Red Bull Iceberg Dive: Molly Carlson skočila sa sante leda visoke 15 metara

Carlson je postala prva žena koja je skočila u vodu sa sante leda (free-standing iceberg), a učinila je to 11. juna 2026. godine kada je izvela skok unazad s visine od približno 15 metara uz obalu Twillingatea u Newfoundlandu u Kanadi.

Projektom Red Bull Iceberg Dive ostvarila je svoj životni san nakon višemjesečnih priprema s kolegom iz Red Bull tima, također Kanađaninom Willom Gaddom, jednim od najpoznatijih penjača po ledu.

Molly Carlson i Will Gadd © Mason Mashon / Red Bull Content Pool Will Gadd © Mason Mashon / Red Bull Content Pool Molly Carlson © Mason Mashon / Red Bull Content Pool Molly Carlson © Mason Mashon / Red Bull Content Pool Molly Carlson © Mason Mashon / Red Bull Content Pool Molly Carlson © Mason Mashon / Red Bull Content Pool Molly Carlson © Mason Mashon / Red Bull Content Pool

Obala Newfoundlanda svake godine privlači hiljade santi leda koje plutaju s dalekog sjevera, pružajući ambijent koji se znatno razlikuje od raznovrsnih platformi visine 21 metar s kojih Carlson skače u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.

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Projekt je zahtijevao opsežno planiranje, vještine penjanja po ledu, testiranje plivačkih odijela i pripreme za boravak u hladnoj vodi, kao i suočavanje s promjenjivim morskim talasima, pomjeranjem santi leda i promjenjivim vremenskim uslovima.

Gadd je bio vodič i mentor fenomenalnoj Molly, pomažući joj da izgradi samopouzdanje te da se tokom priprema i samog pokušaja suoči sa svojim strahovima i tjeskobom.

"Red Bull Iceberg Dive je već dugo moj san, a ovo je daleko najluđa i jedna od najstrašnijih stvari koje sam ikada uradila. Međutim, hrabrost ne znači riješiti se straha, već ne dozvoliti da određuje za šta smo sposobni. Ovaj izazov sa santom leda bio je prilika da vidim koliko daleko mogu pomjeriti vlastite granice. Postoji nešto zaista moćno u santi leda, vidite samo njen mali dio iznad površine, dok je mnogo toga skriveno ispod nje. Mislim da je na mnogo načina isto i s našom tjeskobom i strahovima. Oni često mogu biti skriveni ispod površine, ali su i dalje veoma prisutni i stvarni", izjavila je Carlson nakon skoka.

"Ne bih se upustio u ovo da se radilo samo o penjanju na santu leda. Prilika da pomognem Molly da uradi nešto lijepo i značajno bila je ono što me privuklo ovom projektu. Prvi put sam se popeo na santu leda prije 25 godina, a povratak ovom izazovu bio je prava avantura. Ovaj nevjerovatan podvig u okviru projekta Red Bull Iceberg Dive bio je moguć samo zahvaljujući timu stručnjaka koji smo okupili, s višedecenijskim iskustvom u penjanju po ledu, sigurnosti na moru i skokovima u vodu s litica. Upravo su naše zajedničko znanje i spremnost da prihvatimo nimalo zanemariv rizik omogućili da se ovo ostvari", rekao je Gadd.

Projekt Red Bull Iceberg Dive označio je prvi put da je jedna žena skočila u vodu sa sante leda (free-standing iceberg), a ujedno je to bio i najviši skok unazad koji je Carlson dosad izvela. Projekt je objedinio skokove u vodu s litica, penjanje po ledu i stručnost u pomorskoj sigurnosti u nepredvidivom okruženju, istovremeno dodatno naglašavajući fokus sjajne Molly na hrabrost i suočavanje sa strahom.

Također, projekt je zavisio od specijaliziranog planiranja i mjera za smanjenje rizika, pri čemu je tim za podršku naglasio da se sante leda u svakom trenutku mogu prevrnuti, odlomiti ili pomjeriti te da posjetioci moraju održavati sigurnu udaljenost od njih.