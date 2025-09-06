Red Bull Cliff Diving u Mostaru: Sve je spremno za veliko finale!

Stanica Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru bliži se svom kraju. Danas je na rasporedu četvrta i ujedno završna runda skokova sa Starog mosta, a najbolji skakači i skakačice svijeta spremni su dati sve od sebe za pobjedu u gradu na Neretvi. Protekla dva takmičarska dana donijela su dosta uzbuđenja, neizvjesnosti i preokreta, a u najboljoj poziciji da se nađu na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja su Australka Rhiannan Iffland i Rumun Constantin Popovici.

Iffland je nakon prve runde i skoka direktno s luka Starog mosta bila na diobi drugog mjesta, ali je drugog takmičarskog dana u drugoj i trećoj rundi sjajno skakala s plaforme visoke 21 metar i tako preuzela vodstvo. Fenomenalna Australka je sada na korak do pobjede u Mostaru, kojom bi osigurala devetu titulu u Red Bull Cliff Diving Svjetskoj seriji, čak i prije posljednje ovosezonske stanice u Bostonu (19. septembar).

Nakon tri runde skokova sa Starog mosta, Rhiannan drži prvo mjesto s 268,8 bodova, druga je Xantheia Pennisi s 258,6, dok trećeplasirana Lisa Faulkner ima 229,8 bodova. Iffland je uoči četvrte i ujedno odlučujuće runde u Mostaru, izjavila da osjeća pritisak, ali i veliku želju da pobijedi i osigura još jedan trofej kralja Kahekilija pred mnogobrojnom publikom okupljenom u gradu na Neretvi.

Gledajući ukupni poredak u prvenstvu, Iffland je vodeća s 41 bodom, Simone Leathead ima 24, a Kaylea Arnett 23 boda te čine top 3 skakačice Svjetske serije.

Veliku želju za novom pobjedom u Mostaru ima i Rumun Constantin Popovici, koji je preuzeo vodstvo nakon drugog dana takmičenja potisnuvši Andreu Barnabu, najboljeg skakača prve runde, na drugu poziciju. Popovici poslije tri runde ima ukupno 310,80 bodova, slijedi ga pomenuti Barnaba s 290,25, a potom i James Lichtenstein s 287,70 bodova. Lider u prvenstvu Gary Hunt trenutno zauzima četvrto mjesto s osvojenih 287,30 bodova.

Hunt vodi

U intervjuu nakon treće runde skokova, Popovici je govorio o problemu s povredom noge, koji ga ipak nije spriječio da sjajno obavi posao drugog dana takmičenja. Rumun se nada da će situacija u posljednjoj četvrtoj rundi biti još bolja te da će još jednom slaviti u Mostaru.

Kada je riječ o ukupnom poretku u prvenstvu, pomenuti Hunt vodi s 36 bodova, drugoplasirani Jonathan Paredes je skupio 29, koliko ima i Carlos Gimeno. Popovici je do stanice u Mostaru osvojio 22 boda i nalazi se na četvrtom mjestu.

Završnu rundu skokova u Mostaru i dodatni zabavni program publika će, kao i dosad, moći pratiti besplatno. Početak programa je zakazan za 15:30, a proglašenje pobjednika je planirano u 18:30 sati. Organizatori su preporučili gledaocima da dođu i zauzmu svoje pozicije na vrijeme, jer se tradicionalno očekuje veliki broj posjetilaca.

Gledaj uživo

Za one koji ne budu u prilici da uživo u Mostaru prate završnu rundu skokova, direktan prijenos je osiguran na YouTubeu , Red Bull TV -u i Hayat TV.

Nakon što se spusti zavjesa na još jedan spektakl u režiji zvijezda Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, zabava u Mostaru se nastavlja u sklopu festivala Old Town Street Fest i to na pet različitih lokacija u starogradskoj jezgri Mostara, a to su Hamam Stage, Ali Baba Stage, Duradžik Stage, Lazy Stage i Bijeli Bar Stage.

Poredak uoči četvrte runde stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru

Žene:

1. Rhiannan Iffland - 268,80 bodova

2. Xantheia Pennisi - 258,60

3. Lisa Faulkner - 229,80

4. Kaylea Arnett - 228,40

5. Maria Paula Quintero - 227,55

6. Simone Leathead - 224,35

7. Ginni Van Katwijk - 199,80

8. Nelli Chukanivska - 199,40

9. Meili Carpenter - 196,00

10. Paula Gilabert - 193,55

11. Elisa Cosetti - 183,75

12. Isabel Perez - 178,20

Muškarci:

1. Constantin Popovici - 310,80 bodova

2. Andrea Barnaba - 290,25

3. James Lichtenstein - 287,70

4. Gary Hunt - 287,30

5. Miguel Garcia - 283,10

6. Davide Baraldi - 272,45

7. Jonathan Paredes - 270,40

8. David Colturi - 267,60

9. Oleksiy Prygorov - 266,65

10. Catalin Preda - 255,60

11. Carlos Gimeno - 250,75

12. Scott Lazeroff - 208,10