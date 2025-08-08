Spektakularan Red Bull FMX Jam otvorio ovogodišnji Fresh Wave Festival

Tvrđava Kastel u Banja Luci sinoć je bila poprište nezaboravnog spektakla. Red Bull FMX Jam otvorio je ovogodišnji Fresh Wave Festival uz nevjerovatne trikove, eksploziju adrenalina i energiju koja je nosila publiku od prvog do posljednjeg trenutka.
Letjeli iznad publike
Program je počeo u 20:00 sati, a hiljade okupljenih gledatelja dočekale su vozače ovacijama, aplauzima i navijanjem. Atmosfera je bila nabijena uzbuđenjem dok su majstori freestyle motocrossa letjeli visoko iznad publike, izvodeći trikove poput cliffhangera, supermana, backflipa i drugih akrobacija koje oduzimaju dah.
Skokovi su bili upotpunjeni pirotehničkim efektima i muzičkom pratnjom DJ Kosnika, stvarajući pravi audio-vizuelni spektakl. Publiku je kroz cijelu večer vodio poznati TV voditelj Srđan Erceg, koji je svojim šarmom, energijom i interakcijom dodatno podigao atmosferu, motivišući gledatelje da vrate energiju vozačima gromoglasnim aplauzima.
Red Bull FMX Jam Banja Luka
Zvijezda večeri bio je španski Red Bull sportista Jose “Mincha” Canosa, kojem su se na sceni pridružili vrhunski FMX vozači Mario Lucas, Troy Verburgh i Jens Hvolboll. Svaki od njih pokazao je vlastiti stil i tehniku, oduševljavajući publiku jedinstvenim izvedbama.
Noć za pamćenje
Poseban trenutak večeri bio je izlazak na binu legendarnog moto stunt vozača Arasa Gibieže i najboljeg domaćeg stunt vozača Nemanje Mihajlovića, koji su dan ranije prodefilovali Banja Lukom na motorima i održali spektakularan show ispred Tropic centra, pozivajući sugrađane da ne propuste glavnu FMX poslasticu.
Red Bull FMX Jam još jednom je dokazao zašto se smatra najatraktivnijim moto spektaklom na svijetu. Donoseći spoj vrhunskih vozača, adrenalinskih trikova, te svjetlosnih i zvučnih efekata, pretvorio je prvu noć Fresh Wave Festivala u događaj koji će Banja Luka dugo pamtiti.