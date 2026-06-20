Rončević i Wenisch osvojili svjetsku titulu u HYROX parovima

Nakon svjetskog rekorda postavljenog ranije u sezoni, za kraj je stigla svjetska titula. Alexander Rončević i Tim Wenisch osvojili su svoju prvu titulu svjetskog prvenstva u kategoriji HYROX Elite 15 Doubles (parovi) u Stockholmu u Švedskoj nakon što su cilj prešli s vremenom 48 minuta i 58 sekundi.

Bilo je to veoma uzbudljivo finale, austrijsko-njemački dvojac je od početka postavio snažan tempo i nije popuštao, blili su sjajni na svakoj stanici i u svakoj trkačkoj dionici, a nakon posljednjeg Wall Balla mogli su konačno zasluženo slaviti.

Sretan kraj za Aleksandra Rončevića na HYROX Elite Doubles SP-u © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

"To je bio najljepši kraj sezone koji možete zamisliti. 'Posljednji ples' s Timom u Elite kategoriji", rekao je Rončević nakon utrke.

"Podijeliti pobjedu s Alexom je još ljepši osjećaj, gotovo kao da sam titulu osvojio sam“, dodao je Wenisch.

"Posljednji ples" kao HYROX Elite 15 Doubles tim

Rončević i Wenisch, koji su prijatelji i van staze, stigli su u Stockholm kao svjetski rekorderi u kategoriji HYROX Elite 15 Doubles nakon rekorda koji su postavili ranije ove godine u Londonu s vremenom 47 minuta 40 sekundi. Međutim, utrka u Stockholmu je bila njihova posljednja zajednička.

Nova HYROX pravila zahtijevaju da partneri u kategoriji Elite Doubles od sljedeće sezone imaju isto državljanstvo, što znači da austrijsko-njemački dvojac više neće imati pravo da se takmiči kao tim.

Quotation Nastavit ćemo se dobro zabavljati, trenirati zajedno i pomicati granice u HYROX-u Alexander Rončević

"Vidjet ćemo šta nas još čeka. Nastavit ćemo njegovati dobro prijateljstvo, dobro se zabavljati, trenirati zajedno, naporno raditi i pomicati granice u HYROX-u. To je ono što planiramo učiniti, još nismo toliko stari!", rekao je Rončević nakon njihove pobjede.

Od vodeće pozicije do slavlja na cilju

Rončević se probija naprijed na putu ka tituli © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Od samog starta, Rončević i Wenisch su se probili na čelo grupe u posljednjoj Elite utrci HYROX Svjetskog prvenstva. Njihovi rivali su se dobro držali, a na drugoj stanici Rončevića i Wenischa je pretekao par McIntyre-Williams i to u Sled Pushu.

Alexander Rončević u disciplini Sled Pull © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Situacija se ponovo promijenila nakon još jednog trkačkog dijela u Sled Pullu, gdje su se budući prvaci vratili na prvo mjesto. Nakon što su ponovo preuzeli kontrolu, postepeno su povećavali svoju prednost na preostalim stanicama i više se nisu osvrtali.

Dvije brutalne HYROX utrke u 24 sata

Trenutak za slavlje Aleksandra Rončevića © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Za oba sportaša, titula u kategoriji HYROX Elite 15 Doubles došla je samo 24 sata nakon razočaranja u njihovoj pojedinačnoj utrci u četvrtak navečer. Rončević je ušao u takmičenje kao glavni favorit nakon što je dva puta ove sezone oborio HYROX svjetski rekord u ovoj disciplini. S druge strane, Wenisch je ciljao da odbrani svoju titulu svjetskog prvaka iz prethodne godine.

U tijesnoj utrci odlučenoj samo za nekoliko sekundi, Wenisch je pao na treće mjesto nakon što je dobio kaznu, dok je Rončević platio cijenu za brzi tempo u ranoj fazi i završio šesti. U utrci je pobijedio Dylan Scott s vremenom 53 minute i 47 sekundi, čime je ovaj Amerikanac osvojio svoju prvu svjetsku titulu u HYROX-u.

Brzi prelazak iz HYROX singla u parove predstavljao je još jedan izazov. Uoči Svjetskog prvenstva Rončević je priznao da utrkivanje dva dana zaredom nikada nije lako.

"Sljedećeg dana imate bolne mišiće, ali znate da morate ponovo trčati. Adrenalin definitivno pomaže u tome, a uvijek je dobro znati da je Tim vaš partner, jer kada postane teško, možemo se međusobno 'pogurati' i prebroditi to", rekao je u intervjuu.

Šta je HYROX?

HYROX je jedinstvena fitnes utrka koja kombinuje osam dionica trčanja od po jedan kilometar s osam radnih stanica, uključujući SkiErg, veslanje (rowing), Sled Push, Sled Pull i Wall Balls. Ovaj format objedinjuje izdržljivost, snagu i taktičko raspoređivanje energije u jednu kontinuiranu i standardiziranu utrku.

U Singles (pojedinačnoj) kategoriji sportisti sami prolaze cijelu utrku, dok u Doubles (parovi) kategoriji dvojica sportista dijele radne stanice, ali oboje moraju istrčati svaku trkačku dionicu. Takav format omogućava timovima da strateški rasporede opterećenje prema svojim prednostima.

Elite 15 predstavlja najviši nivo HYROX takmičenja i okuplja najbolje rangirane sportiste svijeta. Kategorija uključuje odvojene muške i ženske Singles utrke, kao i Doubles takmičenje.

Naredno HYROX Svjetsko prvenstvo bit će održano u Hong Kong u junu 2027. godine, što će biti prvo veliko prvenstvo ovog sporta na tlu Azije.