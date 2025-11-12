Kockice su se složile: Imamo državnog prvaka!

Ono što je počelo kao online izazov, završilo je u Sarajevu kao gaming spektakl koji će se još dugo prepričavati. Šest mjeseci igre na mobilnim telefonima i preko hiljadu ambicioznih igrača učestvovali su u kvalifikacijama, a osam najboljih plasiralo se na Državno finale.

Od mobitela do reflektora

U utorak, 11. novembra, prostor Ters House u Sarajevu pretvorio se u arenu punu svjetla, muzike i uzbuđenja. Tu su se okupila osmorica najboljih Tetris igrača iz cijele BiH : finalisti koji su šest mjeseci ranije započeli svoje putovanje u digitalnim kvalifikacijama.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH - finalisti © Denis Ruvić

Nakon što su se dokazali u online igri na svojim mobilnim telefonima, Vedad, Faruk, Danijal, Mihael, Alem, Emir, Jusmir i Harun stigli su u Sarajevo da se suoče s novim izazovom: igranjem na računarima, uz kontrolere, pred publikom i kamerama.

POGLEDAJ UZBUDLJIVO DRŽAVNO FINALE OVDJE:

Jedan potez može promijeniti sve

Od trenutka kad su se vrata otvorila, bilo je jasno da ovo neće biti običan turnir, a publika je na uzbuđenje i napetost odgovorila gromoglasnim aplauzima i navijanjem jer Red Bull Tetris dolazi s twistom. Mečevi su bili neizvjesni do samog kraja: nije pobjeđivala samo brzina, već i hladna glava i pametna taktika.

Zahvaljujući posebnim power-upovima i special item-ima koji daju mogućnost da se protivniku pošalju dodatni redovi, stvaraju nove tetriminose, pune redove ili ih pomjeraju, u Red Bull Tetrisu samo jedan potez lako može odlučiti o igri.

U publici su se mogla vidjeti i poznata lica: umjetnica Emina Tsili , plesačica Tamara Đaković iz Banje Luke, fitness trener i kreator Ilhan Muhamedagić , popularna fotografkinja Maja Topčagić , freestyle fudbaler Maid Delić i TV lice Maida Ribić .

Red Bull Tetris - Državno finale BiH © Denis Ruvić Red Bull Tetris - Državno finale BiH © Denis Ruvić

Tu su bili i brojni streameri, gejmeri i influenseri: od ekipe "Huligani iz gimnazije" i Edina Ćufurovića do novih lica domaće gaming scene poput Sanela Đezića.

Cijela priča nije ostala samo u Sarajevu jer je događaj uživo prenosio poznati streamer i gejmer Nedim Lepić na svom YouTube kanalu.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH - Nedim Lepić © Denis Ruvić

Voditelj? Glumac? Nebitno.

I kao da to nije bilo dovoljno, sa mikrofonom u ruci na sceni je zablistao i Kerim Čutuna , glumac kojeg publika poznaje po energiji i humoru. “Ja nisam voditelj, ja sam glumac!” – rekao je uz smijeh na svom instagramu tog dana, ali je vrlo brzo dokazao da može biti i jedno i drugo.

Njegov šarm i spontanost bili su savršen spoj za večer koja je bila pola takmičenje, pola zabava.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH - Kerim Čutuna, vodit... ovaj, GLUMAC © Denis Ruvić Red Bull Tetris - Državno finale BiH © Denis Ruvić

Napeto do zadnjeg trenutka!

Četvrtfinale, polufinale, pa onda veliko finale, sistem turnirskog takmičenja bio je jednostavan, ali nemilosrdan. Jedan na jedan, tri minute po rundi, tri runde po meču, dok svaka greška može značiti gubitak runde, a svaka dobra odluka vodi korak bliže pobjedi.

Blokovi su padali brže nego što je publika stizala da isprati. Ruke na kontrolerima nisu prestajale da se pomjeraju, oči se nisu skidale s ekrana, a publika je u glas odbrojavala posljednje sekunde mečeva. Svaki duel bio je mini-drama, s preokretima, emocijama i napetim završnicama.

Zabava za sve i “Blind Tetris” izazov

Dok su finalisti pokazivali svoje vještine, ni publika nije ostala po strani. U pauzi oficijelnog takmičenja na scenu su pozvani dobrovoljci da se okušaju u “Blind Tetris” izazovu, igri naslijepo u kojoj ne vidiš redove koje slažeš nego se pouzdaješ u partnera koji te navigira i govori šta trebaš raditi.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH - Derviš Hodžić & Rebecca Serra © Denis Ruvić Red Bull Tetris - Državno finale BiH - Nermin Juzbašić & DJ Cicko © Denis Ruvić

Rezultat? Mnogo smijeha, nekoliko neočekivanih genijalnih poteza i aplauzi koji su odzvanjali cijelim prostorom, a pokupila se i koja nagrada. DJ setovi između mečeva dodatno su dizali energiju sve do samog kraja, kad se sve zaustavilo u trenutku tišine pred posljednji meč večeri.

Kad se sve posloži

I onda finalni duel, uzavrela atmosfera, reflektori upereni u Haruna i Danijala. Posljednji potezi, posljednji red koji se puni i eksplozija aplauza.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH © Denis Ruvić Red Bull Tetris - Državno finale BiH © Denis Ruvić

Harun Zubčević postao je državni prvak Red Bull Tetrisa za Bosnu i Hercegovinu. Mirnoća, koncentracija i nevjerovatna brzina donijeli su mu pobjedu u konkurenciji najboljih. A sigurni smo da je i fenomenalna podrška njegove djevojke i prijatelja pomogla da u finalu odnese ubjedljivu pobjedu.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH - Harun Zubčević, državni prvak © Denis Ruvić

Tetris na nebu iznad Dubaija

Šta slijedi? Harun se sprema za put u Dubai gdje ga čeka nešto potpuno drugačije: Red Bull Tetris s dronovima. Da, dobro ste pročitali. Na svjetskom finalu u Dubaiju, igra prelazi na novi nivo. Stotine dronova na nebu formiraće tetriminose i najveću Tetris igru na svijetu. A među svjetskom elitom biće i naš Harun.

Red Bull Tetris - Državno finale BiH - Harun Zubčević, državni prvak © Denis Ruvić

GG, Harune! Vidimo se u Dubaiju, gdje se blokovi neće slagati na ekranu nego na nebu!

Pogledaj fotke sa Državnog finala iz objektiva Denisa Ruvića:

