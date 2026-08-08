Pogledajte najbolje trenutke 10. Red Bull Cliff Divinga u Mostaru

Dok se utisci nakon spektakularnog jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru još uvijek sabiraju, donosimo vam foto priču koja sumira sve ono što se događalo prošle sedmice u gradu na Neretvi.
Red Bull Cliff Diving Svjetska serija deseti je put stigla u Mostar prošle sedmice, najranije dosad, na vrhuncu ljetne i turističke sezone, što je dalo dodatni doprinos ukupnoj atmosferi.
Program je zvanično otvoren u srijedu 29. jula pretpremijerom dokumentarnog filma "Najdublji skok" redateljice Lejle Zvizdić, priče koja spaja mostarske skokove i savremeni Red Bull Cliff Diving te otkriva kako su zajedno oblikovali identitet grada i učinili Mostar jednim od najprepoznatljivijih mjesta na svjetskoj cliff diving sceni.
Nakon filma je održan i koncert bh. sastava Mostar Sevdah Reunion, a noć je završena spektakularnim showom dronova na noćnom nebu.
Također, istog dana je održan Lucky Draw, zanimljiv kviz u kojem su skakačice i skakači pokazivali svoje znanje o Mostaru i borili se za željene pozicije u redoslijedu skokova. Na taj način su najavili takmičarski dio programa, koji je počeo u četvrtak 30. jula prvom rundom skokova. Prvog dana takmičenja najbolji u muškoj kategoriji je bio Gary Hunt, dok su Xantheia Pennisi i Molly Carlson bile izjednačene u ženskoj kategoriji. Također, u četvrtak su legendarni kolumbijski skakač, aktuelni sportski direktor Red Bull Cliff Diving Svjetske serije Orlando Duque i Austrijanka Marion Reiff, jedna od najiskusnijih sutkinja u Svjetskoj seriji, za grupu Mostaraca iz različitih braniši održali radionicu i podučili ih pravilima ocjenjivanja skokova.
Petak 31. juli donio je nastavak uzbuđenja u okviru druge i treće runde skokova, kada su vodstvo preuzeli Rhiannan Iffland i Carlos Gimeno, a onda je drama kulminirala u subotu 1. augusta odlučujućom serijom.
Sjajna zabava
Finalnu rundu je nastupom sa Starog mosta otvorila Divanhana, a potom je publiku sjajnim nastupom s jetpackom zabavio Red Bull sportista Issa Kalfon. Nakon izuzetno uzbudljive četvrte runde skokova, pobjede su slavili Iffland i Constantin Popovici. Australka je ovim trijumfom ujedno osigurala svoju desetu titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.
Mostarske noći obilježila je sjajna zabava, a izdvajaju se muzički nastupi na nekoliko lokacija među kojima su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar, Alibaba i Duradžik. Upravo je u Bijelom Baru u subotu nastup imao pomenuti muzički sastav Divanhana, koji je upotpunio ugođaj sevdaha u gradu na Neretvi.
Za vas smo izdvojili neke od najboljih fotografija i trenutaka koji su obilježili jubilarno 10. izdanje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Do sljedećeg puta, vidimo se!