Red Bull Tokyo Drift okupio 5.000 fanova, VCARB otkrio posebnu livreju

Ukupno 500 automobila, gotovo 5.000 fanova te vozači iz Formule 1, WRC-a i drifta našli su se u istom skladištu osvijetljenom neonskim svjetlima. Povod je bio Red Bull Tokyo Drift, jedna od najvećih svjetskih proslava japanske automobilske kulture, scene koja je izmislila drift, koja je bila pionir u tuningu i iznjedrila estetiku te koja je danas ugrađena u autosport širom svijeta. Međutim, ove godine je također postala pozornica za jednu F1 premijeru.

Uoči Velike nagrade Japana sljedećeg vikenda (27. - 29. mart 2026. godine), Visa Cash App Racing Bulls je odabrao Red Bull Tokyo Drift da predstavi svoju posebnu livreju na način na koji to nijedan tim ranije nije učinio.

Na namjenski postavljenoj stazi koja je prolazila kroz mjesto održavanja događaja i samo nekoliko metara od publike, četverostruki svjetski prvak u driftu Mad Mike (Michael Whiddett) vozio je prvi drift model Red Bull Drift Mini, dok je na rubu staze čekao bolid s prekrivačem. Kada je Mini projurio, prekrivač je skinut s bolida VCARB 03, čime je otkrivena jedinstvena bijelo-crvena livreja inspirisana energetskim napitkom Red Bull Spring Edition.

Liam Lawson i Arvid Lindblad, vozači koji će upravljati bolidom na stazi Suzuka, posmatrali su deđavanja iz publike prije nego što su pozdravili fanove. Za Lawsona je ovo bio poznat teritorij, jer se dvadesetčetverogodišnji Novozelanđanin suočio se s Whiddettom u off-road ruralnom drift izazovu ranije ovog mjeseca na domaćem terenu.

"Japanska automobilska kultura je nešto s čime sam odrastao na Novom Zelandu. Biti ovdje na ovakvom događaju stvara osjećaj kao da sam zapravo u filmu 'Tokyo Drift'. Veoma je cool biti dio toga. Veliki sam obožavatelj bolida crvenog hromiranog izgleda. Čini se kao da je tek lakiran i da se još nije osušio. Radujem se što ću voziti tako cool bolid u Suzuki", izjavio je Lawson.

Za Lindblada, osamnaestogodišnjeg britanskog rookieja koji će sljedećeg vikenda imati tek treći start u Formuli 1 u svojoj karijeri, ova noć je bila prvi uvid u podršku koju će doživjeti u Suzuki.

"Bit ćemo brzi u ovim novim bolidima, to je najuzbudljiviji i najizazovniji dio. Suzuka je utrka kojoj se radujem cijeli život. Voziti na ovoj stazi bit će nevjerovatno, kultna je i veoma je brza. Morate biti hrabri kada vozite na ovoj stazi"", rekao je Arvid.

VCARB livreje neće ostati daleko od očiju javnosti do utrke na Suzuki, jer će se 22. marta bolid voziti ulicama Tokija, a zatim će biti izložen na lokaciji SHIBUYA109 SHIBUYA - Entrance Event Space 23. marta, što će biti sjajna i rijetka prilika za fanove da ga vide izbliza prije trkačkog vikenda.

Jedinstveni dizajn predstavlja saradnju s Bisen Aoyagi, jednom od najslavnijih japanskih kaligrafkinja, čiji veliki nastupi uživo uključuju otvaranje Japanskog nacionalnog stadiona 2020. godine. Inspirisana limenkom energetskog napitka Red Bull Spring Edition, njen dizajn prevodi shodo radove četkicom u trkaće boje.

"Kaligrafija hvata pokret jednim potezom. Inspirisali su me cvjetovi trešnje i kultura Japana da kreiram dizajn koji na bolidu djeluje snažno, elegantno i živo", kazala je Aoyagi.

Noćni drift program okupio je tri generacije ovog sporta. Whiddett je predvodio akciju uz japanskog vozača u usponu Hiroyu Minowu, kao i uz ličnosti koje su oblikovale drift od samog početka, a to su Keiichi Tsuchiya, "Kralj drifta" čije su planinske staze iz osamdesetih bile inspiracija za film "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" i Manabu Orido, pionir japanske drift scene iz devedesetih. Japanski WRC vozač Katsuta Takamoto također se pojavio na stazi, driftujući istim GR Yaris Rally1 kojim se utrkuje na svjetskoj reli sceni, automobilom koji je izazvao jednu od najburnijih reakcija publike tokom večeri.

"Ovdje ima mnogo drift automobila, svi imaju pogon na stražnje točkove, ali moj reli automobil ima pogon na sva četiri točka. To je znatno drugačiji način driftanja. Malo je brže, a prednji dio vas vuče. Fanovi uživaju gledajući različite vrste driftanja", objasnio je Katsuta.

Pomenuta lokacija održavanja događaja omogućila je fanovima da budu bliže akciji nego na bilo kojoj stazi.

"Ono što je zaista cool je to što fanovi zapravo mogu to doživjeti, osjetiti miris, vidjeti plamen, čuti zvuk. Svaki automobil ima svoju osobnost, a to uključuje način na koji ga vozač vozi, kako izgleda i kakav mu je zvuk. Zato sam toliko ovisan o driftanju", rekao je Whiddett.

Red Bull Drift Mini je ostavio upečatljiv utisak. Prvi put je viđen na prošlogodišnjem događaju kao statični eksponat, ali je od tada potpuno promijenjen te sada ima gullwing vrata, spušten i agresivan stav, novi sportski motor i vrhunske mogućnosti za drift. Yuki Tsunoda, japanska F1 zvijezda koja sada služi kao rezervni vozač za oba Red Bull tima, bio je također prisutan na događaju. Bio je to povratak kući za vozača koji je odrastao nedaleko od Yokohame i proveo pet sezona utrkujući se pred japanskim navijačima.

Tsunoda je iskusio automobil sa suvozačevog sjedišta vozeći se pored Minowe.

"Sve se događalo tako brzo, nisam to očekivao. Bilo je zaista posebno. Svaka tehnika koju rade slična je stvarima koje ja poznajem, ali preciznost je fenomenalna", poručio je Yuki.

Minowa je uživao u uskim granicama ​​staze u skladištu.

"Ovo je posebna staza samo za ovaj događaj. Obično vozim na prilično širokoj stazi, tako da je bilo vrlo teško, a podloga je zapravo znatno drugačija. Bilo je prilično teško prilagoditi način vožnje, ali i vrlo zabavno", istakao je on.

Tsunoda je bio impresioniran transformacijom Drift Minija, prvog ovakvog modela na svijetu.

"Izvadili su sve iznutra i ponovo ga sastavili od nule. Volio bih da se neki dijelovi iz ovog automobila nalaze i u fabričkom. Ugradnja te ogromne ručne kočnice u sredinu sjedišta u ovom malom automobilu je nešto posebno", dodao je Japanac.

Čak 500 automobila je stiglo na mjesto događaja, što je dramatično povećanje u odnosu na otprilike 100 vozila izloženih na prošlogodišnjem eventu. Prilagođene kreacije, drift mašine i rijetka tunirana vozila nalazila su se uz zapanjujuće primjerke, viralnu senzaciju s ovogodišnjeg sajma automobila u Tokiju, koji je priredio iznenađujuću vlastitu drift vožnju.

Atmosfera se oslanjala na korijene ulične kulture Tokija, uključujući neonska svjetla, DJ-eve i live nastup boy benda ONE OR EIGHT (čiji je "Tokyo Drift" zabilježio više 190 miliona reprodukcija na TikToku), uz izvođače iz Red Bull Rasena i odjeću ograničenog izdanja proizvedenu u saradnji s Tokyo Drive Car Clubom.

Posmatrajući dešavanja pored staze, Tsunoda se osvrnuo na to šta ovaj događaj znači.

"Mislim da je drift jedna od najcool kultura iz Japana. Sada je sve mnogo strožije u Japanu, tako da ga je sve manje i manje. Nadam se da ćemo ovu kulturu moći održati dugo i mislim da će ovaj događaj to potaknuti. Kao Japanac, moram reći da sam zahvalan Red Bullu što je ovdje vratio kulturu drifta", dodao je Yuki.

Red Bull Spring Edition dolazi na odabrana tržišta širom svijeta, a sljedećeg vikenda Visa Cash App Racing Bulls donosi svoje specijalne boje na stazu Suzuka. Atraktivni bolidi stižu spremni za utrku.