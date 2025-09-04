Tradicionalno, Red Bull Cliff Diving u Mostaru otvara se skokovima direktno sa Starog mosta, u znak poštovanja prema stoljetnoj tradiciji mostarskih skokova. Tako će i ove godine, u četvrtak 4. septembra od 14:00 sati, publika svjedočiti prvoj rundi takmičenja, kada se dvadeset i četvero najboljih svjetskih skakačica i skakača okuša u skokovima da legendarnog Starog mosta u Neretvu.

Redoslijed nastupa, međutim, nije određen klasičnim ždrijbom. Kao i svake godine u Mostaru, organizovan je Lucky Draw, zabavna i nesvakidašnja aktivnost kojom se određuje ko će kada skočiti. Ove godine, takmičari su morali pokazati da osim u zraku znaju biti precizni i na zemlji.

Zadatak je bio jednostavan, ali izazovan: gađati specijalno izrađenu tablu nogometnom loptom i skupljati bodove. Onaj ko bi osvojio najviše bodova imao je priliku prvi odabrati željeno startno mjesto. Na ovaj način, početak takmičenja dobio je dodatnu dozu zabave i rivalstva, a svi su uživali u skroz drugačijem “meču” cliff divera.

Redoslijed prve runde – muškarci:

1. Davide Baraldi (ITA)

2. Miguel Garcia (COL)

3. Catalin Preda (ROU)

4. David Colturi (USA)

5. Jonathan Paredes (MEX)

6. Andrea Barnaba (ITA)

7. Scott Lazerof (USA)

8. James Lichtenstein (USA)

9. Constantin Popovici (ROU)

10. Carlos Gimeno (ESP)

11. Oleksiy Prygorov (UKR)

12. Gary Hunt (FRA)

Redoslijed prve runde – žene:

1. Isabel Perez (COL)

2. Meili Carpenter (USA)

3. Lisa Faulkner (USA)

4. Xantheia Pennisi (AUS)

5. Elisa Cosetti (ITA)

6. Maria Paula Quintero (COL)

7. Paula Gilabert (ESP)

8. Nelli Chukanivska (UKR)

9. Ginni Van Katwijk (NED)

10. Rhiannan Iffland (AUS)

11. Kaylea Arnett (USA)

12. Simone Leathead (CAN)

Mostar je tako već uoči prvog skoka dobio svoj šarmantni uvod takmičenje - spoj sporta, tradicije i zabave zbog koje je Red Bull Cliff Diving jedan od najiščekivanijih događaja godine.