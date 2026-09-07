Red Bull Vallam Vali: Utrke čamaca pretvorene u spektakl povlačenja konopca

Održana kao cjelodnevni pozivni događaj koji predstavlja bogatu sportsku kulturu Keralama, druga sezona takmičenja Red Bull Vallam Vali spojila je tradicionalni duh Keralamovih takmičenja Vallam kali (utrka čamaca) i Vadam Vali (povlačenje konopca), na slikovitoj i historijskoj lokaciji Gothuruth u Sjevernom Paravuru.

Red Bull Vallam Vali obuhvata dvije discipline, Chundan Vallam Row Off i Churulan Vallam. U obje kategorije do finala su stigle ekipe Punnamada Panthers i Vembanad Vikings, a Panthersi su na kraju osvojili obje titule. Snimak je moguće pogledati na videoservisu YouTube .

Dvije kategorije

Red Bull Vallam Vali 2026 održan je u dvije kategorije, na dvije različite vrste tradicionalnih čamaca.

Chundan Vallam Row Off je povlačenje konopca na vodi između dva zmijolika čamca sa po 85 članova posade postavljena pramcem uz pramac, pri čemu svaka posada vesla u suprotnom smjeru.

Iruttukuthy Vallam Row Off je kategorija u kojoj dvije ekipe sa po 27 veslača na istom čamcu veslaju jedna protiv druge u suprotnim smjerovima.

Čamci

Chundan Vallam je zmijoliki čamac dužine 30 metara, koji se koristi za najpoznatije utrke čamaca na rukavcima Keralama tokom festivala Onam.

Iruttukuthy Vallam je vrsta sportskog čamca koji se koristi na takmičenjima i uglavnom je poznat po nevjerovatnoj brzini na mirnoj vodi.

Bodovanje i format

Obje kategorije održane su po principu ligaškog sistema, u kojem je svaka ekipa odigrala tri meča, nakon čega su dvije najbolje plasirane ekipe izborile plasman u finale.

Pobjednik je osvajao 2 boda, a ako nijedan Vallam nije bio povučen preko oznake cilja nakon 120 sekundi, pobjednikom je proglašena ekipa čiji je Vallam u trenutku objave STOP-a bio udaljeniji od centralne linije.

Ako bi dvije ili više ekipa završile ligašku fazu s istim brojem bodova, bolje je rangirana bila ekipa koja je imala najmanje ukupno vrijeme potrebno za ostvarivanje pobjede u svom meču ili mečevima te bi se plasirala dalje. Ako bi i tada rezultat bio izjednačen, Organizacioni odbor odlučivao je o odgovarajućoj proceduri za razrješenje izjednačenog rezultata ili o načinu odigravanja baraža.

U središtu događaja bile su ekipe Ashtamadi Acers, Kuttanad Knights, Vembanad Vikings i Punnamda Panthers.

"Tradicionalne utrke čamaca u Keralamu sastavni su dio našeg kulturnog i sportskog identiteta te okupljaju zajednice kroz timski rad, ritam i zajedničku strast prema našim vodenim površinama. Red Bull Vallam Vali predstavlja ovu bogatu tradiciju u novom i uzbudljivom formatu, istovremeno zadržavajući duh koji Vallamkali čini tako posebnim. Ohrabrujuće je vidjeti da se naslijeđe Keralama slavi na načine koji dopiru do nove publike i predstavljaju energiju, kulturu i sportski duh naše države", rekao je Shri Advocate V. D. Satheesan, glavni ministar Keralama.

Gothuruth Vallamkali jedna je od najstarijih tradicionalnih utrka čamaca u okrugu Ernakulam u Keralamu. To je proslava sportskog nadmetanja prožetog kulturnim i vjerskim tradicijama. Prvi put je održana 1938. godine, a svake godine se održava u septembru na rijeci Periyar. Ove godine ista lokacija bila je domaćin povlačenja konopca između čamaca u okviru događaja Red Bull Vallam Vali.

Proslava u okviru Red Bull Vallam Valija u Gothuruthu proširila se i izvan rukavaca rijeke Periyar. Obale su oživjele uz zadivljujuće bubnjarske nastupe Chenda Melama i nezaustavljivu energiju breakdancea, spajajući bogatu kulturnu tradiciju Keralama sa savremenom energijom.