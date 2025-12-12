Osvojili internet: TOP 10 najviralnijih plesnih nastupa godine

Red Bull Dance Your Style Svjetsko finale bilo je spektakl koji je okupio najbolje svjetske ulične plesače u Los Angelesu u borbi za krunu. Jaïra Joy odnijela je pobjedu kao druga ženska šampionka u historiji Red Bull Dance Your Stylea.

Ova sezona podigla je ljestvicu talenta, scenskog nastupa i viralnosti na jedan potpuno novi nivo. Ovdje se vraćamo na 10 najboljih Dance Your Style trenutaka koji su prodrmali podij i zapalili publiku. Kako su najbolji momenti uvijek donekle subjektivni, odabrali smo ih na osnovu popularnosti na društvenim mrežama. Poredani su bez posebnog redoslijeda.

01 Waackxxxy na Red Bull Dance Your Style Svjetskom finalu

Waackxxxy iz Južne Koreje, kraljica Red Bull Dance Your Style 2023, vratila se kao “wildcard”. Izvela je majstorsku lekciju waackinga i reggaeton energije. Presjekla je pjesmu Gasolina od Daddy Yankeeja, s oštrim pozama i eksplozivnom energijom koja se uklapala u svaki instrument - bez greške. Waackxxxy je ponovo dokazala svoj legendarni status i pretvorila prvo žensko finale u historiji u spektakl za pamćenje. Snimci su toliko eksplodirali da je nakon bitke pozirala pred publikom od 10.000 ljudi, ponosno noseći svoj viralni status viceprvakinje.

Klip iznad sakupio je preko 30 miliona pregleda samo na Instagramu.

02 The Crown na Red Bull Dance Your Style Svjetskom finalu

The Crown, američki “wildcard”, pretvorio je Intuit Dome u svoje igralište čim je krenula Sexy Back od Justina Timberlakea. Posjedovao je bit kao da mu duguje novac i natjerao publiku da bukvalno podrži njegov nastup. Njegovi oštri pokreti i savršena sinhronizacija s Timberlakeom digli su sve telefone u zrak za par sekundi. Runda je završila, a internet je, naravno, poludio.

Njegovi klipovi skupili su 30 miliona pregleda na Instagramu, TikToku i YouTubeu u samo nekoliko dana, učvrstivši ga kao jednog od najslađih viralnih plesača sezone 2025.

03 Rylee na Red Bull Dance Your Style East USA

Rylee nije samo došla – ona je pojela konkurenciju bez trunke milosti. Ova voguerka iz Philadelphije i „majka“ lokalnog ogranka Iconic House of Prodigy donijela je ballroom na binu. Pokidala je metallic hip-hop bit Like od JENNIE uz death dropove. Spojila je složeni rad ruku, elemente više stilova i pokrete nalik na kontorcionizam koji su se uvijali kao lavirint. Nezaboravan nastup zbog kojeg je publika ostala bez daha.

Ryleein nastup ima više od 10 miliona pregleda na Instagramu, TikToku i YouTubeu.

04 Arvidos na Red Bull Dance Your Style Sweden

Odjeven da impresionira – crno odijelo, leptir-mašna, fedora, crveni džepni detalj i tanki brk – švedski locker i samoprozvani „Funk Sinatra“ zapalio je scenu. Prepuno kreativnosti, karaktera i maksimalne muzikalnosti, podigao je locking na novi nivo. Dokazao je da može plesati na svaki žanr, plešući na afrobeat hit Shake Body od Skalesa. Spojio je svoje prepoznatljive pokrete s modernim elementima poput udaraca kukovima o pod, preciznih izolacija i spektakularne scenske energije koja je očarala publiku.

Arvidosova izvedba prešla je milion pregleda na društvenim mrežama.

05 Jaïra Joy na Red Bull Dance Your Style Svjetskom finalu

Jaïra Joy, 18-godišnje čudo iz Nizozemske, osvojila je Red Bull Dance Your Style Svjetsko finale 2025. Suočena s Waackxxxy u prvom ženskom finalu ikada, Jaïra je pretvorila podij u svoju pozornicu: pogled uperen u kamere, najprije je bacila prepoznatljivu posvetu, a zatim se prebacila u čisti freestyle. Klizanja u locking groove, house footwork u Afro bounce – pojela je svaki slučajni drop koji joj je DJ bacio, povezujući se s bitom kao da je pisan za nju. Publika od 10.000 ljudi poludjela je zajedno s plesačima. Do trenutka kada je uzela krunu, njeni klipovi već su preplavili mreže.

Jaïra Joy sakupila je 23 miliona pregleda samo na TikToku, i broj raste.

06 Hirokoboogie na Red Bull Dance Your Style Svjetskom finalu

Hirokoboogie, japanska locking mašina, izašla je na podij Intuit Domea i u sekundi pretvorila 2025. u 1978. Kad je krenula Give It to Me Baby od Rick Jamesa, pokreti su bili toliko žestoki da su gotovo ostavili trag na bitu. Čisti funk overdose: svaki lock čvrst kao trajna, svaki groove natopljen old-school stilom koji je publiku naveo da joj uzvrati pokretima kao da su skupa u cypheru. Runda je trajala u sekundama, ali klipovi su živjeli vječno.

Hirokoboogie je skupila 20 miliona pregleda na Instagramu, TikToku i YouTubeu.

07 SonLam na Red Bull Dance Your Style USA

SonLam, rođen u Sajgonu, a baziran u LA-u, dvostruki je prvak Red Bull Dance Your Style USA. Vladao je scenom svojim prepoznatljivim flowom i nepokolebljivom smirenošću. Besprijekornim prijelazima između nivoa, spojio je glatki footwork s tenzijom, poppingom, valovima i kreativnom muzikalnošću na Boom Boom Pow od Black Eyed Peas. Sa 15 godina iskustva, nije čudo što je SonLam hladan, nezaustavljiv borac. Napustio je scenu uz ovacije, osiguravši kartu za Svjetsko finale u Los Angelesu.

Njegov nastup ima 1,3 miliona pregleda na društvenim mrežama.

08 Zouba na Red Bull Dance Your Style Egypt

Egipatska direktorica, koreografkinja i plesačica svih stilova, Zouba, pokazala je ogromno samopouzdanje i muzikalnost od prvog takta. Osjećajući pjesmu 100 posto, uhvatila se za bas i svaku riječ iz Karma od Marwana Pabla i Abyusifa, prelazeći iz popping pokreta i freezeova u dinamični footwork, sve to praćeno mostovima koji prkose gravitaciji i tečnim savremenim pokretima. Kolektivi koje je osnovala bez sumnje su bili ponosni – Hunters Crew i moćni ženski Chimera Squad.

Zouba je skupila više od 1,3 miliona pregleda na Instagramu.

09 Sean Lew na Red Bull Dance Your Style USA

Sean Lew, plesač, režiser i koreograf iz LA-a, pokidao je binu i zapalio svoju rundu na Hella Good od No Doubt – i to plešući u čarapama. Spojio je savremene skokove s elegantnim footworkom, ubacio moonwalk, okret na jednoj nozi i čak odsvirao zračnu gitaru na vlastitoj nozi. Nije mu strana pozornica: plesao je s ikonama poput Janet Jackson i Justina Biebera, a online ima preko 1,5 miliona fanova. Iako mu ovaj nastup nije donio kartu za svjetsko finale, njegov James Brown–meets–MJ stil digao je publiku na noge.

Seanova zračna gitara sakupila je oko 750.000 pregleda na društvenim mrežama.

10 Silent na Red Bull Dance Your Style Svjetskom finalu

Silent, francuska krump kraljica, nije samo izašla na scenu – ona ju je osvojila. Kad je krenula On The Low od Burna Boya, pretvorila je mračnu afrobeat atmosferu u čistu prijetnju: udarci grudima kao gromovi, zamasi ruku koji sijeku zrak, svaki stomp kao da puca pod. Pogled zaključan, izraz lica prelazi iz podrugljivog u divlji – plesala je kao da je bit uvrijedio cijelu njenu lozu, a ona došla da riješi stvar. Bez osmijeha, bez trikova – samo sirova snaga i emocija. Klip je pogodio TikTok i odbio da siđe s feeda. Silent je otišla s bine kao da je potpisala bit svojom krvlju.

Njeni klipovi dostigli su oko 8 miliona pregleda na Instagramu, TikToku i YouTubeu.