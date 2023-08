utorak, 8. august od 16 do 18 sati

Workshop će biti sjajna prilika za sve one koji razmišljaju da se okušaju u freestyle-u da izbruse svoje vještine i pokupe savjet od iskusnih igrača.

Nevjerovatne lirske vještine, izrazit FLOW i oštre ubitačne rime sa tvrdim hip hopom uprljanim oštrim uličnim zvukom karakteristika su Mardeljana. Rep je život za ovog umjetnika, a on ga uvjerljivo živi i prenosi širom regije. Vanserijski MC rođen sa sub oktaverom u grlu. Kao da slušaš dva vokala koji besprijekorno surfaju preko bitova hiperrealnom lirikom.

Smoke Mardeljano iza sebe ima jedan EP i četiri albuma, “Znaš me znam te” iz 2015. godine, “Ja repujem” iz 2017. godine, “To je rep” iz 2019. godine i prošlogodišnju suradnju s Ajsom Nigrutinom, “Kad goveda utihnu” na kojem se nalazi i hit “Umro je trep“.

