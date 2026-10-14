Ruta relija Dakar 2027 vodi učesnike u dosad najveću avanturu

Luciano Benavides, vozač tima Red Bull KTM, prošle godine je nadmašio Rickyja Brabeca za samo dvije sekunde, što je najmanja razlika u historiji Dakara. Time se pridružio svom bratu Kevinu u historijskim knjigama ove utrke. Nasser Al Attiyah je osvojio svoju šestu titulu na Dakaru i ujedno Daciji donio njenu prvu.
Od 317 učesnika koji su započeli utrku, 247 vozila prešlo je ciljnu liniju u Yanbuu. To znači da je do cilja stiglo 78 posto učesnika pa očigledno ruta nije bila previše teška.
Na 49. izdanju relija, koji će osmi put biti održan u Saudijskoj Arabiji, učesnici Dakara bit će dovedeni do krajnjih granica svojih mogućnosti. Dakar za 2027. godinu počinje na Novu godinu i donosi najveću kilometražu brzinskih ispita u historiji saudijskog izdanja relija, ukupno 5.320 kilometara, uz dvije izuzetno zahtjevne maratonske etape bez mehaničke podrške. Umjesto odlaska u pustinju Empty Quarter, direktor utrke David Castera se odlučio za neistražena područja, istražujući kanjone na jugu i prostrane pješčane dine na sjeverozapadu Arapskog poluotoka.
"Saudijska Arabija je ogromna zemlja. Dakar je već istražio mnoge regije, uključujući čuvenu pustinju Empty Quarter, ali još uvijek ima mnogo toga što treba otkriti", izjavio je Castera na zvaničnom predstavljanju rute.
Duži Dakar znači da će najbolje fizički i mentalno pripremljeni vozači biti u boljoj formi na kraju utrke
Otkrivanje novih područja bit će u središtu pažnje timova jer organizatori prije početka etapa namjeravaju objavljivati manje detalja o predstojećoj ruti za 2027. godinu. Ako žele pronaći najbrži put kroz Dakar Rally 2027, učesnici će se morati osloniti na svoje vrhunske navigacijske vještine, a ne samo na sirovu brzinu.
"Dakar će biti duži i to mi se veoma sviđa jer to znači da će najbolje fizički i mentalno pripremljeni vozači biti u boljoj formi na kraju utrke. Više volim duge etape. Sviđa mi se i format s dvije maratonske etape, a činjenica da će druga maratonska etapa biti na samom kraju utrke, učinit će je još zanimljivijom. Bit će manje informacija i manje strategije, što utrku može učiniti još uzbudljivijom. Ovo će biti odlično izdanje", rekao je aktuelni prvak u kategoriji motocikala Luciano Benavides.
01
Dakar Rally 2027: Osnovne informacije
- Kada: od 1. do 15. januara 2027. godine
- Gdje: Saudijska Arabija
- Start i cilj: Ekonomski grad kralja Abdullaha (KAEC)
- Broj etapa: Prolog i 13 etapa
- Ukupna dužina: 8.390 km
- Dužina brzinskih ispita: 5.320 km
- Najduža etapa: 12. etapa (905 km)
- Maratonske etape: dvije (maratonsko prenoćište: 6. i 7. etapa | maratonska etapa: 11. i 12. etapa)
02
Prolog: KAEC – KAEC
- Petak, 1. januar 2027.
- Dužina brzinskog ispita: 30 km
- Ukupna dužina: 265 km
Prvi put u historiji relija Dakar, start i cilj bit će u Ekonomskom gradu kralja Abdullaha (KAEC) na obali Crvenog mora. U KAEC-u će biti smješten bivak, obavljat će se tehnički pregledi, a tu će biti održano i završno proglašenje pobjednika. Odatle će učesnici nakon svečanog starta krenuti na kratak brzinski ispit koji kombinuje pješčane staze i zahtjevnije dionice prekrivene kamenjem, pružajući im uvid u ono što ih očekuje tokom naredne dvije sedmice.
03
1. etapa: KAEC – Yanbu
- Subota, 2. januar
- Dužina brzinskog ispita: 350 km
- Ukupna dužina: 500 km
Takmičenje počinje punim intenzitetom zahtjevnim brzinskim ispitom dugim 350 kilometara prema Yanbuu, gradu domaćinu prošlogodišnjeg izdanja. Jutarnji dio donosi prvi test sposobnosti takmičara u vožnji po dinama, nakon čega se karavana upućuje u impresivne kanjone s pješčanim stazama, kojima će prolaziti tokom ostatka brzinskog ispita. Raznovrstan teren mogao bi razdvojiti takmičare i već u ranoj fazi utrke stvoriti prve značajnije vremenske razlike, ali pred njima je još mnogo izazova.
04
2. etapa: Yanbu – AlUla
- Nedjelja, 3. januar
- Dužina brzinskog ispita: 310 km
- Ukupna dužina: 535 km
Takmičari kreću prema AlUli, gdje ih očekuje spektakularna etapa pogodna i za gledaoce. Nastavit će voziti punim gasom kroz niz veličanstvenih kanjona od pješčara, prošaranih oštrim kamenjem. Nakon servisnog zaustavljanja radi manjih popravki, timovi će ostatak dana provesti pronalazeći put preko pješčanog terena, jureći kroz suha riječna korita, odnosno vadije, i vozeći uz čuvenu historijsku željezničku prugu Hidžaz. Noć će provesti u bivaku u samom srcu AlUle.
Sa svojim ogromnim kanjonima i stijenama, AlUla je zaista najljepši dio Saudijske Arabije
05
3. etapa: AlUla – Hail
- Ponedjeljak, 4. januar
- Dužina brzinskog ispita: 480 km
- Ukupna dužina: 745 km
Treća etapa donosi još teže izazove. Prvih 200 kilometara zahtijevat će maksimalnu opreznost jer će se takmičari suočiti s teškim terenom prepunim oštrog vulkanskog kamenja koje može uništiti gume. Planirano zaustavljanje u boksu omogućit će im da zamijene gume, nakon čega slijedi test maksimalne brzine na ravnom platou. Međutim, druga polovina etape predstavlja najkomplikovaniji navigacijski izazov do sada zbog nedostatka prepoznatljivih orijentira. Svaka sekunda dobijena vožnjom punim gasom može se pretvoriti u minute izgubljene u potrazi za pravim putem.
06
4. etapa: Hail – Hail
- Utorak, 5. januar
- Dužina brzinskog ispita: 380 km
- Ukupna dužina: 735 km
Sljedeća prepreka je kružna etapa kroz pustinju Nafud, koja uključuje vožnju uređenim stazama i spuštanja niz dine kao na sankama. Visoka kamilja trava i lavirint staza stavit će suvozače na krajnje iskušenje. Velika brzina i maksimalna koncentracija predstavljat će veliki izazov za takmičare na motociklima, koji će vjerovatno biti dovedeni do iscrpljenosti i možda će morati trpjeti bolove u podlakticama izazvane dugotrajnim naprezanjem mišića tokom vožnje kako bi stigli do bivaka.
07
5. etapa: Hail – Al Duwadimi
- Srijeda, 6. januar
- Dužina brzinskog ispita: 480 km
- Ukupna dužina: 720 km
Ova etapa prikazuje veliku raznolikost saudijskog terena dok učesnici Dakara jure prema prostranim visoravnima na kojima će moći pokazati maksimalne brzine svojih vozila. Usput će vozači prolaziti kroz niz zadivljujućih kanjona različitih boja, idealnih za fotografisanje i objave na Instagramu, prije nego što u završnom mjerenom dijelu brzinskog ispita budu morali savladati manja polja dina.
08
6. etapa: Al Duwadimi – maratonsko prenoćište
- Četvrtak, 7. januar
- Dužina brzinskog ispita: 440 km
- Ukupna dužina: 565 km
Maratonsko prenoćište stavit će na test izdržljivost i snalažljivost učesnika Dakara. Oni će se uputiti prema rubu prirodnog parka Majami al-Hadn noseći samo najosnovnije potrepštine potrebne za noćenje pod zvijezdama. Prije toga morat će preći 440 kilometara, jureći kroz uske kanjone, a zatim i preko otvorenih prostora suhih riječnih korita na putu prema prenoćištu.
Zbog ograničenih resursa, briga o gumama bit će od presudne važnosti. Neće biti servisnih ekipa ni pratećih sadržaja, a obroci će biti vojničkog tipa. Sve popravke morat će obaviti sami, koristeći osnovni alat koji nose u svojim vozilima, prije nego što budu mogli jesti i pripremiti se za noćni odmor.
09
7. etapa: maratonsko prenoćište – Bisha
- Petak, 8. januar
- Dužina brzinskog ispita: 430 km
- Ukupna dužina: 480 km
Između Bishe i dana odmora takmičare očekuje cjelodnevna jurnjava po dinama, tokom koje će morati savladati gotovo 200 kilometara opasnog, mekog bijelog pijeska. Nakon nekoliko brzih dionica, posljednjih 150 kilometara sedme etape bit će prepuno kamenja i opasnih prepreka, koje će natjerati takmičare da ponovo uspore i budu maksimalno oprezni dok privode kraju prvu sedmicu relija Dakar 2027.
10
Dan odmora – Bisha
- Subota, 11. januar
Ovo je prilika da učesnici Dakara obave ozbiljnije popravke, nadoknade potrošene kalorije i "napune baterije" u Bishi. Bisha je bila grad domaćin 2025. godine, a ponovo će imati važnu ulogu u drugoj sedmici relija Dakar.
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8. etapa: Bisha – Bisha
- Nedjelja, 10. januar
- Dužina brzinskog ispita: 460 km
- Ukupna dužina: 680 km
Takmičenje se nastavlja vožnjom preko dina koje postaju sve veće sa svakim pređenim kilometrom. Ruta prolazi pored prirodnog parka Majami al-Hadn, prije nego što nastavi preko suhih riječnih korita. Takmičari će potom morati precizno prolaziti kroz vrtoglavi niz dolina i kanjona, uz stalno praćenje pješčanih staza.
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9. etapa: Bisha – Wadi Ad-Dawasir
- Ponedjeljak, 11. januar
- Dužina brzinskog ispita: 460 km
- Ukupna dužina: 730 km
Ovo je još jedan ozbiljan kandidat za najživopisniju rutu tokom dvije sedmice relija. Učesnici Dakara morat će se usredotočiti na stazu ispred sebe dok budu vozili prema istoku kroz ogromne kanjone i impresivne kamene formacije. Dok se budu približavali cilju, moći će pokazati svoje vještine pred kamerama jureći preko manjih polja dina, ali kombinacija vrućine, dugih dana i kratkih noći na Dakaru ima neugodnu osobinu da kažnjava svaki trenutak nepažnje i pogrešnu procjenu.
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10. etapa: Wadi Ad-Dawasir – Bisha
- Utorak, 12. januar
- Dužina brzinskog ispita: 515 km
- Ukupna dužina: 650 km
Povratak u Bishu donosi najduži takmičarski brzinski ispit relija, a možda i najveći izazov do tog trenutka. Etapa počinje zahtjevnom vožnjom kroz dine, nakon čega će timovi morati pronaći put kroz gotovo 200 kilometara pustinjskih visoravni. Vozači će morati držati papučicu gasa pritisnutom do kraja dok suvozači budu pokušavali navigirati prema kontrolnim tačkama. Nakon toga slijedi iscrpljujuća tehnička dionica duga oko 100 kilometara, na kojoj će brzine morati biti smanjene, prije nego što završnica pri velikoj brzini ponovo dovede takmičare u Bishu.
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11. etapa: Bisha – maratonsko prenoćište Al Bahah
- Srijeda, 13. januar
- Dužina brzinskog ispita: 480 km
- Ukupna dužina: 630 km
Druga maratonska etapa mogla bi biti presudna. Zasigurno će iscrpljene učesnike Dakara dovesti do krajnjih granica njihovih mogućnosti, ali postoji i jedna dobra vijest - bivak za noćenje će imati toalete.
Jedanaesta etapa počinje dionicom dugom 150 kilometara preko dina svih oblika i boja, a završava vožnjom preko kamenitog terena na kojem oštro vulkansko kamenje može okončati nastupe nekih timova. Izolovani bivak u Al Bahahu neće imati servisnu podršku pa će popravke biti teško izvesti zbog strogih ograničenja koja važe za radove tokom noći. Takmičarima će biti potreban i kvalitetan noćni odmor prije narednog dana.
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12. etapa: maratonsko prenoćište Al Bahah – KAEC
- Četvrtak, 14. januar
- Dužina brzinskog ispita: 455 km
- Ukupna dužina: 905 km
Dvanaesta etapa počinje jurnjavom duž obale Crvenog mora, ali ruta ubrzo skreće u unutrašnjost i vodi na iscrpljujući put kroz planine, gdje David Castera učesnicima Dakara priprema neočekivan izazov u završnici relija. S dužinom od 900 kilometara, ovo je najduža etapa prema ukupnoj kilometraži na reliju Dakar 2027. Preostali takmičari vratit će se u KAEC, gdje će se reli završiti.
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13. etapa: KAEC – KAEC
- Petak, 15. januar
- Dužina brzinskog ispita: 50 km
- Ukupna dužina: 250 km
Slijedi kratka završna jurnjava do svečane ciljne linije, čime se reli Dakar privodi kraju, ali, kao što je Luciano Benavides pokazao prošli put, još uvijek se svašta može dogoditi.