Takmičenje u skokovima u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, koje se održava na Starom mostu u Mostaru, nastavljeno je danas, a na rasporedu su druga i treća runda. Mostar je mjesto održavanja treće i ujedno pretposljednje stanice sažete ovogodišnje sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Prva runda je održana u četvrtak (4. septembar) i ponudila je dosta uzbuđenja, sjajnih skokova i neizvjesnosti. Najbolji svjetski skakači i skakačice su demonstrirali svoje impresivne vještine skokovima direktno s luka Starog mosta, što je tradicija za prvu rundu.

Takmičenje u skokovima u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, koje se održava na Starom mostu u Mostaru, nastavljeno je danas, a na rasporedu su druga i treća runda. Mostar je mjesto održavanja treće i ujedno pretposljednje stanice sažete ovogodišnje sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Prva runda je održana u četvrtak (4. septembar) i ponudila je dosta uzbuđenja, sjajnih skokova i neizvjesnosti. Najbolji svjetski skakači i skakačice su demonstrirali svoje impresivne vještine skokovima direktno s luka Starog mosta, što je tradicija za prvu rundu.

Takmičenje u skokovima u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, koje se održava na Starom mostu u Mostaru, nastavljeno je danas, a na rasporedu su druga i treća runda. Mostar je mjesto održavanja treće i ujedno pretposljednje stanice sažete ovogodišnje sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Prva runda je održana u četvrtak (4. septembar) i ponudila je dosta uzbuđenja, sjajnih skokova i neizvjesnosti. Najbolji svjetski skakači i skakačice su demonstrirali svoje impresivne vještine skokovima direktno s luka Starog mosta, što je tradicija za prvu rundu.

Međutim, tokom noći je na mostu postavljena platforma, koja će se koristiti za skokove druge, treće i četvrte runde. Muškarci će skakati s visine od 27, a žene od 21 metar. Drugi dan takmičenja u skokovima sa Starog mosta otvorila je 22-godišnja Kanađanka Simone Leathead, koja je u prvoj rundi osvojila 45,50 bodova.

Međutim, tokom noći je na mostu postavljena platforma, koja će se koristiti za skokove druge, treće i četvrte runde. Muškarci će skakati s visine od 27, a žene od 21 metar. Drugi dan takmičenja u skokovima sa Starog mosta otvorila je 22-godišnja Kanađanka Simone Leathead, koja je u prvoj rundi osvojila 45,50 bodova.

Međutim, tokom noći je na mostu postavljena platforma, koja će se koristiti za skokove druge, treće i četvrte runde. Muškarci će skakati s visine od 27, a žene od 21 metar. Drugi dan takmičenja u skokovima sa Starog mosta otvorila je 22-godišnja Kanađanka Simone Leathead, koja je u prvoj rundi osvojila 45,50 bodova.