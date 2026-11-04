Red Bull KTM Factory Racing cilja na treću uzastopnu pobjedu na Dakaru

Red Bull KTM Factory Racing, ekipa koja je više puta osvajala Dakar Rally, vraća se u pustinju. Aktuelni pobjednik Luciano Benavides, prvak FIM Svjetskog prvenstva u rally-raidu Daniel Sanders te mladi Edgar Canet predvodit će ekipu na nadolazećem Dakaru, koji će biti održan od 9. do 23. januara 2027. godine.

Daniel Sanders, Edgar Canet i Luciano Benavides © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Edgar Cante, Daniel Sanders i Luciano Benavides © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Daniel Sanders, Luciano Benavides i Edgar Canet © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Luciano Benavides © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Luciano Benavides © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Edgar Canet © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Edgar Canet © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Edgar Canet © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Daniel Sanders © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Daniel Sanders-1 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Dodatnu dozu uzbuđenja i nepredvidivosti predstojećem izdanju Dakara donosi povratak relija u Evropu i Afriku. Nakon gotovo dvije decenije pauze, 49. izdanje najtežeg relija na svijetu vraća se svojim korijenima. Ekipa Red Bull KTM Factory Racing i njeni rivali suočit će se s brutalnom rutom dugom gotovo 8.000 kilometara, prepunom kamenitih staza, zahtjevne navigacije i prostranih pustinjskih predjela.

Pobjede su postale lijepa navika za Red Bull KTM Factory Racing, čija su sva tri vozača tokom 2026. godine ostvarila trijumfe u FIM Svjetskom prvenstvu u rally-raidu. Sada se fokus prebacuje na novu afričku avanturu, a krajnji cilj je da u svoju bazu u Mattighofenu u Austriji donesu 22. trofej pobjednika Dakara.

Luciano Benavides priredio je jedan od najupečatljivijih trenutaka u gotovo pola stoljeća dugoj historiji Dakara pobjedom na posljednjem izdanju ovog svjetski poznatog relija. Argentinski motociklista uoči 13. i posljednje etape Dakara 2026. godine zaostajao je više od tri minute za vodećim. Odlučan da ne odustane, Benavides je odvezao etapu života i na kraju pobijedio na reliju s prednošću od samo dvije sekunde.

"Iza mene je jedna od mojih najuspješnijih godina do sada. Pobjeda na Dakaru najveći je rezultat u mojoj dosadašnjoj karijeri", izjavio je Benavides.

Prva pobjeda 31-godišnjeg Benavidesa na Dakaru bila je ostvarenje njegovog životnog sna. Čak i nakon što je nekoliko mjeseci prije relija u nesreći povrijedio koljeno, ključnu kost i rame, Benavides je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi stvorio preduslove za uspjeh. Sada ovaj vozač s brojem 77 želi odbraniti titulu i ostvariti drugu uzastopnu pobjedu.

"Ruta narednog Dakara u Portugalu i Maroku izgleda sjajno. Posljednjih godina ostvarivao sam dobre rezultate u Maroku jer takvi uslovi odgovaraju mom stilu vožnje", rekao je Benavides.

Iako mu je na posljednjem Dakaru izmakla druga uzastopna pobjeda, Sanders je dodatno učvrstio status legende rally-raida. Australac je tokom druge sedmice Dakara 2026 u teškom padu slomio ključnu i grudnu kost. Vožnja u završnim etapama i prelazak ciljne linije uprkos povredama ubrzo su postali jedno od najzanimljivijih poglavlja u bogatoj historiji Dakara.

"Na posljednjem Dakaru sve je išlo zaista dobro sve dok, nažalost, nisam slomio ključnu kost. To je bilo veliko razočarenje ove sezone jer je plan bio da ponovim prošlogodišnji uspjeh", kazao je Sanders.

Tridesetdvogodišnjak je ubrzo ostavio razočarenje s Dakara iza sebe i ostvario je pobjede na ovogodišnjim utrkama Ultimate Rally-Raid Portugal i Desafío Ruta 40. Uoči ovosedmičnog Abu Dhabi Desert Challengea, Chucky zauzima prvo mjesto u generalnom poretku FIM Svjetskog prvenstva u rally-raidu za 2026. godinu s 13 bodova prednosti ispred timskog kolege Benavidesa.

"Znamo da imamo potrebnu brzinu i zato je vrijeme da se potpuno posvetimo pripremama za Dakar 2027. Atmosfera unutar Red Bull KTM Factory Racinga zaista je posebna, to je poput druge porodice, daleko od kuće", istakao je Sanders.

Benavides i Sanders već su osvajali Dakar, a njihov timski kolega Edgar Canet sada se snažno bori da najveći trofej u rally-raidu doda svojoj sve bogatijoj kolekciji priznanja. Dvadesetjednogodišnji Španac nedavno je napravio značajan iskorak pobjedom u svojoj prvoj utrci u kategoriji RallyGP, na reliju Rallye du Maroc 2026.

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"Protekla sezona bila je ispunjena usponima i padovima, a usput sam stekao mnogo iskustva. Uzbuđen sam zbog dolaska na naredni Dakar jer imam zaista dobar osjećaj kada je riječ o onome što možemo postići 2027. godine. Cilj je boriti se za sve", poručio je Canet.

On je dokazao da može pobjeđivati u najjačoj motociklističkoj kategoriji rally-raida i mora ga se ozbiljno smatrati kandidatom za pobjedu na svakom reliju na kojem učestvuje. Uz podršku ekipe koja ima veliko iskustvo na Dakaru, katalonski motociklista ima potencijal da u januaru ostavi ozbiljan trag u poretku kategorije RallyGP.

"Nastavit ću trenirati i naporno raditi sve do početka narednog Dakara u Portugalu. Cilj je da na najvažniji reli godine stignem u najboljoj mogućoj formi", poručio je Canet.

Podršku trojici vozača Red Bull KTM Factory Racinga na predstojećem Dakaru pružat će vrhunski mehaničari, inženjeri i drugi neophodni članovi ekipe, pod vodstvom menadžera tima Andreasa Hölzla. Motocikl KTM 450 RALLY neprestano se razvija i prolazi kroz opsežna testiranja kako bi vozači bili što bolje opremljeni za suočavanje s izazovima Dakara i ostatka sezone FIM Svjetskog prvenstva u rally-raidu.

"Za ostvarivanje naših rezultata potrebno je uložiti ogroman trud, kako samih vozača tako i svih ljudi koji rade iza kulisa. Baš kao što naši vozači neprestano pomjeraju vlastite granice, tako ni mi ne prestajemo razvijati KTM 450 RALLY, a ekipa radi napornije nego ikada kako bi unaprijedila svaki aspekt motocikla", rekao je Hölzl.

Za uspjeh na 49. izdanju Dakara sve će morati funkcionisati besprijekorno, od prologa i prve etape u Portugalu do narednih 11 etapa u Maroku. Učesnike očekuju prepoznatljivi izazovi rally-raida, poput visokih pješčanih dina i stjenovitih kanjona, kroz koje će morati voziti maksimalnom brzinom.

Dakar 2027. počinje prologom u portugalskoj regiji Algarve u subotu, 9. januara. Tokom naredne dvije sedmice učesnike očekuje ruta duga 7.824 kilometra, od čega će 4.341 kilometar činiti 12 brzinskih ispita s mjerenjem vremena. Red Bull KTM Factory Racing se nada da će proslaviti svoju 22. pobjedu na Dakaru kada u subotu, 23. januara, u Marakešu bude spuštena karirana zastava za kraj relija.