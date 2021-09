Ciao Palermo! Šou Red Bull Racinga u Palermu pred trku Formule 1 u Monzi

Video „Ciao Palermo, Monza is calling“ (Do viđenja Palermo, Monza zove) odaje počast jednom od najizazovnijih i najslikovitijih italijanskih gradova, a počinje na Ballaru - najstarijoj i najpoznatijoj uličnoj tržnici u Palermu.

RB7 je potom protutnjao živopisnim uskim ulicama grada prije nego što je izbio na široke bulevare, uključujući Via Vittorio Emanuele, koja prolazi kroz historijsko središte Palerma.

Po dolasku na prekrasni trg Quattro Canti, zaputio se do gradske kapije Porta Felice i promenade Foro Italico, susrevši usput YouTube zvijezdu Jakidalea.

