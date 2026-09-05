Red Bull SoapBox Race
© Red Bull Content Pool
Soap Box Race

Sve što trebate znati prije Red Bull SoapBox Race Sarajevo

Evo nekoliko važnih informacija za sve koji planiraju biti dio najveće i najluđe utrke!
Piše redbull.ba
3 min readPublished on

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Red Bull Soapbox Race

Bosnia and HerzegovinaAlipašino polje, Bosnia and Herzegovina
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Nevjerovatna vozila iz kućne radinosti, 40 ekipa iz cijele zemlje, dobra muzika i još bolja zabava ove nedjelje stižu na Alipašino polje. Ulaz na Red Bull Soapbox Race je besplatan, a evo nekoliko važnih informacija za sve koji planiraju biti dio najveće i najluđe utrke na četiri točka bez motora.
U nedjelju, 6. septembra, Alipašino polje postaje velika Red Bull Soapbox arena. Čak 40 takmičarskih ekipa predstavit će svoje originalne kreacije, a onda u njima pokušati savladati stazu dugu oko 400 metara, prepreke i gravitaciju, a pritom osvojiti publiku i sudije kreativnošću i nastupom.
Red Bull SoapBox Race

Red Bull SoapBox Race

© Red Bull Content Pool

Za atmosferu će se pobrinuti Helem Nejse, DJ Soul i gosti iznenađenja, a muzika i zagrijavanje počinju već od 11:00 sati kada se otvaraju kapije. Glavni program i utrka startaju u 12:30 sati, a ulaz je besplatan.

Izvorni Red Bull

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Zbog velikog broja posjetilaca koji se očekuje, kao i ograničenog broja parking mjesta u naselju Alipašino polje, posjetiocima preporučujemo da ne dolaze automobilima neposredno do prostora održavanja događaja.
Red Bull SoapBox Race

Red Bull SoapBox Race

© Red Bull Content Pool

Najjednostavnija opcija je javni gradski prijevoz. Tramvajski i trolejbuski saobraćaj funkcionisat će redovno, a do prostora događaja moguće je jednostavno doći pješke iz više pravaca: Bulevara Meše Selimovića, Majdanske ulice, Trga solidarnosti, ulice Safeta Hadžića i okolnih dijelova Alipašinog polja.
Na ulicama koje se nalaze na trasi Red Bull Soapbox Racea i neposredno uz nju, na snazi će biti privremeno izmijenjen režim saobraćaja, pa vozačima preporučujemo da prate postavljenu signalizaciju i koriste alternativne pravce.
Radi sigurnosti svih posjetilaca, takmičara i osoblja, ulazak u prostor događaja moguć je kroz označene ulaze, na kojima će se vršiti sigurnosna kontrola.
Red Bull SoapBox Race

Red Bull SoapBox Race

© Red Bull Content Pool

U event zonu nije dozvoljeno unositi staklenu i PET ambalažu, limenke, vlastitu hranu i piće, pirotehnička sredstva, oružje, oštre predmete niti druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetilaca i učesnika. Izuzetak su hrana i piće za bebe i malu djecu, kao i proizvodi potrebni iz zdravstvenih razloga. Na prostoru događaja posjetiocima će biti na raspolaganju barovi na više lokacija, na kojima će moći kupiti vodu i Red Bull.
Red Bull Soapbox Race je događaj za sve uzraste i svi su dobrodošli, ali djeca mlađa od 12 godina trebaju biti u pratnji roditelja ili staratelja.
Kako se očekuje topao i sunčan dan, preporučujemo laganu odjeću, kačket ili šešir i kremu sa zaštitnim faktorom. Posebno savjetujemo posjetiocima da dođu dovoljno rano kako bi bez žurbe ušli u event zonu i pronašli dobro mjesto uz stazu prije početka utrke.

Ova priča dio je

Red Bull Soapbox Race

Bosnia and HerzegovinaAlipašino polje, Bosnia and Herzegovina
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