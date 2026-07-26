Remco Evenepoel osvojio drugo mjesto na Tour de Franceu

Vozeći svoj prvi Tour de France za ekipu Red Bull–BORA–hansgrohe, Evenepoel je ostvario najbolji rezultat u generalnom plasmanu u karijeri i donio ekipi najbolji plasman u historiji na jednom Grand Tour takmičenju.
Rezultat je utemeljen na dvije izvanredne etapne pobjede, trijumfu na usponu do cilja na Plateau de Solaison u 15. etapi i dominantnom nastupu u jedinom pojedinačnom hronometru na Touru, održanom u 16. etapi između Évian-les-Bainsa i Thonon-les-Bainsa na obali Ženevskog jezera.
Evenepoel je završio Tour 6:26 minuta iza Tadeja Pogačara, pobjednika u generalnom plasmanu, čime je popravio svoj rezultat na Tour de Franceu 2024. godine kada je bio treći, i osigurao svoj najbolji rezultat u generalnom plasmanu na nekom Grand Touru do sada.
"Prvi treninzi nakon nekoliko godina bili su mi zaista veoma loši. Nisam ih mogao završiti, a onda sam rekao svojim kolegama da ću nastaviti do Toura kako bih pobjeđivao na etapama, a ne zbog generalnog plasmana. Ali onda su me oni uvjerili i rekli: 'Hej, imaš vremena, sve će biti u redu. Samo nastavi vjerovati u sebe, nastavi trenirati.' I evo nas sada. Drugo mjesto. Zato moram zahvaliti svojim timskim kolegama što su mi ponovo vratili samopouzdanje. To je dobro za moral, ali i za buduće planove", rekao je Evenepoel.
Rezultat Red Bullovog vozača Remca Evenepoela predstavlja najbolji plasman ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe u generalnom poretku u historiji nastupa na Tour de Franceu, uz dvije etapne pobjede ostvarene tokom tri sedmice takmičenja.