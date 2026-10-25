Willis slavi s trofejem nakon pobjede na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style u Cirihu.
© Little Shao
Dance

Red Bull Dance Your Style 2026: Willis osvojio titulu svjetskog prvaka!

Najbolji ulični plesači svijeta odmjerili su snage Cirihu, a francuski hip-hop plesač Willis osvojio je titulu pobjednika svjetskog finala takmičenja Red Bull Dance Your Style za 2026. godinu.
Piše redbull.ba
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Red Bull Dance Your Style World Final Zürich

The Red Bull Dance Your Style World Final took place on October 24, 2026, in Switzerland.

SchweizHallenstadion, Zürich, Schweiz
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Nakon izdanja u gradovima među kojima su Pariz, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai i Los Angeles, svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style prvi put je održano u Cirihu i ponudilo je večer za pamćenje. Pred 7.500 navijača u dvorani Hallenstadion, 16 najboljih plesača svijeta nadmetalo se uličnom plesu, a francuski hip-hop plesač Willis prvi put je osvojio svjetsku titulu.
Kao što je to uvijek slučaj na takmičenju Red Bull Dance Your Style, u Švicarskoj nije bilo sudaca koji bi odlučili ko će osvojiti titulu. Umjesto toga, pobjednika je birala publika. Ove godine i navijači koji su pratili takmičenje od kuće mogli su dati svoj glas, jer su oni koji su gledali prijenos uživo imali mogućnost glasati u realnom vremenu. Od četvrtfinala nadalje, njihovi glasovi činili su 20 posto ukupnog broja glasova, dok je preostalih 80 posto pripalo brojnoj publici u dvorani Hallenstadion.

Izvorni Red Bull

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Ovo je priča o tome kako je Willis osvojio brojne obožavatelje i svojim plesom stigao do trijumfa na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026.
Willis

Willis

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Capjay, from the USA, at the Red Bull Dance Your Style World Final in Zurich, Switzerland, on 24 October 2026.

Capjay made it all the way through to the quarter-finals

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Xelyna from Spain performs at the Red Bull Dance Your Style World Final at the Hallenstadion in Zurich, Switzerland, on 24 October 2026.

Xelyna eventually lost to Yoon Ji

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Yoon Ji in action at the Red Bull Dance Your Style World Final in Zurich, Switzerland on 24 October 2026.

Yoon Ji put her best waacking moves on show

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Candyman i Lil Syd u svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Willis was overcome with emotion after claiming victory

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Willis u finalu pobijedio Južnokorejku Yoon Ji

Nakon večeri ispunjene spektakularnim plesnim duelima, u finalu su se suočili Willis iz Francuske i Yoon Ji iz Južne Koreje u okršaju hip-hopa i waackinga. U nezaboravnom finalnom obračunu, Willis je osvojio naklonost publike i osigurao prestižnu titulu svjetskog prvaka. Ovom pobjedom krunisan je put koji je počeo ranije tokom sedmice u predfinalnim takmičenjima, čime je završena sezona koja je obuhvatila 167 događaja širom svijeta.
Glasanje na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style u Cirihu

Glasanje na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style u Cirihu

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Stalamuerte s pozivnicom do polufinala

Stalamuerte iz Veveyja, jedan od osam međunarodnih takmičara koji su dobili pozivnice za učešće, stigao je sve do polufinala. U četvrtfinalu je učestvovao u duelu koji je vjerovatno bio najbolji tokom cijele večeri, a protivnik mu je bio Britanac Slayer, specijalista za popping i savremeni ples.
Willis nastupa na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style u Cirihu.

Willis je oduševio publiku u Hallenstadionu

© Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Sadeck impresionirao nastupom

Još jedan vrhunac večeri bio je nastup francuskog plesača i koreografa Sadecka, koji je osmišljen posebno za ovu priliku. Poznat po spektakularnim grupnim koreografijama s kišobranima, koje su ranije postale viralne na društvenim mrežama, ovaj umjetnik je publici priredio upečatljiv vizuelni doživljaj na spoju uličnog plesa i pozorišne scenografije. U nastupu su učestvovali i članovi Red Bull All Stars ekipe MT Pop i Poppin'C.

Sedmica plesa ispunjena duelima i sjajnom atmosferom

Čak i prije velikog finala, Cirih je u potpunosti bio u znaku plesa. Tokom 21. i 22. oktobra, 60 plesača iz cijelog svijeta takmičilo se u dva predfinalna događaja u prostoru Schiffbau, boreći se za jedno od osam preostalih mjesta u svjetskom finalu. Zax, koji dolazi iz Švicarske, za "dlaku" je ostao bez plasmana.
Osam nacionalnih prvaka koji su se plasirali kroz predfinalna takmičenja su:
  • Sharay (Kolumbija) - freestyle
  • Happyfeet (Novi Zeland) - hip-hop/freestyle
  • Yoon Ji (Južna Koreja) - waacking
  • Slayer (Velika Britanija) - popping/savremeni ples
  • Lil Syd (Austrija) - hip-hop
  • Hector (Danska) - hip-hop
  • Willis (Francuska) - hip-hop
  • Ringo Winbee (Japan) - popping.
Njima se pridružilo osam međunarodnih takmičara s pozivnicama, a to su Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa i Chaa.
Infografika koja prikazuje parove plesača za svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026.

Parovi za dvoboje na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style

© Red Bull

Pogledajte snimak svjetskog finala takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026

Ako ste propustili direktan prijenos, svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026 pogledajte u priloženom snimku.

Red Bull Dance Your Style World Final livestream

Dancers from across the globe hit the floor for one last battle, with the crowd deciding who earns the crown.

Ova priča dio je

Red Bull Dance Your Style World Final Zürich

The Red Bull Dance Your Style World Final took place on October 24, 2026, in Switzerland.

SchweizHallenstadion, Zürich, Schweiz
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