Jedno od najprestižnijih plesnih takmičenja na svijetu, Red Bull Dance Your Style, postavlja izazov za plesače svih stilova i iz svih kutaka planete: da do 15. novembra na TikToku demonstriraju svoje umijeće i izbore mjesto u velikom Svjetskom finalu takmičenja 2021. godine.

No, zato Red Bull Dance Your Style pred sve ljubitelje uličnog plesa, amatere i profesionalce, na TikToku postavlja plesni izazov u kojem mogu pokazati šta znaju i osvojiti jedno od mjesta u velikom Svjetskom finalu takmičenja naredne godine.

1. Otvorite korisnički račun na TikToku. 2. Do 15. novembra postavite video trajanja do 30 sekundi sa vašim plesom na pjesmu „Get Loose Now“ od Black Eyed Peas. Video označite tagom @RedBullDance i hashtagom #redbulldanceyourstyle. 3. Sudije će odabrati osam plesača koji će se u finalu takmičiti uz još osam prethodno izabranih plesača sa pozivnicom. Pobjednika će odabrati publika putem glasanja na TikToku. 4. Od 25. novembra do 13. decembra pratite profil @RedBullDance na TikToku i glasajte za plesača koji je po vama bio najbolji u finalu 2020. Pobjednik osvaja mjesto u svjetskom finalu takmičenja Red Bull Dance Your Style 2021.

