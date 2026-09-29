Red Bull Showrun održan u Hrvatskoj: Coulthard i društvo "zapalili" Zagreb

Nakon što je Red Bull Showrun bio jedan od najvećih događaja u Sarajevu u Bosni i Hercegovini 2024. godine, ove godine je došao red na Zagreb i Hrvatsku.
Kao što je već poznato, Red Bull Showrun je demonstracija motosporta u kojoj bolid Formule 1 ekipe Oracle Red Bull Racing te druga Red Bullova impresivna vozila jure gradskim ulicama pred mnogobrojnom publikom. Iako nije riječ o utrci, događaj "puca" od adrenalina, jer publika može možda i prvi put uživo vidjeti F1 bolide, kao i druga impresivna vozila kojima upravljaju zvijezde motosporta.
Tokom eventa u Zagrebu, ova vozila su se kretala Ulicom grada Vukovara u demonstraciji vrhunskih performansi i tehničkih vještina vozača.
Osim F1 bolida Oracle Red Bull Racinga, mnogobrojni fanovi su vidjeli i bolid ekipe Visa Cash App Red Bulls, a njima su se pridružili legendarni BMW M4 koji voze majstori drifta pod nazivom Red Bull Driftbrothers te klasik BMW "kockica", kojom je spinning radio Sam Sam. Na ovoj "zagrebačkoj pozornici" našla se i brutalna Mazda, kojom je upravljao fenomenalni Mad Mike, dok je trikove na motociklu izvodio slavni Arūnas Gibieža.
Baš kao i u Sarajevu, najveća zvijezda je bio jedan jedini i neponovljivi David Coulthard, pobjednik 13 utrka Formule 1, koji je uz pomenute zvijezde atmosferu doveo do usijanja. On je Ulicom grada Vukovara jurio u bolidu Oracle Red Bull Racinga, dok je Patrick Friesacher upravljao bolidom tima Visa Cash App Red Bulls. Arūnas Gibieža i Mad Mike su u spektakularnim nastupima također ostavili svoj trag na ulicama Zagreba.
Dio atmosfere iz glavnog grada Hrvatske prenosimo vam fotografijama i snimcima.