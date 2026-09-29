Red Bull Showrun održan u Hrvatskoj: Coulthard i društvo "zapalili" Zagreb

Nakon što je Red Bull Showrun bio jedan od najvećih događaja u Sarajevu u Bosni i Hercegovini 2024. godine, ove godine je došao red na Zagreb i Hrvatsku.

David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Vozači u akciji u Zagrebu © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza, Nerijus Malinauskas, Driftrothers © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza, Nerijus Malinauskas, Driftbrothers © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Vozila na Red Bull Showrunu u Zagrebu © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Vozači na Red Bull Showrunu u Zagrebu © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Patrick Friesacher © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza, Driftbrothers © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza, Nerijus Malinauskas © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Vozila na Red Bull Showrunu u Zagrebu © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Patrick Friesacher © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Sam Sam © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Rimac Nevera © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Sam Sam © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Mike Whiddett © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Mike Whiddett © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Elias Hountondji © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Nerijus Malinauskas © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Mike Whiddett © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Mike Whiddett © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza, Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Mike Whiddett © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Sam Sam © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Aras Gibieza, Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Sam Sam © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool David Coulthard © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool Red Bull Showrun je publici ponudio nezaboravan doživljaj © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Aras Gibieza © Niko Goga / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Niko Goga / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Niko Goga / Red Bull Content Pool Patrick Friesacher © Niko Goga / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Niko Goga / Red Bull Content Pool David Coulthard © Niko Goga / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Niko Goga / Red Bull Content Pool Mad Mike © Niko Goga / Red Bull Content Pool Mad Mike © Niko Goga / Red Bull Content Pool David Coulthard © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool David Coulthard © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Patrick Friesacher © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Driftbrothers i Aras Gibieza © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Driftbrothers © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Sam Sam © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Miro "Mrgud" Zrnčević © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Mad Mike © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers i Aras Gibieza © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers i Aras Gibieza © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Red Bull Driftbrothers © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool David Coulthard © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Elias Hountondji © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool Mad Mike Whiddett i Driftbrothersi © Stephan Bednaić / Red Bull Content Pool

Kao što je već poznato, Red Bull Showrun je demonstracija motosporta u kojoj bolid Formule 1 ekipe Oracle Red Bull Racing te druga Red Bullova impresivna vozila jure gradskim ulicama pred mnogobrojnom publikom. Iako nije riječ o utrci, događaj "puca" od adrenalina, jer publika može možda i prvi put uživo vidjeti F1 bolide, kao i druga impresivna vozila kojima upravljaju zvijezde motosporta.

Tokom eventa u Zagrebu, ova vozila su se kretala Ulicom grada Vukovara u demonstraciji vrhunskih performansi i tehničkih vještina vozača.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Osim F1 bolida Oracle Red Bull Racinga, mnogobrojni fanovi su vidjeli i bolid ekipe Visa Cash App Red Bulls, a njima su se pridružili legendarni BMW M4 koji voze majstori drifta pod nazivom Red Bull Driftbrothers te klasik BMW "kockica", kojom je spinning radio Sam Sam. Na ovoj "zagrebačkoj pozornici" našla se i brutalna Mazda, kojom je upravljao fenomenalni Mad Mike, dok je trikove na motociklu izvodio slavni Arūnas Gibieža.

Baš kao i u Sarajevu, najveća zvijezda je bio jedan jedini i neponovljivi David Coulthard, pobjednik 13 utrka Formule 1, koji je uz pomenute zvijezde atmosferu doveo do usijanja. On je Ulicom grada Vukovara jurio u bolidu Oracle Red Bull Racinga, dok je Patrick Friesacher upravljao bolidom tima Visa Cash App Red Bulls. Arūnas Gibieža i Mad Mike su u spektakularnim nastupima također ostavili svoj trag na ulicama Zagreba.

Dio atmosfere iz glavnog grada Hrvatske prenosimo vam fotografijama i snimcima.