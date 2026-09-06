RED BULL SOAPBOX ODUŠEVIO SARAJEVO: „BH FARMERIMA“ PRIPALO PRVO MJESTO

Danas je u Sarajevu održan Red Bull Soapbox, jedinstvena i uzbudljiva utrka ručno izrađenih vozila bez motora, koja je okupila brojne kreativne i odvažne ekipe, kao i veliki broj posjetilaca.

Takmičari su se svojim originalnim vozilima spustili niz stazu, nastojeći da spoje brzinu, domišljatost, scenski nastup i timski duh te na što zabavniji način stignu do cilja. Događaj je još jednom pokazao da kreativnost, dobra ideja i hrabrost mogu publici prirediti nezaboravan spektakl. Najuspješnija je bila ekipa „BH farmeri“ iz Konjica, koja je osvojila prvo mjesto, drugo mjesto pripalo je ekipi „Golden State varioci“ iz Tuzle, dok je treće mjesto zauzela ekipa „Superbrke“ iz Banja Luke.

Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić Red Bull Soapbox Sarajevo - Ovako je to bilo © Sulejman Omerbašić

Priča podrške

„Odlučili smo ispričati priču o našim bosanskohercegovačkim farmerima, pružiti im podršku i kroz svoju ideju skrenuti pažnju na te vrijedne ljude. Mogu s ponosom reći da smo u tome uspjeli i ovu priču začinili pobjedom. Čestitam svim ekipama koje su danas stigle do cilja. Nije bilo jednostavno, jer je pored dobre ideje bilo potrebno osmisliti i organizovati sve tako da uspješno dođemo do kraja. Ipak, dali smo sve od sebe i danas završili ovu avanturu na najbolji mogući način“, istakli su iz pobjedničkog tima „BH farmeri“.

„Postigli smo dobru brzinu, vozač je bio predobar, uradio je sve što smo se i dogovorili, performanas je bio odličan. Vozilo nam je izdržalo što je najbitnije. Varovi su nam izdržali, i sve u svemu bilo je onako kako smo planirali“, naveli su drugoplasirani „Golden state varioci“.

Iz banjalučke ekipe „Superbrke“ naglasili su da je događaj ispunio sva njihova očekivanja i da je bilo jako zabavno. „Impresije su zaista sjajne. Drago nam je što smo imali priliku da na ovaj način pričamo o muškom zdravlju, da pokažemo kako su brkovi cool i da imamo najbrži brk na svijetu“, kazale su „Superbrke“.

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Ručno izrađena vozila

Na ovogodišnjem Red Bull Soapboxu u Sarajevu učestvovalo je ukupno 35 ekipa. Njihova ručno izrađena vozila bez motora i prateće nastupe ocjenjivao je četveročlani žiri koji su činili najuspješnija bh. alpska skijašica Elvedina Muzaferija, glumac Dino Bajrović, umjetnica i zaljubljenica u motocikle Larisa Kadić, poznatija kao Lara MotoCraft, te profesionalni BMX vozač Senad Grošić. Ekipe su bodove osvajale u tri kategorije: za kreativnost vozila, kreativnost nastupa i prolazno vrijeme, pa za pobjedu nije bila dovoljna samo brzina, već i originalna ideja, zanimljiv scenski nastup te umijeće savladavanja staze vozilom koje pokreće isključivo gravitacija.

Povratkom u Sarajevo nakon dvije decenije, Red Bull Soapbox ponovo je pokazao zašto je mnogo više od obične utrke. Alipašino Polje pretvoreno je u veliku pozornicu dobre zabave, a takmičari i publika zajedno su stvorili atmosferu i uspomene koje će se još dugo prepričavati.