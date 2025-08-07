Spektakl počinje večeras, 7. augusta, u 20:00 sati na impozantnoj lokaciji tvrđave Kastel. Kapije se otvaraju u 19:00, a svima koji žele osigurati najbolje mjesto savjetuju se da dođu ranije. Karte su dostupne putem

, na njihovim prodajnim mjestima, kao i na ulazu u Kastel na dan događaja. Ulaz je besplatan za djecu do 15 godina, ukoliko su u pratnji odrasle osobe koja posjeduje kartu.