Rhiannan Iffland i Constantin Popovici obilježili fantastičan drugi dan

U Mostaru je danas održan drugi dan takmičenja u skokovima u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Publika je imala priliku gledati drugu i treću rundu skokova, a vodstvo uoči četvrte odlučujuće runde sada imaju Rhiannan Iffland i Constantin Popovici.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

Nakon što je poslije prve runde dijelila drugo mjesto s Xantheijom Pennisi i Marijom Paulom Quintero, Rhiannan je drugog dana takmičenja pokazala zašto je šampionka i legenda Red Bull Cliff Diving Svjetske serije te je nakon dva sjajna skoka preuzela vodstvo s ukupno 268,80 bodova. Sada Australka vodi ispred pomenute Pennisi koja ima 258,60 bodova, dok je Lisa Faulkner na trećoj poziciji s 229,80 bodova. Rhiannan je uoči posljednje runde skokova veoma blizu osvajanja svog devetog trofeja kralja Kahekilija, odnosno devete šampionske titule u nizu.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

"Samopouzdanje je ključno u ovom trenutku. Na vrhu sam tabele i osjećam se samouvjereno uoči sutrašnjeg dana. Uvijek je lijepo izvesti skok u trećoj rundi i osvojiti mnogo bodova, ali četvrti skok mi je uvijek najdraži. Jedva čekam da osjetim energiju. Ne znam kako će se stvari odvijati, ali će mi pobjeda osigurati titulu. To je dodatni pritisak. Bez obzira na konkurenciju, pokušat ću izvesti svoj najbolji skok. O tome razmišljam. Bilo bi lijepo osvojiti titulu ovdje u Mostaru, posebno zbog publike, a onda se zabaviti", izjavila je Iffland nakon drugog dana takmičenja u Mostaru, odnosno druge i treće runde.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

Pennisi se sjajno osjeća u Mostaru, gdje je došla barem po svoj najbolji rezultat.

"Veoma sam sretna, došla sam ovdje da se opustim i uživam. Ovdje sam se prvi put takmičila 2018. godine, imam lijepe uspomene. Obavila sam dobar posao i to je bonus. S obzirom da sam wildcard takmičarka, druga pozicija mi je veoma važna. Ove godine je bilo teško, ovo nije moja najbolja sezona. Morala sam se boriti svaki put za pozivnicu, pokušat ću dati sve od sebe. U četvrtoj rundi je sve moguće, a ja samo želim imati četiri odlična skoka. Želim ostvariti svoj najbolji rezultat. Šta bude, bit će", rekla je Pennisi.

Nakon drugog dana takmičenja, vodstvo u muškoj konkurenciji preuzeo je sjajni Rumun Constantin Popovici, koji sada ima ukupno 310,8 bodova. Andrea Barnaba, Italijan koji je bio vodeći nakon prve runde, drugi dan takmičenja je završio na drugoj poziciji s 290,25 bodova. Treći je Amerikanac James Lichtenstein s 287,70 bodova, dok četvrto mjesto drži legendarni Francuz Gary Hunt s 287,30 osvojenih bodova.

Popovici je svojim skokovima ponovo oduševio publiku u Mostaru, iako ima problema s povredom.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

"Osjećam se zaista dobro prije posljednjeg skoka. Razmišljao sam o drugim stvarima, ne o skoku, ali sam ga jednostavno izveo sjajno. Više sam se brinuo zbog noge, imam povredu koju sam zadobio na Svjetskom prvenstvu. Ta povreda me je mučila ove sedmice, ali sam srećom bio dobar. Sada sam previše uzbuđen, u meni je mnogo adrenalina. Kasnije ću provjeriti kako mi je noga, ali sam zadovoljan svojim današnjim skokovima. Nadam se da će noga biti spremna za sutra, zbog toga sam malo i promijenio skokove. Posljednji skok je bio najteži za mene. Nadam se najboljem. U najgorem slučaju neću izvoditi probne skokove, nego ću ući direktno u takmičenje kao danas. Nadam se da će noga biti bolje nego danas", kazao Popovici.

Na kraju je imao poruku za publiku.

"Veoma sam sretan što sam ponovo u Mostaru zbog Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Vodim nakon tri runde, ali je ostala još jedna runda sutra. Dođite i gledajte nas, vozdra raja!", poručio je sjajni Rumun.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

Četvrta i ujedno posljednja runda stanice u Mostaru na rasporedu je u subotu 6. septembra od 15:30 sati, dok je proglašenje pobjednika planirano za 18:30 sati. Kao i dosad, cijeli sutrašnji događaj, koji će uključivati i dodatni zabavni program, bit će moguće pratiti uživo potpuno besplatno, a organizatori su preporučili gledaocima da dođu na vrijeme i zauzmu svoja mjesta, jer se očekuje veliki broj posjetilaca.

Također, napomenimo i da je za subotu organizovan voz, koji u 10:00 sati kreće iz Sarajeva prema Mostaru, dok je povratak iz grada na Neretvi planiran istog dana u 19:00 sati. Povratna karta košta 20,60 KM, a moguće ih je kupiti na prodajnim mjestima Željeznica Federacije BiH. Oni koji se odluče na putovanje vozom uživat će u prelijepoj ruti i vožnji kanjonom Neretve, a uz to neće morati razmišljati o gužvama i traženju parkinga za svoj automobil u Mostaru.

Recimo i da je osiguran direktan prijenos četvrte runde za sve one koji u subotu neće moći biti u gradu na Neretvi i to putem YouTubea , Red Bull TV -a i Hayat TV.

Red Bull Cliff Diving u Mostaru © redbull.ba

I, ne zaboravite. Nakon završetka takmičenja, zabava uz bogat muzički program se nastavlja na pet lokacija u Mostaru, a to su Hamam Stage, Duradžik Stage, Lazy Stage, Ali Baba Stage i Bijeli Bar Stage.

Poredak nakon drugog dana takmičenja:

Žene:

1. Rhiannan Iffland - 268,80 bodova

2. Xantheia Pennisi - 258,60

3. Lisa Faulkner - 229,80

4. Kaylea Arnett - 228,40

5. Maria Paula Quintero - 227,55

6. Simone Leathead - 224,35

7. Ginni Van Katwijk - 199,80

8. Nelli Chukanivska - 199,40

9. Meili Carpenter - 196,00

10. Paula Gilabert - 193,55

11. Elisa Cosetti - 183,75

12. Isabel Perez - 178,20

Muškarci:

1. Constantin Popovici - 310,80 bodova

2. Andrea Barnaba - 290,25

3. James Lichtenstein - 287,70

4. Gary Hunt - 287,30

5. Miguel Garcia - 283,10

6. Davide Baraldi - 272,45

7. Jonathan Paredes - 270,40

8. David Colturi - 267,60

9. Oleksiy Prygorov - 266,65

10. Catalin Preda - 255,60

11. Carlos Gimeno - 250,75

12. Scott Lazeroff - 208,10