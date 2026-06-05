Imaš genijalnu ideju, tim spreman za izazov i dovoljno hrabrosti da se spustiš niz stazu u vlastitom vozilu? Prijave za Red Bull Soapbox Race su otvorene, a Sarajevo će uskoro postati pozornica najkreativnije utrke na svijetu.

Ostalo je još samo sedam dana za prijave na Red Bull Soapbox Race, najluđu utrku na točkovima, za amaterske timove, koja uskoro stiže u Sarajevo. Svi koji sanjaju da svoju najotkačeniju ideju pretvore u vozilo i spuste se niz stazu pred hiljadama gledalaca imaju još malo vremena da osiguraju svoje mjesto na startu, tako što će nacrtatit skicu vozila i prijaviti se.

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Nakon što je osvojio gradove širom svijeta, Red Bull Soapbox Race u septembru dolazi u Sarajevo i donosi dan ispunjen smijehom, kreativnošću i nezaboravnim vožnjama. Ovo nije obična utrka, ovdje brzina nije jedino što se ocjenjuje. Jednako su važni originalnost ideje, dizajn vozila, kostimi, nastup tima i sposobnost da zabavite publiku.

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Timovi imaju priliku osmisliti i izraditi vlastito vozilo bez motora, pokretano isključivo snagom gravitacije, te ga predstaviti pred stručnim žirijem i hiljadama gledalaca. Što je ideja luđa, zabavnija i kreativnija, veće su šanse da ostavite trag na stazi.

Prijave su otvorene za timove od maksimalno pet članova, a prvi korak je osmisliti koncept vozila i predstaviti ga kroz prijavni obrazac. Organizatori traže timove koji će pokazati maštovitost, smisao za humor i spremnost da pomjere granice kreativnosti.

Bilo da želite napraviti vozilo u obliku letećeg ćilima, ogromnu šoljicu kafe, svemirski brod ili nešto što niko još nije vidio, sada je pravi trenutak da okupite ekipu i pošaljete svoju prijavu.

Broj mjesta na startnoj rampi je ograničen, a među svim pristiglim prijavama bit će odabrani najkreativniji timovi koji će dobiti priliku da svoje ideje, tokom dva mjeseca do utrke, pretvore u stvarnost i postanu dio jednog od najiščekivanijih događaja godine.

Zato ne čekajte posljednji trenutak, prijave za Red Bull Soapbox Race zatvaraju se za sedam dana. Prijave su moguće na: Red Bull Soapbox Race - Sarajevo, 6. septembar 2026.