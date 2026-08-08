Pogledajte najbolje trenutke 10. Red Bull Cliff Divinga u Mostaru

Dok se utisci nakon spektakularnog jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru još uvijek sabiraju, donosimo vam foto priču koja sumira sve ono što se događalo prošle sedmice u gradu na Neretvi.

Dok se utisci nakon spektakularnog jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru još uvijek sabiraju, donosimo vam foto priču koja sumira sve ono što se događalo prošle sedmice u gradu na Neretvi.

Dok se utisci nakon spektakularnog jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru još uvijek sabiraju, donosimo vam foto priču koja sumira sve ono što se događalo prošle sedmice u gradu na Neretvi.

Program je zvanično otvoren u srijedu 29. jula pretpremijerom dokumentarnog filma "Najdublji skok" redateljice Lejle Zvizdić, priče koja spaja mostarske skokove i savremeni Red Bull Cliff Diving te otkriva kako su zajedno oblikovali identitet grada i učinili Mostar jednim od najprepoznatljivijih mjesta na svjetskoj cliff diving sceni.

Program je zvanično otvoren u srijedu 29. jula pretpremijerom dokumentarnog filma "Najdublji skok" redateljice Lejle Zvizdić, priče koja spaja mostarske skokove i savremeni Red Bull Cliff Diving te otkriva kako su zajedno oblikovali identitet grada i učinili Mostar jednim od najprepoznatljivijih mjesta na svjetskoj cliff diving sceni.

Program je zvanično otvoren u srijedu 29. jula pretpremijerom dokumentarnog filma "Najdublji skok" redateljice Lejle Zvizdić, priče koja spaja mostarske skokove i savremeni Red Bull Cliff Diving te otkriva kako su zajedno oblikovali identitet grada i učinili Mostar jednim od najprepoznatljivijih mjesta na svjetskoj cliff diving sceni.