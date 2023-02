Predstavljeni novi F1 bolid RB19

Velika je to vijest za auto-moto svijet - Ford je inače treći najuspješniji proizvođač motora u istoriji Formule 1, a može da se pohvali riznicom od 10 konstruktorskih titula i 13 titula šampiona vozača. Je li vrijeme da se istorija nastavi?

Potvrđeno je još i da će Scuderia AlphaTauri koristiti Fordove pogonske jedinice, a primarni ugovor podrazumijeva sigurnu saradnju od 2026. godine do 2030., uz opciju produžetka.

Velike su promjene regulativa najavljene za 2026. godinu i cilj je da Formula 1 bude održivija, pa će se već sada raditi na novom agregatu u skladu sa novim tehničkim propisima koji će stupiti na snagu. Sve to podrazumijeva potrebu za električnim motorom od 350 kWh u kombinaciji sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem.

"FIA i F1 posvećeni su održivosti uz povećanu upotrebu električne energije, kao i održivih goriva, a to je jedan od ključnih razloga da se Ford vrati u Formulu 1" - saopšteno je iz ove kompanije.

Oglasio se i Kristijan Horner, izvršni direktor Oracle Red Bull Racing tima: "Fantastično je poželjeti dobrodošlicu Fordu nazad u Formulu 1 kroz ovo partnerstvo. To nas stavlja u dobru poziciju u odnosu na konkurenciju. Oni imaju bogatu istoriju automobilizma koja obuhvata generacije."

"RB19 koristi prednosti RB18 koji je bio najuspješniji automobil tima. Došlo je do nekih suptilnih aerodinamičkih promjena" - naveo je Horner.

