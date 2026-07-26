Remco Evenepoel osvojio drugo mjesto na Tour de Franceu

Evenepoel je završio Tour 6:26 minuta iza Tadeja Pogačara, pobjednika u generalnom plasmanu, čime je popravio svoj rezultat na Tour de Franceu 2024. godine kada je bio treći, i osigurao svoj najbolji rezultat u generalnom plasmanu na nekom Grand Touru do sada.

Evenepoel je završio Tour 6:26 minuta iza Tadeja Pogačara, pobjednika u generalnom plasmanu, čime je popravio svoj rezultat na Tour de Franceu 2024. godine kada je bio treći, i osigurao svoj najbolji rezultat u generalnom plasmanu na nekom Grand Touru do sada.

Evenepoel je završio Tour 6:26 minuta iza Tadeja Pogačara, pobjednika u generalnom plasmanu, čime je popravio svoj rezultat na Tour de Franceu 2024. godine kada je bio treći, i osigurao svoj najbolji rezultat u generalnom plasmanu na nekom Grand Touru do sada.