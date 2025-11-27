Red Bull KTM Factory Racing spreman za odbranu titule na Dakaru

Uz aktuelnog prvaka RallyGP klase motocikala Daniela Sandersa su njegove timske kolege Luciano Benavides i Edgar Canet. Ovaj trio vozača će se voziti na KTM 450 Rally motociklima, a to je zapravo najuspješniji dvotočkaš u historiji Dakara.

Jedina stvar koja je teža od pobjede na Dakaru je ponoviti taj uspjeh. To je zadatak s kojim se suočava Red Bull KTM Factory Racing, dok se priprema za 48. izdanje relija Dakar, koji se održava od 3. do 17. januara 2026. godine.

Branilac titule Daniel Sanders, Luciano Benavides i Edgar Canet će voziti legendarni motocikl KTM 450 Rally preko otvorenih pustinja Saudijske Arabije u pokušaju da dođu do titule. Kombinacija opasnog terena i suparničkih timova predstavljaju prepreku za Red Bull KTM Factory Racing da dođe dvije uzastopne pobjede na Dakaru prvi put od preseljenja relija na Bliski istok.

Sanders predvodi tim u njihov najnoviji "napad" na Dakar Rally nakon zapanjujuće uspješne sezone. Australac je vozio svoj četverotaktni KTM 450 Rally do uvjerljive prve pobjede na Dakaru u januaru 2025. godine, a potom je trijumfovao na reli utrkama u Abu Dhabiju, Južnoj Africi i Portugalu te osvojio krunu u šampionatu FIM World Rally-Raid Championship RallyGP.

"Ulazim u ovaj Dakar da pokušam ponovo pobijediti. Prošlu sezonu sam izbrisao iz glave, želim istu motivaciju koju sam imao za prvu pobjedu. Cilj je preuzeti vodstvo i onda ga održavati do kraja", izjavio je Sanders.

Njegov cilj je da ponovi svoj uspjeh na Dakaru drugu godinu zaredom. Aktuelni svjetski prvak morat će biti u savršenoj sinhronizaciji sa svojom mašinom kako bi postao prvi uzastopni pobjednik Dakara na motociklu otkako se reli preselio iz Južne Amerike u Saudijsku Arabiju.

"Dakar Rally je najteža trka na planeti, ima apsolutno sve. Zahtjevi koji se stavljaju pred nas vozače i naše motocikle su neuporedivi. Teren po kojem se utrkujemo i cjelokupna atmosfera relija ne mogu se uporediti ni s čim drugim što ćete naći u autosportu", dodao je Sanders.

Luciano Benavides također se želi pridružiti impresivnom rekordu motocikla KTM 450 Rally, koji iznosi 11 pobjeda na posljednjih 15 izdanja Dakara, plus ukupno 245 etapnih pobjeda. Četvrto mjesto na Dakaru 2025. godine je najbliže što je Benavides prišao podijumu na najtežoj trci na svijetu. Sada je argentinski motociklist spreman da iskoristi svoju ogromnu ličnu motivaciju i da dospije na vrh poretka Dakara za 2026. godinu.

"Pobjeda na Dakaru je moj san i činim sve što mogu da ga ostvarim. Svake godine imate samo jednu šansu za pobjedu na Dakaru. Zato se trudim da budem potpuno spreman kada dođe vrijeme za utrku", rekao je Luciano.

Predstojeći Dakar bit će prvi na kojem će Luciano voziti bez svog starijeg brata Kevina Benavidesa, a koji se također takmičio u kategoriji motocikala. Kevin je pobijedio na Dakaru 2023. godine dok je vozio za Red Bull KTM Factory Racing, a sada je promijenio kategoriju kako bi se utrkivao po dinama na četiri točka.

Zamjena za starijeg brata Benavidesa u postavi vozača Red Bull KTM Factory Racinga za RallyGP klasu je Edgar Canet.

Dvadesetogodišnji Canet je impresionirao na debiju na Dakaru 2025. godine osvojivši kategoriju Rally2 za vozače u usponu. Španac je potom osvojio Svjetsko prvenstvo u Rally2 kategoriji 2025. godine, a sada zauzima svoje mjesto među elitnim svjetskim motociklistima u RallyGP klasi na reliju Dakar za 2026. godinu.

"Utrkivanje u RallyGP klasi na Dakaru je velika promjena, drugačiji je pritisak, drugačiji mentalitet i drugačija utrka. Sada se takmičim protiv najboljih vozača u najtežoj utrci na svijetu. Nema veće motivacije od toga", kazao je Canet.

KTM 450 Rally je u proteklih 12 mjeseci doživio potpuno osvježenje. Elegantniji dizajn je usavršen imajući u vidu najteže etape relija. Količina goriva od 35 litara osigurava da motocikl može izdržati dosad najduže ikada saudijsko izdanje Dakara u smislu distance.

Red Bull KTM Factory Racing započinje Dakar Rally prologom u Yanbuu u subotu 3. januara 2026. godine, a zatim slijede dvije sedmice s 13 vremenski mjerenih specijalnih etapa, koje se vijugaju preko moćnih pješčanih dina i kroz stjenovite planinske kanjone. Svaki klip motocikla KTM 450 Rally morat će ispravno raditi kako bi tim proslavio još jedan uspjeh u Yanbuu u subotu 17. januara.