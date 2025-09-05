© Sulejman Omerbašić
Cliff Diving
Postavljena platforma, drugi je dan takmičenja!
Najbolji svjetski skakači i skakačice su demonstrirali svoje impresivne vještine.
Takmičenje u skokovima u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, koje se održava na Starom mostu u Mostaru, nastavljeno je danas, a na rasporedu su druga i treća runda. Mostar je mjesto održavanja treće i ujedno pretposljednje stanice sažete ovogodišnje sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Prva runda je održana u četvrtak (4. septembar) i ponudila je dosta uzbuđenja, sjajnih skokova i neizvjesnosti. Najbolji svjetski skakači i skakačice su demonstrirali svoje impresivne vještine skokovima direktno s luka Starog mosta, što je tradicija za prvu rundu.
Wildcard takmičarka Lisa Faulkner je bila najbolja u prvoj rundi ženske kategorije sa 67,60 bodova, dok su se Andrea Barnaba i Carlos Gimeno našli na diobi prvog mjesta u muškoj kategoriji s identičnim rezultatom 68,90.
Međutim, tokom noći je na mostu postavljena platforma, koja će se koristiti za skokove druge, treće i četvrte runde. Muškarci će skakati s visine od 27, a žene od 21 metar. Drugi dan takmičenja u skokovima sa Starog mosta otvorila je 22-godišnja Kanađanka Simone Leathead, koja je u prvoj rundi osvojila 45,50 bodova.
Posljednji dan takmičenja je subota 6. septembar, kada će u 15:30 sati početi četvrta i ujedno završna runda stanice u Mostaru. Ulaz za publiku je besplatan, a uživanje u impresivnim skokovima zagarantovano. Također, za ovaj dan je organizovan i voz, koji će krenuti iz Sarajeva u subotu u 10:00 sati, dok je povratak iz Mostara planiran u 19:00 sati istog dana. Cijena povratne karte iznosi 20,60 KM, a moguće ih je kupiti na prodajnim mjestima Željeznica Federacije BiH. Ovo je sjajna prilika za uživanje u prelijepoj ruti i vožnji kanjonom Neretve, a potom i u skokovima, bez razmišljanja o gužvi i parkiranju vlastitog automobila.
Ipak, za one koji ne budu u mogućnosti pratiti završne skokove kod Starog mosta u subotu, osiguran je prijenos uživo na YouTubeu, Red Bull TV-u i Hayat TV.
Nakon dnevnih uzbuđenja, dobra zabava se nastavlja i u noćnim satima zahvaljujući programu Old Town Street Festa, koji je pretvorio stari grad u pozornicu na otvorenom. Muzički program se održava na pet lokacija, a to su Hamam Stage, Duradžik Stage, Lazy Stage, Ali Baba Stage i Bijeli Bar Stage.
Program izgleda ovako:
Hamam Stage: Funkblasters, Perpetuum Mobile Band (5. septembar), DJ Profesor, Zlatan Karić & Band, Koza Mostra (6. septembar)
Duradžik Stage: Bez Kompromisa Acoustic Trio (5. septembar), Trio Skyscrapers (6. septembar).
Ali Baba Stage: Forora (5. septembar), RBCD Afterparty (6. septembar)
Lazy Stage: Herz Elevate (5. septembar), Herz Elevate, Stoposto & Imsa (6. septembar)
Bijeli Bar Stage: Walter Acoustic Orchestra, Zosko & Folk Fingers (5. septembar), 45C, Etno Trans (6. septembar).