gary Hunt (Francuska) – 2021.

- Rhiannan Iffland (Australija), Constantin Popovici (Rumunija) – 2019.

- Adriana Jimenez (Meksiko), Gary Hunt (Velika Britanija) – 2018.

- Cesilie Carlton (SAD), Gary Hunt (Velika Britanija) – 2017.

- Lysanne Richard (Kanada), Michal Navratil (Češka) – 2016.

- Jonathan Paredes (Meksiko) – 2015.

Više informacija o prenosu uživo potražite na ovom linku .