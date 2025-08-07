© redbull.ba
Motorbike Stuntriding
Aras i Nemanja zagrijali Banja Luku pred večerašnji Red Bull FMX Jam
Publiku očekuje večer puna adrenalina i spektakularnih trikova u zraku koje će izvesti četiri vrhunska freestyle motocross ridera.
Banja Luka je jučer dobila uzbudljivu uvertiru u ono što nas očekuje večeras na Kastelu. Jedan od najboljih svjetskih moto stunt vozača, Aras Gibieža, priredio je pravi adrenalinski show u centru grada, zajedno sa domaćom zvijezdom Nemanjem Mihajlovićem, najpoznatijim stunt vozačem u Bosni i Hercegovini. Dvojica vrhunskih motorista stvorila su doživljaj za pamćenje, vožnjom kroz Banja Luku u njima svojstvenom stilu koji je privukao sve poglede.
Publika uživala
U savršenom spoju svjetske klase i lokalnog talenta, dvojac je potom u večernjim satima oduševio okupljene gledaoce ispred Tropic centra nizom atraktivnih trikova na stunt motorima. Publika je uživala u vožnji na jednom točku, akrobacijama na motociklu i precizno izvedenim sinhronizovanim tačkama koje su izazvale ovacije. Bilo je to idealno zagrijavanje za ono što nas čeka večeras - Red Bull FMX Jam, koji u velikom stilu otvara ovogodišnji Fresh Wave Festival.
Podsjećamo, Red Bull FMX Jam je freestyle motocross spektakl koji okuplja neke od najboljih svjetskih freestyle sportista, ovog puta unutar zidina banjalučke tvrđave Kastel. Uz moćne motore, svjetlosne efekte, energičnu muziku i trikove koji doslovno prkose gravitaciji, ovaj događaj donosi jedinstven spoj sporta i zabave, prilagođen publici svih generacija. Za razliku od stunt trikova koji se izvode na tlu, koji su viđeni jučer, FMX majstori izvode smjele skokove i kompleksne trikove u zraku, dok lete sa specijalno postavljenih rampi.
Večeras spektakl
Spektakl počinje večeras, 7. augusta, u 20:00 sati na impozantnoj lokaciji tvrđave Kastel. Kapije se otvaraju u 19:00, a svima koji žele osigurati najbolje mjesto savjetuju se da dođu ranije. Karte su dostupne putem kupikartu.ba, na njihovim prodajnim mjestima, kao i na ulazu u Kastel na dan događaja. Ulaz je besplatan za djecu do 15 godina, ukoliko su u pratnji odrasle osobe koja posjeduje kartu.
