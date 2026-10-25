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Red Bull Dance Your Style 2026: Willis osvojio titulu svjetskog prvaka!
Najbolji ulični plesači svijeta odmjerili su snage Cirihu, a francuski hip-hop plesač Willis osvojio je titulu pobjednika svjetskog finala takmičenja Red Bull Dance Your Style za 2026. godinu.
Nakon izdanja u gradovima među kojima su Pariz, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai i Los Angeles, svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style prvi put je održano u Cirihu i ponudilo je večer za pamćenje. Pred 7.500 navijača u dvorani Hallenstadion, 16 najboljih plesača svijeta nadmetalo se uličnom plesu, a francuski hip-hop plesač Willis prvi put je osvojio svjetsku titulu.
Kao što je to uvijek slučaj na takmičenju Red Bull Dance Your Style, u Švicarskoj nije bilo sudaca koji bi odlučili ko će osvojiti titulu. Umjesto toga, pobjednika je birala publika. Ove godine i navijači koji su pratili takmičenje od kuće mogli su dati svoj glas, jer su oni koji su gledali prijenos uživo imali mogućnost glasati u realnom vremenu. Od četvrtfinala nadalje, njihovi glasovi činili su 20 posto ukupnog broja glasova, dok je preostalih 80 posto pripalo brojnoj publici u dvorani Hallenstadion.
Ovo je priča o tome kako je Willis osvojio brojne obožavatelje i svojim plesom stigao do trijumfa na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026.
Willis u finalu pobijedio Južnokorejku Yoon Ji
Nakon večeri ispunjene spektakularnim plesnim duelima, u finalu su se suočili Willis iz Francuske i Yoon Ji iz Južne Koreje u okršaju hip-hopa i waackinga. U nezaboravnom finalnom obračunu, Willis je osvojio naklonost publike i osigurao prestižnu titulu svjetskog prvaka. Ovom pobjedom krunisan je put koji je počeo ranije tokom sedmice u predfinalnim takmičenjima, čime je završena sezona koja je obuhvatila 167 događaja širom svijeta.
Stalamuerte s pozivnicom do polufinala
Stalamuerte iz Veveyja, jedan od osam međunarodnih takmičara koji su dobili pozivnice za učešće, stigao je sve do polufinala. U četvrtfinalu je učestvovao u duelu koji je vjerovatno bio najbolji tokom cijele večeri, a protivnik mu je bio Britanac Slayer, specijalista za popping i savremeni ples.
Sadeck impresionirao nastupom
Još jedan vrhunac večeri bio je nastup francuskog plesača i koreografa Sadecka, koji je osmišljen posebno za ovu priliku. Poznat po spektakularnim grupnim koreografijama s kišobranima, koje su ranije postale viralne na društvenim mrežama, ovaj umjetnik je publici priredio upečatljiv vizuelni doživljaj na spoju uličnog plesa i pozorišne scenografije. U nastupu su učestvovali i članovi Red Bull All Stars ekipe MT Pop i Poppin'C.
Sedmica plesa ispunjena duelima i sjajnom atmosferom
Čak i prije velikog finala, Cirih je u potpunosti bio u znaku plesa. Tokom 21. i 22. oktobra, 60 plesača iz cijelog svijeta takmičilo se u dva predfinalna događaja u prostoru Schiffbau, boreći se za jedno od osam preostalih mjesta u svjetskom finalu. Zax, koji dolazi iz Švicarske, za "dlaku" je ostao bez plasmana.
Osam nacionalnih prvaka koji su se plasirali kroz predfinalna takmičenja su:
- Sharay (Kolumbija) - freestyle
- Happyfeet (Novi Zeland) - hip-hop/freestyle
- Yoon Ji (Južna Koreja) - waacking
- Slayer (Velika Britanija) - popping/savremeni ples
- Lil Syd (Austrija) - hip-hop
- Hector (Danska) - hip-hop
- Willis (Francuska) - hip-hop
- Ringo Winbee (Japan) - popping.
Njima se pridružilo osam međunarodnih takmičara s pozivnicama, a to su Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa i Chaa.
Pogledajte snimak svjetskog finala takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026
Ako ste propustili direktan prijenos, svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026 pogledajte u priloženom snimku.
Red Bull Dance Your Style World Final livestream
Dancers from across the globe hit the floor for one last battle, with the crowd deciding who earns the crown.