Robin Räikkönen, sin legendarnog Kimija, pridružio se Red Bull Junior Teamu

"Robin je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu. Njegova brzina, trkačko umijeće i prirodni talent svrstali su ga među najperspektivnije mlade vozače u njegovoj dobnoj grupi. Istovremeno, on impresionira svojom zrelošću, smirenim pristupom i jasnim fokusom na vožnju. Naš cilj je da ga razvijamo korak po korak, bez stvaranja nepotrebnog pritiska. Put kroz autosport je dug i pružit ćemo mu vrijeme, podršku i resurse koji su mu potrebni kako bi maksimalno iskoristio svoj potencijal. Čvrsto vjerujemo da talent može procvjetati kada ga podržavaju pravi ljudi, prava kultura i pravo okruženje. Upravo to smo odlučni pružiti Robinu dok nastavlja svoj razvoj. Veoma se radujemo tome što ćemo zajedno s Robinom i njegovom porodicom napraviti naredne korake na njegovom putu", izjavio je Laurent Mekies, šef tima Oracle Red Bull Racing.

"Robin je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu. Njegova brzina, trkačko umijeće i prirodni talent svrstali su ga među najperspektivnije mlade vozače u njegovoj dobnoj grupi. Istovremeno, on impresionira svojom zrelošću, smirenim pristupom i jasnim fokusom na vožnju. Naš cilj je da ga razvijamo korak po korak, bez stvaranja nepotrebnog pritiska. Put kroz autosport je dug i pružit ćemo mu vrijeme, podršku i resurse koji su mu potrebni kako bi maksimalno iskoristio svoj potencijal. Čvrsto vjerujemo da talent može procvjetati kada ga podržavaju pravi ljudi, prava kultura i pravo okruženje. Upravo to smo odlučni pružiti Robinu dok nastavlja svoj razvoj. Veoma se radujemo tome što ćemo zajedno s Robinom i njegovom porodicom napraviti naredne korake na njegovom putu", izjavio je Laurent Mekies, šef tima Oracle Red Bull Racing.

"Robin je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu. Njegova brzina, trkačko umijeće i prirodni talent svrstali su ga među najperspektivnije mlade vozače u njegovoj dobnoj grupi. Istovremeno, on impresionira svojom zrelošću, smirenim pristupom i jasnim fokusom na vožnju. Naš cilj je da ga razvijamo korak po korak, bez stvaranja nepotrebnog pritiska. Put kroz autosport je dug i pružit ćemo mu vrijeme, podršku i resurse koji su mu potrebni kako bi maksimalno iskoristio svoj potencijal. Čvrsto vjerujemo da talent može procvjetati kada ga podržavaju pravi ljudi, prava kultura i pravo okruženje. Upravo to smo odlučni pružiti Robinu dok nastavlja svoj razvoj. Veoma se radujemo tome što ćemo zajedno s Robinom i njegovom porodicom napraviti naredne korake na njegovom putu", izjavio je Laurent Mekies, šef tima Oracle Red Bull Racing.