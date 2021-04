Ovo su pobjednici prvog Red Bull Pit Stop izazova u BiH

Pokazala su to dva nedavna Pit Stop izazova, prvi put organizirana u BiH. Jedan virtuelni, u kojem su u video igri virtuelni mehaničari u periodu od 15.3. do 15.4. imali priliku pokazati svoje sposobnosti. Drugi je bio za one željne pravog iskustva. Njima je na Hifa Petrol pumpama u Vogošći i Banjoj Luci bio postavljen bolid i tako pružena prilika da pokažu šta znaju.