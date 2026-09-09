Robin Räikkönen, sin legendarnog Kimija, pridružio se Red Bull Junior Teamu

Mladi Finac će od 2027. godine biti dio programa razvoja vozača Red Bulla, koji je pomogao brojnim vozačima na njihovom putu prema Formuli 1.
Robin se kartingom bavi od ranog djetinjstva i već je ostvario uspjehe u nacionalnim te međunarodnim Rotax i WSK prvenstvima.
Robin je sin Kimija Räikkönena, svjetskog prvaka Formule 1 iz 2007. godine, koji je ostvario 21 pobjedu i 103 plasmana na podijum u 19 sezona u Formuli 1 između 2001. i 2021. godine.
"Robin je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu. Njegova brzina, trkačko umijeće i prirodni talent svrstali su ga među najperspektivnije mlade vozače u njegovoj dobnoj grupi. Istovremeno, on impresionira svojom zrelošću, smirenim pristupom i jasnim fokusom na vožnju. Naš cilj je da ga razvijamo korak po korak, bez stvaranja nepotrebnog pritiska. Put kroz autosport je dug i pružit ćemo mu vrijeme, podršku i resurse koji su mu potrebni kako bi maksimalno iskoristio svoj potencijal. Čvrsto vjerujemo da talent može procvjetati kada ga podržavaju pravi ljudi, prava kultura i pravo okruženje. Upravo to smo odlučni pružiti Robinu dok nastavlja svoj razvoj. Veoma se radujemo tome što ćemo zajedno s Robinom i njegovom porodicom napraviti naredne korake na njegovom putu", izjavio je Laurent Mekies, šef tima Oracle Red Bull Racing.
"Svi smo oduševljeni i uzbuđeni što je Robin izabran da nastavi svoj trkački put kao član Red Bull Junior Teama. Laurent i svi ostali u Red Bullu pružali su nam nevjerovatnu podršku tokom svih naših razgovora. Oni nude uvjerljiv i sveobuhvatan program za razvoj i unapređenje Robinovog napretka tokom narednih godina, kao i pružanje svog potrebnog iskustva koje će mu omogućiti da razvija svoj prirodni talenat, a koji je do sada obilato pokazao u svim svojim karting takmičenjima. Red Bullov juniorski tim godinama bilježi nevjerovatne uspjehe. Među njegovim bivšim članovima su Sebastian Vettel i Max Verstappen, kao i mnogi drugi. Stoga se Robin ovom prestižnom programu pridružuje s velikom poniznošću i dat će sve od sebe kako bi opravdao povjerenje koje mu Red Bull ukazuje", rekao je Kimi Räikkönen.