Top 7 trenutaka sa Red Bull League of Its Own 2025

Prošlog mjeseca, T1 je postao prvi tim koji je osvojio tri uzastopna trofeja League of Legends World Championshipa, kao i prvi tim koji je imao čast da osvoji šest titula. Lee 'Faker' Sang-hyeok i njegov tim pokazali su da su najbolji League of Legends tim na svijetu – i imaju Summoner's Cup da to dokažu.

Međutim, T1 sada moraju zadržati titulu, a sada su neki od najboljih evropskih timova testirali njihovu snagu u uzbudljivom jednodnevnom takmičenju u Minhenu. Ovogodišnji Red Bull League of Its Own donio je mečeve za pamćenje, u kojima su G2 Esports, Karmine Corp, NNO Old i Los Ratones izlazili na Rift da se sukobe jedni protiv drugih, prije nego što su izazvali južnokorejsku velesilu.

Faker je pokazao svoj status GOAT-a © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Ove godine događaj je imao zaokret, jer su bila uključena Ultimate Fearless pravila: svaki šampion koji je odigrao više nije bio dostupan do kraja događaja.

Tako je nastao pravi haos, a ovaj dan postao nezaboravan – u nastavku su neki od najboljih trenutaka sa Red Bull League of Its Own 2025. Pogledajte odabrane momente u videu ispod, a zatim nastavite za detaljniji pregled:

01 G2 se zagrijao protiv NNO Old

G2 Esports je otvorio takmičenje © Marcel Lämmerhirt

NNO Old je imao čast da otvori večer, i suprotstavili su se G2 Esportsu. Oba tima su ozbiljno ušla u pick/ban fazu, ali je G2 izašao na Rift raspoložen za trolanje: odabrali su sve AD Carry šampione, bez sumnje smanjujući protivničkim bot lejnerima izbor šampiona s kojima bi se mogli uklopiti.

Iako su im šampioni bili van svojih standardnih rola, G2 je ipak dao sve od sebe i suprotstavio se igračima poput Frederika ‘NoWay’ Hintereggera, Niklota ‘Tolkina’ Stübera i Daniela ‘Broekija’ Broekmanna, a Sergen 'BrokenBlade' Çelik se posebno istakao u top laneu.

02 Karmine Corp je savladao Los Ratones

Karmine Corp je postavio standard pobjedom protiv Los Ratonesa © Sebastian Kraft

Jesmo li dobili uvid u LEC Versus? Uoči debija oba tima u sljedećoj sezoni LEC Versusa, Karmine Corp je izveo mješoviti sastav iz svoja tri tima i prilično uvjerljivo porazio ekipu Los Ratonesa.

Iako je ekipa Los Ratones osvojila "First Blood", nisu uspjeli zadržati prednost te je u meču koji je trajao 29 minuta, KC pojačao pritisak. Caliste 'Caliste' Henry-Hennebert je pokazao zašto je proglašen Novajlijom godine u Evropi, ostvarivši devet ubistava, osam asistencija i samo jednu smrt.

03 Not-Caps je pomogao osigurati G2-ov susret protiv T1.

Caps je zamijenjen sa Not-Capsom u meču protiv Karmine Corpa © Marius Faulhaber

G2 Esports je pojačao tempo u svojoj igri protiv Karmine Corpa, i dok je KC i dalje izvodio mješoviti sastav, G2 je u ovom meču izgledao mnogo ozbiljnije, s ciljem da osiguraju svoj konačni obračun protiv T1. Budući da je KC mijenjao svoj tim sa zamjenama, G2 se našalio učinivši isto: igrač s kapom, bradom i sunčanim naočalama zauzeo je mjesto Rasmusa 'Caps' Winthera i prikazao majstorsku igru na LeBlancu.

U međuvremenu, praktično je ostatak G2 tima igrao sa svojim omiljenim šampionima; Steven 'Hans Sama' Liv u donjoj stazi (bot lane) se "nafidao" na svom Dravenu, ostvarivši devet ubistava, dok je K'Sante od BrokenBladea zabilježio pet ubistava i devet asistencija u gornjoj stazi (top lane). Ali je Not-Caps bio taj koji je uložio sav napor, zabilježivši ukupno 14 asistencija i pokazavši šta ima u rezervi za svjetske šampione.

04 Sve oči uprte su u Peyza dok se T1 suočava sa G2.

Faker je predvodio novi sastav T1 u Minhenu © Marius Faulhaber

Godina 2026. će izgledati malo drugačije za šestostruke svjetske šampione T1. Njihov sastav se promijenio ulaskom u novu sezonu, budući da je Lee 'Gumayusi' Min-hyeong otišao u Hanwha Life Esports nakon pet godina provedenih u T1, gdje je osvojio tri titule Svjetskog prvenstva i jednu LCK titulu.

Na scenu stupa Kim 'Peyz' Su-hwan, koji ga zamjenjuje, došavši iz ekipe JD Gaming iz LPL-a i ponovo se ujedinivši sa svojim bivšim saigračem iz Gen.G, Choi 'Doran' Hyeon-joonom. Na ovogodišnjem Red Bull League of Its Own, G2 Esports se činio savršenim testom za novog supportera, budući da je najvjerovatnije najbolji evropski tim predstavljao savršenu priliku za odmjeravanje snaga.

Samo minutu nakon početka igre, Peyz je ostvario dvostruko ubistvo nad Hans Samom i Labrosom 'Labrov' Papoutsakisom, dajući T1 manju prednost u igri, ali je to nesumnjivo bio udarac na moral na samom početku. Ispit kao vatreno krštenje: Peyz je završio igru sa 11 smrti, ali je ipak pokazao potencijal kako se uklapa u tim.

05 Hans Sama je prikazao majstoriju protiv T1.

BrokenBlade je također bio ključan za G2-ovu pobjedu nad T1 © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Hans Sama godinama slovi kao jedan od najboljih ADC igrača u Evropi, ali je u meču G2 protiv T1 izgledao kao potpuno drugačije. Hans Sama-ova Caitlyn je sve bolja i bolja, a u ovom revijalnom meču je zaista izvučen sav potencijal. Igra protiv svjetskih šampiona završena je sa 18 ubistava i 11 asistencija.

Iako je Peyz nadmašio Hans Samu u "bottom laneu" na samom početku, Hans Sama mu je brzo uzvratio, ostvarivši sjajno dvostruko ubistvo u timskoj borbi, čime je G2 poveo sa 11-4 i imao prednost od 3.000 zlata nakon svega sedam minuta. Hans Sama se ipak posljednji smijao svom protivniku u stazi, jer Peyz i Ryu 'Keria' Min-seok jedva da su mogli odgovoriti tokom cijele igre, obojica zabilježivši po 11 smrti, čak i dok je Keria igrao svog prepoznatljivog Barda.

Sa pobjedom nad T1 – ukupno 45 ubistava za G2 za 28 minuta – Hans Sama je ostvario nastup koji će se sigurno pamtiti godinama.

06 NoWay je samostalno eliminisao Fakera

NNO Old je priredio pravi spektakl © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

NNO Old protiv T1 započeo je nečim malo drugačijim: Nemesis Draftom. Timovi su birali šampione za protivnički tim, što je rezultiralo zanimljivim kompozicijama na obje strane. Sa širokim osmijehom na licu NoWaya, moglo se naslutiti da se sprema oluja.

I dok je "plesna zabava" označila početak svečanosti, T1 je stekao prednost u ranoj fazi igre. Ali NoWay se uspio prišuljati i ostvariti "solo kill" nad Fakerom, čime je NNO Old zabilježio svoje prvo ubistvo. Ipak, to nije bilo dovoljno da NNO Old stekne prednost: T1 se sabrao i brzo skupio osam ubistava u prvih 10 minuta, uz prednost od 3.500 zlata.

Čak ni sa ubistvom nad Neuništivim Demonskim Kraljem, NoWay nije uspio taj entuzijazam pretvoriti u daljnji napredak protiv T1, budući da su svjetski šampioni pojačali tempo i "ugasili" svoje neprijatelje nakon 22 minute.

07 T1 protiv Los Ratonesa

Los Ratones su učinili da ova noć bude nezaboravna © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

A onda je došao red na finalni obračun večeri: T1 protiv Los Ratones. Trostruki uzastopni svjetski šampioni bili su spremni za svoj niz revijalnih mečeva zaredom – a onaj najzabavniji sačuvan je za kraj.

Ovaj meč dva izuzetno popularna tima ponudio nam je sve, od četverostrukih ubistava do bezbroj timskih borbi, i mogao je otići u bilo kojem smjeru.

Oba tima su bila izjednačena u prvih 10 minuta, ali je T1 počeo sticati blagu prednost u zlatu i povećavati broj ubistava, pri čemu je Peyz ovoga puta počeo pokazivati više dobrih poteza. Sa 3.000 zlata prednosti, svjetski šampioni su stabilno gradili svoju prednost nad Los Ratonesom, dok je Faker tiho skupljao ubistva i jačao svog šampiona.

Ali na 15. minutu, Los Ratones je smanjio razliku dobro proračunatom timskom borbom, iz koje je Velja izašao sa samo jednocifrenim brojem "zdravlja". Iako je prednost u zlatu sužena, Los Ratones je i dalje ostao u igri, čak i dok su šampioni T1 brzo napredovali u nivoima. Baus je u gornjoj stazi (top lane) nastavio pokazivati zašto je kvalitetan igrač, zadržavajući prednost u svojoj stazi – čak i na svom prepoznatljivom Sionu. Sa svojih ukupno 11 ubistava, pokazao je da se na njega može osloniti.

Kako je rezultat i dalje bio prilično izjednačen, u 21. minutu izbila je žestoka timska borba nakon što je Los Ratones preuzeo Hextech Zmaja (Drake), pri čemu je Veljko 'Velja' Čamdžić započeo sa ubistvom nad Fakerom, dok je Rekkles završio jurnjavu za Onerom – ovo je označilo početak preokreta Los Ratonesa.

Sa aseom u 23. minuti, Los Ratones je nastavio koristiti svoju prednost nad T1 kako bi ostvario dodatna ubistva dok su njihovi minioni srušili Nexus, čime je meč završen. Uz ogromno 81 ubistvo ukupno između oba tima, ova zabavna igra zaista je ponudila sve, i jedva je čekamo ponovo!

Želite li sve ovo vidjeti i sami? Pogledajte cijeli snimak i uživajte!