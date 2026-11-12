Red Bull Ultimate Winter Race: Spektakularna utrka na zaleđenom jezeru

Pet vrhunskih vozača iz svijeta motosporta takmičilo na ledenoj površini od 107 hektara i temperaturama ispod nule vozeći pet različitih vozila.

Budući da je svako vozilo napravljeno za različite trkaće uslove, takmičenje se brzo pretvorilo u nešto više od pukog testiranja brzine. U prvi plan došle su tehničke sposobnosti vozača i specifičnosti njihovih vozila, dominacija na ledu vozača motornih sanki Gunnara Sternea, hirurška preciznost vozača Oracle Red Bull Racinga Patricka Friesachera, prilagodljivost iskusnog rally vozača Scotta Speeda i sirova snaga vozača Pro 4 Trucka Andrewa Carlsona.

Red Bull Ultimate Winter Race © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Red Bull Ultimate Winter Race © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Patrick Friesacher u bolidu RB7 © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Patrick Friesacher uz bolid RB7 © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Andrew Carlson, Patrick Friesacher i Scott Speed © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Dani Pedrosa i Scott Speed na utrci Red Bull Ultimate Winter Race © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool Utrka Red Bull Ultimate Winter Race u Eagle Riveru, Wisconsin, SAD © Christian Pondella / Red Bull Content Pool Ekipa se sjajno zabavila na utrci © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Dani Pedrosa i njegov motocikl iz MotoGP klase, opremljen posebno izrađenim gumama sa šiljcima prilagođenim jedinstvenom terenu, vješto su prolazili stazom, iznenadivši ostale vozače sposobnošću motocikla da prolazi kroz zavoje i ubrzava u takvim uslovima.

"Start je bio presudan jer je moj motocikl jedno od najlakših vozila pa sam znao da bih, ako rano steknem prednost, kroz zavoje mogao voziti opreznije. Drugi ključni faktor bio je izbor putanje jer su zavoji bili prilično uski, tako da sam morao pronaći idealnu liniju koja bi mi omogućila što više pravolinijsku vožnju. Definitivno me iznenadilo koliko se dobro motor pokazao u ovim uslovima“, izjavio je Pedrosa.

Iza njega je Patrick Friesacher pomjerao granice mogućnosti F1 bolida Oracle Red Bull Racinga na ledu, završivši na drugom mjestu s malim zaostatkom. On je bio blizu pobjede zahvaljujući vožnji kroz zavoje.

U poređenju s prvim izdanjem utrke Ultimate Race održanim u Houstonu 2024. godine, postojale su značajne razlike.

"S obzirom na to da je temperatura iznosila minus 17 stepeni, napravili smo određene izmjene na gumama i visini bolida. Sljedeći put bih koristio duže šiljke poput Danijevih, ali sve ostalo bilo je u redu. U poređenju s Houstonom, ovdje je bilo zahtjevno jer sam ponekad prebrzo ulazio u zavoj, dolazilo je do podupravljanja i gubitka prianjanja, tako da je za precizno podešavanje vožnje bilo neophodno stalno se prilagođavati. Sve u vezi s utrkom Ultimate Winter Race, od jedinstvene staze do prilike da se takmičim s ovako sjajnim vozačima, predstavljalo je posebno iskustvo“, rekao je Friesacher.

Kako bi se izjednačile šanse između različitih vozila, na stazi su napravljene posebne dionice i prečice, uključujući kraće unutrašnje putanje za vozila koja nisu namijenjena zimskim uslovima te duže vanjske putanje za ona koja su bolje prilagođena takvim uslovima. Kao vozilo koje je, barem na papiru, bilo najbolje prilagođeno stazi, motorne sanke Gunnara Sternea morale su preći najdužu dionicu, dok je Andrew Carlson na startu u svom Pro 4 Trucku izveo skok preko rampe. Uprkos očekivanoj prednosti motornih sanki, Sterne se ipak suočio s ozbiljnim izazovom jer su se svi vozači morali nositi s istim nepredvidivim vremenskim uslovima.

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"Znao sam da će u ovoj utrci najbolje proći onaj ko bude imao najbolje prianjanje na ledu, a ujedno sam imao i najviše iskustva u vožnji u takvim uslovima. Nikada nisam pomislio da ću se ovdje na ledu takmičiti protiv bolida Formule 1 i motocikla iz MotoGP klase. Mnogi drugi takmičari definitivno su se uvjerili da je na ledu i snijegu mnogo teže ostvariti dobro prianjanje te da to nije isto kao vožnja po zemlji, travi ili asfaltu“, kazao je Sterne.

Čak su i iskusni vozači Scott Speed i Andrew Carlson bili impresionirani načinom na koji su se motocikl iz MotoGP klase i bolid Formule 1 prilagodili jedinstvenim izazovima utrkivanja na ledu.

"Gledati kako se vjerovatno jedan od najbolje konstruisanih trkaćih automobila ikada, bolid Formule 1, muči s pronalaženjem prianjanja, zaista je bilo posebno iskustvo", istakao je Speed.

"Vožnja motocikla iz MotoGP klase nosi određeni rizik ako vozač izgubi prianjanje, tako da je bilo veoma impresivno vidjeti kako je Dani postajao sve brži u svakom narednom krugu", dodao je Carlson.

Na kraju se nije radilo samo o utrci, već o rijetkom susretu specijalista za vožnju po ledu, vozača na kružnim stazama i off-road šampiona, koji su se našli u istoj areni i morali prilagoditi vožnju stazi kakva do tada nije viđena.