Red Bull i Alma Ras Circular Design izazov – Re:Can

Treće, jubilarno izdanje Alma Ras Industry Day , koje 2026. godine dolazi pod motom Green Deal, predstavlja najambiciozniji program ove regionalne platforme do sada.

Inovativni projekat

Jedan od najznačajnijih iskoraka bit će novo strateško partnerstvo sa kompanijom Red Bull BiH, a saradnja neće ostati samo na nivou događaja. Naime, dvije kompanije zajedno pokreću Circular Design Challenge – Re:Can , inovativni projekat koji povezuje aluminijsku limenku, kreativni proces i cirkularnu ekonomiju.

Kroz prikupljanje Red Bull limenki širom BiH i njihovu transformaciju u funkcionalni, estetski i održivi proizvod, ideja je zajednički demonstrirati kako se dizajn može koristiti kao instrument ekološke odgovornosti i industrijske inovacije.

Projekat će biti realiziran tokom 2026. godine, a finalni proizvod i dokumentarni film o procesu bit će predstavljeni 2027. godine na četvrtom izdanju Alma Ras Industry Daya.

Želite biti dio izazova?

Također, tu je i prilika da i vi budete dio ovog izazova.

Prijave za profesionalne dizajnere su otvorene do 7. decembra , a ako želite da vaš rad postane dio stvarne industrijske promjene, na ovom linku saznajte više o svemu.

Alma Ras Industry Day je program koji afirmiše održivi dizajn kroz praksu, inovacije i etičke principe, osmišljen da odgovori na savremene izazove industrije, ekologije i društva. Tema Green Deal usklađena je sa evropskim zelenim planom, fokusirana na dizajne koji su dugotrajni, reciklabilni, popravljivi, uz niski uticaj na okoliš.

