Red Bull Dance Your Style: Jaïra Joy je pobjednica svjetskog finala

Jaïra Joy iz Nizozemske slavila je pobjedu u prvom potpuno ženskom svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style tako što je nadmašila Waackxxxy, prvakinju iz 2023. godine. Joy je titulu osvojila zahvaljujući očaravajućem energičnom nastupu pred 10.000 gledatelja u subotu 11. oktobra u dvorani Intuit Dome u Los Angelesu.

Red Bull Dance Your Style © Little Shao / Red Bull Content Pool

Snimak Svjetskog finala pogledaj na ovom linku

U kulminaciji 127 događaja održanih širom svijeta, dva predfinala i cijele večeri svjetskog finala, Red Bull Dance Your Style 2025 sveo se na epsku finalnu bitku.

Jaïra Joy © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Nakon što je osvojila nacionalno finale Red Bull Dance Your Style u Nizozemskoj i prošla dva predfinala, hip-hop plesačica Jaïra Joy plasirala se u svjetsko finale, gdje je u tijesnom dvoboju s južnokorejskom plesačicom Waackxxxy odnijela zasluženu pobjedu.

"Publika je bila nevjerojatna. Njihova energija mi je dala ogroman poticaj. Mogli ste je osjetiti sa svih strana pa i s pozornice. Stvarno me je potaknula da dam sve od sebe", izjavila je Jaïra Joy.

Osamnaestogodišnjakinja je postala tek peta plesačica koja je osvojila prestižnu globalnu titulu. Među prethodnim prvacima su nizozemski plesač Shinshan (Pariz 2019.), Japanac The D Soraki (Johannesburg 2022.), Južnokorejka Waackxxxy (Frankfurt 2023.) i Vijetnamac MT Pop (Mumbai 2024.).

Hirokoboogie © Jon Shih / Red Bull Content Pool

Ranije tokom sedmice najbolji plesači iz 46 zemalja okupili su se u predfinalu u Sunset Edenu u Los Angelesu 8. i 9. oktobra, gdje su se borili za jedno od osam mjesta u svjetskom finalu.

Tih osam finalista, zajedno s osam pozvanih wildcard učesnika, plasirali su se u subotnje svjetsko finale u najmodernijoj dvorani Intuit Dome, koje su vodili slavna koreografkinja Charm La'Donna i hip-hop medijska legenda Sway Calloway.

The Crown © Jon Shih / Red Bull Content Pool

Ukupno 10.000 ljudi stvorilo je nevjerovatnu atmosferu za takmičare u prvom svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style koje je ikada održano na zapadnoj hemisferi.

Za razliku od drugih takmičenja, u Red Bull Dance Your Styleu izazov za plesače predstavlja improvizirana muzika, a o pobjedi odlučuju glasovi publike.

Plesači su se tokom svjetskog finala takmičili "jedan na jedan" uz nepredvidive hitove funka, popa, rocka, hop-hopa, old-school klasika i još mnogo toga, ali bez žirija, planirane koreografije i unaprijed odabrane muzike. Svi su morali pokazati svoje vještine, muzikalnost i izdržljivost, kako bi osvojili glasove publike i prošli dalje.

Sljedeće izdanje Red Bull Dance Your Style Svjetskog finala održat će se u Cirihu u Švicarskoj 24. oktobra 2026. godine.