Ruta relija Dakar 2027 vodi učesnike u dosad najveću avanturu

Luciano Benavides, vozač tima Red Bull KTM, prošle godine je nadmašio Rickyja Brabeca za samo dvije sekunde, što je najmanja razlika u historiji Dakara. Time se pridružio svom bratu Kevinu u historijskim knjigama ove utrke. Nasser Al Attiyah je osvojio svoju šestu titulu na Dakaru i ujedno Daciji donio njenu prvu.

Od 317 učesnika koji su započeli utrku, 247 vozila prešlo je ciljnu liniju u Yanbuu. To znači da je do cilja stiglo 78 posto učesnika pa očigledno ruta nije bila previše teška.

Branioci titule Nasser Al-Attiyah i Luciano Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Na 49. izdanju relija, koji će osmi put biti održan u Saudijskoj Arabiji, učesnici Dakara bit će dovedeni do krajnjih granica svojih mogućnosti. Dakar za 2027. godinu počinje na Novu godinu i donosi najveću kilometražu brzinskih ispita u historiji saudijskog izdanja relija, ukupno 5.320 kilometara, uz dvije izuzetno zahtjevne maratonske etape bez mehaničke podrške. Umjesto odlaska u pustinju Empty Quarter, direktor utrke David Castera se odlučio za neistražena područja, istražujući kanjone na jugu i prostrane pješčane dine na sjeverozapadu Arapskog poluotoka.

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"Saudijska Arabija je ogromna zemlja. Dakar je već istražio mnoge regije, uključujući čuvenu pustinju Empty Quarter, ali još uvijek ima mnogo toga što treba otkriti", izjavio je Castera na zvaničnom predstavljanju rute.

Quotation Duži Dakar znači da će najbolje fizički i mentalno pripremljeni vozači biti u boljoj formi na kraju utrke Luciano Benavides

Otkrivanje novih područja bit će u središtu pažnje timova jer organizatori prije početka etapa namjeravaju objavljivati manje detalja o predstojećoj ruti za 2027. godinu. Ako žele pronaći najbrži put kroz Dakar Rally 2027, učesnici će se morati osloniti na svoje vrhunske navigacijske vještine, a ne samo na sirovu brzinu.

"Dakar će biti duži i to mi se veoma sviđa jer to znači da će najbolje fizički i mentalno pripremljeni vozači biti u boljoj formi na kraju utrke. Više volim duge etape. Sviđa mi se i format s dvije maratonske etape, a činjenica da će druga maratonska etapa biti na samom kraju utrke, učinit će je još zanimljivijom. Bit će manje informacija i manje strategije, što utrku može učiniti još uzbudljivijom. Ovo će biti odlično izdanje", rekao je aktuelni prvak u kategoriji motocikala Luciano Benavides.

01 Dakar Rally 2027: Osnovne informacije

Kada: od 1. do 15. januara 2027. godine

Gdje: Saudijska Arabija

Start i cilj: Ekonomski grad kralja Abdullaha (KAEC)

Broj etapa: Prolog i 13 etapa

Ukupna dužina: 8.390 km

Dužina brzinskih ispita: 5.320 km

Najduža etapa: 12. etapa (905 km)

Maratonske etape: dvije (maratonsko prenoćište: 6. i 7. etapa | maratonska etapa: 11. i 12. etapa)

Ruta relija Dakar za 2027. godinu © Dakar Rally

02 Prolog: KAEC – KAEC

Petak, 1. januar 2027.

Dužina brzinskog ispita: 30 km

Ukupna dužina: 265 km

Prvi put u historiji relija Dakar, start i cilj bit će u Ekonomskom gradu kralja Abdullaha (KAEC) na obali Crvenog mora. U KAEC-u će biti smješten bivak, obavljat će se tehnički pregledi, a tu će biti održano i završno proglašenje pobjednika. Odatle će učesnici nakon svečanog starta krenuti na kratak brzinski ispit koji kombinuje pješčane staze i zahtjevnije dionice prekrivene kamenjem, pružajući im uvid u ono što ih očekuje tokom naredne dvije sedmice.

03 1. etapa: KAEC – Yanbu

Subota, 2. januar

Dužina brzinskog ispita: 350 km

Ukupna dužina: 500 km

The Dakar Rally will explore new areas of Saudi Arabia © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Takmičenje počinje punim intenzitetom zahtjevnim brzinskim ispitom dugim 350 kilometara prema Yanbuu, gradu domaćinu prošlogodišnjeg izdanja. Jutarnji dio donosi prvi test sposobnosti takmičara u vožnji po dinama, nakon čega se karavana upućuje u impresivne kanjone s pješčanim stazama, kojima će prolaziti tokom ostatka brzinskog ispita. Raznovrstan teren mogao bi razdvojiti takmičare i već u ranoj fazi utrke stvoriti prve značajnije vremenske razlike, ali pred njima je još mnogo izazova.

04 2. etapa: Yanbu – AlUla

Nedjelja, 3. januar

Dužina brzinskog ispita: 310 km

Ukupna dužina: 535 km

Takmičari kreću prema AlUli, gdje ih očekuje spektakularna etapa pogodna i za gledaoce. Nastavit će voziti punim gasom kroz niz veličanstvenih kanjona od pješčara, prošaranih oštrim kamenjem. Nakon servisnog zaustavljanja radi manjih popravki, timovi će ostatak dana provesti pronalazeći put preko pješčanog terena, jureći kroz suha riječna korita, odnosno vadije, i vozeći uz čuvenu historijsku željezničku prugu Hidžaz. Noć će provesti u bivaku u samom srcu AlUle.

Kevin Benavides vozi kroz kanjone Yanbua © DPPI/Red Bull Content Pool

Quotation Sa svojim ogromnim kanjonima i stijenama, AlUla je zaista najljepši dio Saudijske Arabije David Castera

05 3. etapa: AlUla – Hail

Ponedjeljak, 4. januar

Dužina brzinskog ispita: 480 km

Ukupna dužina: 745 km

Treća etapa donosi još teže izazove. Prvih 200 kilometara zahtijevat će maksimalnu opreznost jer će se takmičari suočiti s teškim terenom prepunim oštrog vulkanskog kamenja koje može uništiti gume. Planirano zaustavljanje u boksu omogućit će im da zamijene gume, nakon čega slijedi test maksimalne brzine na ravnom platou. Međutim, druga polovina etape predstavlja najkomplikovaniji navigacijski izazov do sada zbog nedostatka prepoznatljivih orijentira. Svaka sekunda dobijena vožnjom punim gasom može se pretvoriti u minute izgubljene u potrazi za pravim putem.

06 4. etapa: Hail – Hail

Utorak, 5. januar

Dužina brzinskog ispita: 380 km

Ukupna dužina: 735 km

Sljedeća prepreka je kružna etapa kroz pustinju Nafud, koja uključuje vožnju uređenim stazama i spuštanja niz dine kao na sankama. Visoka kamilja trava i lavirint staza stavit će suvozače na krajnje iskušenje. Velika brzina i maksimalna koncentracija predstavljat će veliki izazov za takmičare na motociklima, koji će vjerovatno biti dovedeni do iscrpljenosti i možda će morati trpjeti bolove u podlakticama izazvane dugotrajnim naprezanjem mišića tokom vožnje kako bi stigli do bivaka.

07 5. etapa: Hail – Al Duwadimi

Srijeda, 6. januar

Dužina brzinskog ispita: 480 km

Ukupna dužina: 720 km

Ova etapa prikazuje veliku raznolikost saudijskog terena dok učesnici Dakara jure prema prostranim visoravnima na kojima će moći pokazati maksimalne brzine svojih vozila. Usput će vozači prolaziti kroz niz zadivljujućih kanjona različitih boja, idealnih za fotografisanje i objave na Instagramu, prije nego što u završnom mjerenom dijelu brzinskog ispita budu morali savladati manja polja dina.

Saudijska Arabija nudi prelijepe prizore na svakoj etapi © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah u vožnji beskrajnim dolinama Saudijske Arabije © DPPI/Red Bull Content Pool

08 6. etapa: Al Duwadimi – maratonsko prenoćište

Četvrtak, 7. januar

Dužina brzinskog ispita: 440 km

Ukupna dužina: 565 km

Maratonsko prenoćište stavit će na test izdržljivost i snalažljivost učesnika Dakara. Oni će se uputiti prema rubu prirodnog parka Majami al-Hadn noseći samo najosnovnije potrepštine potrebne za noćenje pod zvijezdama. Prije toga morat će preći 440 kilometara, jureći kroz uske kanjone, a zatim i preko otvorenih prostora suhih riječnih korita na putu prema prenoćištu.

Zbog ograničenih resursa, briga o gumama bit će od presudne važnosti. Neće biti servisnih ekipa ni pratećih sadržaja, a obroci će biti vojničkog tipa. Sve popravke morat će obaviti sami, koristeći osnovni alat koji nose u svojim vozilima, prije nego što budu mogli jesti i pripremiti se za noćni odmor.

Mitch Guthrie i Kellon Walch stigli u bivak © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

09 7. etapa: maratonsko prenoćište – Bisha

Petak, 8. januar

Dužina brzinskog ispita: 430 km

Ukupna dužina: 480 km

Između Bishe i dana odmora takmičare očekuje cjelodnevna jurnjava po dinama, tokom koje će morati savladati gotovo 200 kilometara opasnog, mekog bijelog pijeska. Nakon nekoliko brzih dionica, posljednjih 150 kilometara sedme etape bit će prepuno kamenja i opasnih prepreka, koje će natjerati takmičare da ponovo uspore i budu maksimalno oprezni dok privode kraju prvu sedmicu relija Dakar 2027.

10 Dan odmora – Bisha

Subota, 11. januar

Ovo je prilika da učesnici Dakara obave ozbiljnije popravke, nadoknade potrošene kalorije i "napune baterije" u Bishi. Bisha je bila grad domaćin 2025. godine, a ponovo će imati važnu ulogu u drugoj sedmici relija Dakar.

Luciano Benavides, Edgar Canet i Daniel Sanders © DPPI/Red Bull Content Pool

11 8. etapa: Bisha – Bisha

Nedjelja, 10. januar

Dužina brzinskog ispita: 460 km

Ukupna dužina: 680 km

Takmičenje se nastavlja vožnjom preko dina koje postaju sve veće sa svakim pređenim kilometrom. Ruta prolazi pored prirodnog parka Majami al-Hadn, prije nego što nastavi preko suhih riječnih korita. Takmičari će potom morati precizno prolaziti kroz vrtoglavi niz dolina i kanjona, uz stalno praćenje pješčanih staza.

12 9. etapa: Bisha – Wadi Ad-Dawasir

Ponedjeljak, 11. januar

Dužina brzinskog ispita: 460 km

Ukupna dužina: 730 km

Ovo je još jedan ozbiljan kandidat za najživopisniju rutu tokom dvije sedmice relija. Učesnici Dakara morat će se usredotočiti na stazu ispred sebe dok budu vozili prema istoku kroz ogromne kanjone i impresivne kamene formacije. Dok se budu približavali cilju, moći će pokazati svoje vještine pred kamerama jureći preko manjih polja dina, ali kombinacija vrućine, dugih dana i kratkih noći na Dakaru ima neugodnu osobinu da kažnjava svaki trenutak nepažnje i pogrešnu procjenu.

Mattias Ekström i Emil Bergkvist u Ford Raptoru T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah na dinama © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Dvostruki prvak Dakara Nani Roma u Ford Raptoru T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez i Pablo Moreno © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Daniel Sanders preuzeo vodstvo na devetoj etapi © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Sébastien Loeb Edouard Boulanger u Dacia Sandrideru © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb i Edouard Boulanger na 11. etapi © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool Luciano Benavides vozi KTM preko dina © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

13 10. etapa: Wadi Ad-Dawasir – Bisha

Utorak, 12. januar

Dužina brzinskog ispita: 515 km

Ukupna dužina: 650 km

Povratak u Bishu donosi najduži takmičarski brzinski ispit relija, a možda i najveći izazov do tog trenutka. Etapa počinje zahtjevnom vožnjom kroz dine, nakon čega će timovi morati pronaći put kroz gotovo 200 kilometara pustinjskih visoravni. Vozači će morati držati papučicu gasa pritisnutom do kraja dok suvozači budu pokušavali navigirati prema kontrolnim tačkama. Nakon toga slijedi iscrpljujuća tehnička dionica duga oko 100 kilometara, na kojoj će brzine morati biti smanjene, prije nego što završnica pri velikoj brzini ponovo dovede takmičare u Bishu.

14 11. etapa: Bisha – maratonsko prenoćište Al Bahah

Srijeda, 13. januar

Dužina brzinskog ispita: 480 km

Ukupna dužina: 630 km

Druga maratonska etapa mogla bi biti presudna. Zasigurno će iscrpljene učesnike Dakara dovesti do krajnjih granica njihovih mogućnosti, ali postoji i jedna dobra vijest - bivak za noćenje će imati toalete.

Jedanaesta etapa počinje dionicom dugom 150 kilometara preko dina svih oblika i boja, a završava vožnjom preko kamenitog terena na kojem oštro vulkansko kamenje može okončati nastupe nekih timova. Izolovani bivak u Al Bahahu neće imati servisnu podršku pa će popravke biti teško izvesti zbog strogih ograničenja koja važe za radove tokom noći. Takmičarima će biti potreban i kvalitetan noćni odmor prije narednog dana.

Čisto zadovoljstvo Tobiasa Ebstera na cilju © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

15 12. etapa: maratonsko prenoćište Al Bahah – KAEC

Četvrtak, 14. januar

Dužina brzinskog ispita: 455 km

Ukupna dužina: 905 km

Dvanaesta etapa počinje jurnjavom duž obale Crvenog mora, ali ruta ubrzo skreće u unutrašnjost i vodi na iscrpljujući put kroz planine, gdje David Castera učesnicima Dakara priprema neočekivan izazov u završnici relija. S dužinom od 900 kilometara, ovo je najduža etapa prema ukupnoj kilometraži na reliju Dakar 2027. Preostali takmičari vratit će se u KAEC, gdje će se reli završiti.

16 13. etapa: KAEC – KAEC

Petak, 15. januar

Dužina brzinskog ispita: 50 km

Ukupna dužina: 250 km

Slijedi kratka završna jurnjava do svečane ciljne linije, čime se reli Dakar privodi kraju, ali, kao što je Luciano Benavides pokazao prošli put, još uvijek se svašta može dogoditi.