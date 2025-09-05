Red Bull Cliff Diving Svjetska serija deveti put je stigla u Mostar, a prva runda takmičenja održana jučer bila je veoma uzbudljiva. Najbolje skakače i skakačice u Mostaru je dočekalo plavo nebo i temperatura od 30 stepeni, uz blagi povjetarac i ledeni tok rijeke Neretve koji su dodatno otežavali uslove. Dok je septembarsko popodne bilo ugodno na obali, vode rijeke Neretve, koja teče ispod kultnog i historijskog Starog mosta, ostale su ledeno hladne, što je zaštitni znak mostarske stanice.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Desetostruki prvak Svjetske serije Gary Hunt, koji je kao lider u poretku u muškoj konkurenciji dočekao ovu pretposljednju stanicu, priznao je da je Mostar, sa svojim jedinstvenim mostom i dolinom okruženom planinama, vjerovatno najzahtjevnija lokacija u kalendaru ove sezone. Nedostatak jasnih fokusnih tačaka s mosta i dodatni izazov brze rijeke, zajedno guraju sportiste do njihovih granica, a to je nešto što stanicu samo čini još privlačnijom za fenomenalnog Hunta.

Akcija prve runde odvijala se s luka Starog mosta smještenog srcu lavirinta popločanih ulica starog grada, dok će takmičari u preostalim rundama skakati s platforme visine 21 metar za žene i 27 metara za muškarce.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Šta se dogodilo prvog dana?

Sa samo dvije preostale stanice u sezoni za 2025. godinu, pritisak za postizanjem rezultata bio je veći od samog početka, a sažeti kalendar ne ostavlja prostora za greške. Jedan briljantan skok ili kiks mogu preokrenuti plasman.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Prije nego što je prvi takmičar skočio, treća stanica u 2025. godini već je oborila rekorde. Dosad neviđenih 12 wildcard takmičara našlo se u postavi u Mostaru na 109. događaju Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, što je najveći broj wildcard takmičara na jednom događaju u historiji takmičenja.

Prvog dana, obavezni skokovi s luka Starog mosta, za muškarce i za žene, bili su ograničeni na 2,6 stepeni težine (DD), što je značilo da je izvođenje moralo biti besprijekorno kako bi se dobile konkurentne ocjene od sudija.

Iffland juri pobjedu, ali wildcard takmičarke imaju ranu prednost

Debitantkinja Isabel Perez bila je prva koja je jučer skočila sa kultnog mosta u prvoj rundi. Kolumbijska wildcard takmičarka započela je trodnevno takmičenje svojim prvim zvaničnim skokom u Svjetskoj seriji, izgledala je smireno i samouvjereno, a dobila je odlične ocjene od sudija, dvije 8,0 i jednu 8,5, čime je završila svoju preliminarnu rundu na petom mjestu.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Još jedna wildcard takmičarka Lisa Faulkner, sjajno je počela u Mostaru te je zauzela vrh ženske rang liste nakon prve runde obaveznih skokova. U svom tek drugom nastupu u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji, Amerikanka je izvela sjajan skok "Forward 2 Somersaults 1/2 Twist" i stekla ranu prednost.

Odmah iza nje, Rhiannan Iffland dijeli drugo mjesto sa Xantheiom Pennisi i Mariom Paulom Quintero koje su dobile wildcard, što dokazuje da je podijum "širom otvoren". Iffland juri deveti trofej kralja Kahekilija i želi ga osigurati u u Mostaru. Ona je zadnji čas zamijenila planirani "reverse flying dive" s "back double tuck" skokom, ali ta promjena nije nimalo utjecala na elegantni i samouvjereni nastup Australke.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

"Željela sam malo promijeniti stvari. Uradila sam taj 'flying reverse' na Filipinima i to nije bio moj najbolji skok od četiri pa sam se odlučila za nešto drugačije. Prvi put sam uradila taj skok u posljednje dvije godine i željela sam ga vratiti u svoj repertoar", izjavila je Iffland.

Ona tvrdi da nije pod pritiskom potencijalnog osvajanja historijske titule u Svjetskoj seriji na pretposljednjoj stanici 2025. godine.

"Iskreno, idem na to, ali ne osjećam pritisak. Moram izvesti četiri konzistentna skoka bez obzira na sve, a kao i na svaki drugi događaj, došla sam ovdje da dam sve od sebe. Da, to mi je u podsvijesti, ali glavni cilj trenutno su četiri konzistentna skoka i naravno, da uživam u ovome i u povratku u BiH“, rekla je Australka.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Gimeno i Barnaba se bore, Hunt je blizu

U muškoj konkurenciji, Carlos Gimeno je bio fokusiran na još jedan vrhunski nastup u Mostaru. On dijeli drugo mjesto u ukupnom poretku s Jonathanom Paredesom te juri Garyja Hunta. Nakon pobjede u Polignano a Mare u junu, 35-godišnji Gimeno također ima historiju na ovom mjestu i posljednji je skakač u muškoj kategoriji koji je pobijedio u Mostaru prije dvije godine, kada je ujedno ostvario svoju prvu pobjedu u Svjetskoj seriji.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Gimeno i Italijan Andrea Barnaba bili su najbolji u prvoj rundi, pri čemu je Gimeno izveo "Forward 2 Somersaults 1/2 Twist", dok se Andrea Barnaba odlučio za "Reverse 1 Somersault". Obojica su impresionirali sudije, osvojivši po dvije devetke i jednu ocjenu 8,5, skupili su po 68,90 bodova i plasirali se u vrh ljestvice prvog dana. Barnabin besprijekoran stil i izvedba čine ga teškim rivalom za pobijediti, dok je Gimenova dinamična i elegantna tehnika povećala njegove šanse za podijum.

Desetostruki prvak Gary Hunt, koji je upisao svoj 103. nastup u Svjetskoj seriji, nije pokazao znakove posustajanja dok se bori za rekordni 11. trofej kralja Kahekilija. S dobrim rezultatom od 67,60 bodova, francuski skakač je završio prvu rundu na diobi trećeg mjesta s Meksikancem Jonathanom Paredesom, koji trenutno uživa u svojoj najboljoj sezoni od 2019. godine. Dva veterana Svjetske serije drže vodeću poziciju uoči drugog dana takmičenja.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

Wildcard takmičari su također ostavili trag u muškoj kategoriji, a Scott Lazeroff je dan završio na šestom mjestu nakon svog prvog skoka u Svjetskoj seriji u Mostaru.

"Prezadovoljan sam svojim rezultatom. Nadam se da ću izvesti četiri skoka, vidjet ćemo gdje ću se naći na kraju", kazao je Amerikanac.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © Sulejman Omerbašić

S vrlo malo manevarskog prostora u vrhu, svašta se može dogoditi jer ulozi postaju veći, margina za greške se smanjuje, a odbrojavanje do velikog finala je zvanično počelo. Skokovi druge i treće runde zakazani su za danas, petak 5. septembar od 14:00 sati.

Poredak nakon prve runde:

Žene:

1. Lisa Faulkner 67,60

2. Xantheia Pennisi 66,30

2. Maria Paula Quintero 66,30

2. Rhiannan Iffland 66,30

5. Isabel Perez 63,70

6. Elisa Cosetti 62,40

7. Nelli Chukanivska 61,25

8. Kaylea Arnett 61,10

9. Meili Carpenter 59,80

9. Ginni van Katwijk 59,80

11. Paula Gilabert 50,70

12. Simone Leathead 45,50.

Muškarci:

1. Andrea Barnaba 68,90

1. Carlos Gimeno 68,90

3. Jonathan Paredes 67,60

3. Gary Hunt 67,60

5. James Lichtenstein 66,30

6. Davide Baraldi 63,70

6. Scott Lazeroff 63,70

6. Oleksiy Prygorov 63,70

9. Constantin Popovici 62,40

10. Miguel Garcia 58,50

10. David Colturi 58,50

12. Catalin Preda 54,60.