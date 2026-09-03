Red Bull Soapbox Race: Izmjene u režimu saobraćaja

Red Bull Soapbox Race stiže u Sarajevo ove nedjelje, 6. septembra , a Alipašino Polje pretvorit će se u veliku stazu na kojoj će se ekipe u svojim maštovitim vozilima bez motora boriti za pobjedu.

Utrka se održava na Alipašinom Polju, sa startom kod Policijske uprave Novi Grad i ciljem kod zgrade Općine Novi Grad.

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Prostor za gledaoce otvara se od 11:00 sati , dok program počinje u 12:30 sati.

Ulaz je besplatan za sve posjetioce.

Posjetiocima se preporučuje da dođu dovoljno rano kako bi zauzeli mjesto uz stazu, a zbog očekivanog većeg broja ljudi i izmijenjenog režima saobraćaja, najjednostavniji način dolaska bit će javnim gradskim prevozom.

01 Izmjene u saobraćaju počinju u subotu

Za potrebe pripreme i održavanja Red Bull Soapbox Racea bit će uvedena privremena obustava i izmjena režima saobraćaja na dijelu Alipašinog Polja.

Obustava počinje u subotu, 5. septembra, u 07:30 sati, zbog postavljanja i pripreme takmičarske staze, a planirano je da traje do nedjelje, 6. septembra, do 21:00 sat.

Saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama i njihovim dijelovima:

Majdanska

Prvomajska

Sulejmana ef. Musića

Bajrama Zenunija

pristupne i sporedne saobraćajnice obuhvaćene trasom događaja.

Ulica Safeta Hadžića ostat će prohodna, dok će vozila iz zatvorenih ulica biti preusmjeravana prema dostupnim alternativnim pravcima kroz Prvomajsku ulicu i prema Trgu solidarnosti , u skladu s postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom te uputama policijskih službenika i redara.

Saobraćaj © Red Bull

Građani se mole da tokom trajanja obustave koriste alternativne pravce prilikom dolaska do svojih domova i drugih odredišta. Vlasnici vozila također se mole da blagovremeno uklone automobile s trase događaja i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i upute nadležnih službi i redara.

Nakon završetka manifestacije počet ćemo demontažu staze i nastojati da sve potrebne radove završimo u najkraćem mogućem roku. Ukoliko radovi budu završeni prije planiranog termina, saobraćaj na navedenim dionicama bit će uspostavljen ranije

02 Dođite ranije i koristite javni prevoz

Za sve koji u nedjelju dolaze gledati Red Bull Soapbox Race preporuka je jednostavna: dođite ranije i, ukoliko ste u mogućnosti, koristite javni gradski prevoz.