Red Bull Dolomitenmann: Ultimativni test u planinskim sportovima

Red Bull Dolomitenmann već gotovo 40 godina okuplja sportiste iz različitih ekstremnih sportova. Riječ je o štafetnom takmičenju kakvog nema nigdje drugo u svijetu, u kojem se četiri pojedinca udružuju kako bi se okušali u četiri discipline: napornoj planinskoj utrci, paraglajderskom letu s 2.441 metra nadmorske visine, dionici brdskog biciklizma s 1.600 metara uspona i na kraju, osam kilometara spusta kajakom na "divljim" vodama do cilja. Svaki sportista predaje štafetu sljedećem, a vrijeme ekipe predstavlja zbir vremena ostvarenih u sve četiri dionice.

Nijedno drugo takmičenje na svijetu nije sasvim poput Dolomitenmanna, koji se svake godine održava u austrijskom gradu Lienzu u blizini planinskog lanca Dolomita.

Ideja za utrku potekla je od austrijskog skijaša spustaša iz Svjetskog kupa Wernera Grissmanna, koji je za mjesto održavanja odabrao svoj rodni grad. Takmičenje je i dalje porodični posao, a njegov sin Nikolaus sada je glavni organizator. Prvi put je održano 1988. godine, a tokom narednih godina je postajalo sve popularnije i sada redovno privlači više od 100 timova.

Red Bull Dolomitenmann - najvažnije informacije Koliko dugo se održava Red Bull Dolomitenmann? Utrka datira iz 1988. godine, što je čini jednim od najdugovječnijih kontinuirano održavanih multisportskih štafetnih takmičenja na svijetu. Ko je osnovao Red Bull Dolomitenmann? Bivši austrijski skijaš spustaš iz Svjetskog kupa Werner "Grizzly" Grissmann navodno je 1988. godine sanjao koncept takmičenja. Gdje se održava Red Bull Dolomitenmann? U Lienzu, u austrijskoj regiji Istočni Tirol, u podnožju Dolomita. Utrka završava na glavnom gradskom trgu pod nazivom Hauptplatz. Kakav je format Red Bull Dolomitenmanna? Timovi od četiri člana takmiče se štafetno u četiri discipline: planinskoj utrci na 12 kilometara, paraglajderskom letu sa startne tačke na 2.441 metru nadmorske visine, dionici brdskog biciklizma dugoj 19 kilometara i kajakaškoj dionici dugoj osam kilometara. Kada je sljedeći Red Bull Dolomitenmann? 11. septembra 2027. godine – kao i uvijek, u Lienzu.

01 Najvažniji trenuci Red Bull Dolomitenmanna 2026

Biciklist Mario Bair pomogao je Kolland Topsportu da ostvari pobjedu © Matthias Heschl / Red Bull Content Pool

Nakon nekoliko dana kiše, takmičare je na 48. izdanju Red Bull Dolomitenmanna dočekalo vedro nebo. Uslovi su bili savršeni, a ekipa Kolland Topsport Elite u potpunosti ih je iskoristila. Ova organizacija često ima više ekipa u takmičenju, a zahvaljujući pobjedi 2026. godine, sada su devetu godinu zaredom na vrhu pobjedničkog postolja.

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Četvorka koju čine Richard Atuya, Tobias Grossrubatscher, Mario Bair i Tillmann Roeller, ostvarila je pobjedu s ukupnim vremenom od četiri sata, 18 minuta i 20 sekundi, završivši 53 sekunde ispred ekipe Kolland Topsport Elektro Bauer.

Jedan od najupečatljivijih nastupa šampionske ekipe ostvario je Mario Bair, debitant na Red Bull Dolomitenmannu. Iako je prilikom ulaska u dionicu brdskog biciklizma zaostajao dvije minute za vodećima, odvojio se od cijelog takmičarskog polja, a njegovo vrijeme na toj dionici bilo je više od tri minute brže od svih ostalih, što je bio najveći razmak ostvaren u bilo kojoj disciplini u izdanju takmičenja za 2026. godinu.

"Prvi put sam ovdje i nisam znao da li će mi staza odgovarati, ali uspio sam odraditi ono što je trebalo. Prilikom predaje štafete na stadionu Dolomitenstadion zaostajao sam dvije minute, a kada sam sustigao vodećeg, dao sam sve od sebe i sada sam presretan što kući idemo s pobjedom", izjavio je Bair.

Austrijska MTB zvijezda Laura Stigger oduševila na debiju

Još jedna takmičarka u brdskom biciklizmu, koja je debitovala na Red Bull Dolomitenmannu, bila je Laura Stigger. Austrijanka je već ostvarila mnogo uspjeha u 2026. godini, osvojivši svjetsku titulu u elitnoj ženskoj disciplini Short Track (XCC) na Svjetskom prvenstvu u brdskom biciklizmu ove godine, ali je željela prihvatiti novi izazov.

Vozeći za ekipu Red Bull Damen, 25-godišnjakinja je ostvarila ubjedljivo najbrže vrijeme među ženama u dionici brdskog biciklizma. Narednu najbržu takmičarku nadmašila je za 17 minuta i tako pomogla svojoj ekipi da trijumfuje u ženskoj kategoriji.

"Atmosfera u ekipi bila je sjajna od prve minute, a bilo je posebno dobro jer smo nas četiri veoma snažne sportistkinje. Moja utrka zahtijevala je mnogo napornog rada, zbog čega sam još sretnija što smo najbolja ženska ekipa i to s tako velikom razlikom", rekla je Stigger, koja se takmičila zajedno s Judith Wyder, Viktorijom Brunner i Sophijom Schmidt.

Legenda paraglajdinga Aaron Durogati je nepobjediv

Aaron Durogati je ostvario najbrže vrijeme u paraglajdingu © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

Dok je biciklistička dionica ispisala nove priče na tlu, jedna stvar na nebu ostala je potpuno ista. Aaron Durogati ostvario je najbrže vrijeme u paraglajderskoj disciplini drugu godinu zaredom. Međutim, uprkos njegovim naporima, iapk nije uspio odvesti svoju ekipu do pobjede pa je tim Kolland Topsport Elektro Bauer završio na drugom mjestu.

"Za mene je ovo sada šesta pobjeda u paraglajderskom dijelu. Nevjerovatno sam sretan. Imam veliki cilj da jednog dana budem sportista koji je osvojio najviše Dolomitenmanna, tako da ću morati ostati u dobroj formi najmanje još dvije godine", kazao je Durogati.

02 Rezultati takmičenja Red Bull Dolomitenmann 2026:

- muškarci (Pro)

Kolland Topsport Elite — 4:18:20,4 Kolland Topsport Elektro Bauer — 4:19:13,8 Rothoblaas — 4:23:49,8

- žene (ameterke):

Red Bull Damen — 5:11:12,9 Die Rothoblaas Gitschn — 5:54:35 e-Finance Sport team women — 6:06:34