Red Bull Dance Your Style 2026: Willis osvojio titulu svjetskog prvaka!

Nakon izdanja u gradovima među kojima su Pariz, Johannesburg, Frankfurt, Mumbai i Los Angeles, svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style prvi put je održano u Cirihu i ponudilo je večer za pamćenje. Pred 7.500 navijača u dvorani Hallenstadion, 16 najboljih plesača svijeta nadmetalo se uličnom plesu, a francuski hip-hop plesač Willis prvi put je osvojio svjetsku titulu.

Kao što je to uvijek slučaj na takmičenju Red Bull Dance Your Style, u Švicarskoj nije bilo sudaca koji bi odlučili ko će osvojiti titulu. Umjesto toga, pobjednika je birala publika. Ove godine i navijači koji su pratili takmičenje od kuće mogli su dati svoj glas, jer su oni koji su gledali prijenos uživo imali mogućnost glasati u realnom vremenu. Od četvrtfinala nadalje, njihovi glasovi činili su 20 posto ukupnog broja glasova, dok je preostalih 80 posto pripalo brojnoj publici u dvorani Hallenstadion.

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Ovo je priča o tome kako je Willis osvojio brojne obožavatelje i svojim plesom stigao do trijumfa na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026.

Willis © Little Shao / Red Bull Content Pool Capjay made it all the way through to the quarter-finals © Little Shao/Red Bull Content Pool Xelyna eventually lost to Yoon Ji © Romina Amato/Red Bull Content Pool Yoon Ji put her best waacking moves on show © Little Shao/Red Bull Content Pool Candyman i Lil Syd u svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style © Little Shao / Red Bull Content Pool Willis was overcome with emotion after claiming victory © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Willis u finalu pobijedio Južnokorejku Yoon Ji

Nakon večeri ispunjene spektakularnim plesnim duelima, u finalu su se suočili Willis iz Francuske i Yoon Ji iz Južne Koreje u okršaju hip-hopa i waackinga. U nezaboravnom finalnom obračunu, Willis je osvojio naklonost publike i osigurao prestižnu titulu svjetskog prvaka. Ovom pobjedom krunisan je put koji je počeo ranije tokom sedmice u predfinalnim takmičenjima, čime je završena sezona koja je obuhvatila 167 događaja širom svijeta.

Glasanje na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style u Cirihu © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Stalamuerte s pozivnicom do polufinala

Stalamuerte iz Veveyja, jedan od osam međunarodnih takmičara koji su dobili pozivnice za učešće, stigao je sve do polufinala. U četvrtfinalu je učestvovao u duelu koji je vjerovatno bio najbolji tokom cijele večeri, a protivnik mu je bio Britanac Slayer, specijalista za popping i savremeni ples.

Willis je oduševio publiku u Hallenstadionu © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Sadeck impresionirao nastupom

Još jedan vrhunac večeri bio je nastup francuskog plesača i koreografa Sadecka, koji je osmišljen posebno za ovu priliku. Poznat po spektakularnim grupnim koreografijama s kišobranima, koje su ranije postale viralne na društvenim mrežama, ovaj umjetnik je publici priredio upečatljiv vizuelni doživljaj na spoju uličnog plesa i pozorišne scenografije. U nastupu su učestvovali i članovi Red Bull All Stars ekipe MT Pop i Poppin'C.

Sedmica plesa ispunjena duelima i sjajnom atmosferom

Čak i prije velikog finala, Cirih je u potpunosti bio u znaku plesa. Tokom 21. i 22. oktobra, 60 plesača iz cijelog svijeta takmičilo se u dva predfinalna događaja u prostoru Schiffbau, boreći se za jedno od osam preostalih mjesta u svjetskom finalu. Zax, koji dolazi iz Švicarske, za "dlaku" je ostao bez plasmana.

Osam nacionalnih prvaka koji su se plasirali kroz predfinalna takmičenja su:

Sharay (Kolumbija) - freestyle

Happyfeet (Novi Zeland) - hip-hop/freestyle

Yoon Ji (Južna Koreja) - waacking

Slayer (Velika Britanija) - popping/savremeni ples

Lil Syd (Austrija) - hip-hop

Hector (Danska) - hip-hop

Willis (Francuska) - hip-hop

Ringo Winbee (Japan) - popping.

Njima se pridružilo osam međunarodnih takmičara s pozivnicama, a to su Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa i Chaa.

Parovi za dvoboje na svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style © Red Bull

Pogledajte snimak svjetskog finala takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026

Ako ste propustili direktan prijenos, svjetsko finale takmičenja Red Bull Dance Your Style 2026 pogledajte u priloženom snimku.

Red Bull Dance Your Style World Final livestream Dancers from across the globe hit the floor for one last battle, with the crowd deciding who earns the crown.