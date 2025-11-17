Ruta relija Dakar za 2026. godinu je putovanje u najveću avanturu dosad

Sportski direktor Dakar Rallyja David Castera i njegov tim osmislili su rutu od 8.000 km, koja se proteže od od Yanbua na Crvenom moru do Rijada i nazad, a koja će testirati vještine takmičara u vožnji, navigaciji i izdržljivosti. Ukupno 48. izdanje relija Dakar, koje se održava od 3. do 17. januara 2026. godine, sadržavat će dvije maratonske etape u kojima će takmičari voziti duboko u pustinju i kampovati preko noći pod ceradom s ograničenom količinom hrane, zaliha i opreme za popravke.

Međutim, u 2026. godini će nekoliko etapa uključivati ​​servisne punktove na sredini etape, kako bi se učesnicima obezbijedile nove gume i omogućile popravke, što će im pomoći da svoje mašine dovedu do cilja. Što se tiče takmičara, oni će morati pokušati da se odmore tokom nekoliko slobodnih trenutaka.

Ništa od ovoga neće odbiti branioca titule prvaka u kategoriji motocikala Daniela Sandersa, prvake Nassera Al-Attiyaha, Carlosa Sainza, Stéphanea Peterhansela, Tobyja Pricea i Cristinu Gutiérrez te višestruke pobjednike etapa Setha Quintera, Sébastiena Loeba i Mattiasa Ekströma, koji će pisati nove stranice svojih uspješnih karijera na arapskom pijesku. Osim toga, tu je i mnoštvo mladih zvijezda poput Edgara Caneta, Gonzala Guerreira i Lisandra Sisteme, koji postaju sljedeća generacija vozača na Dakaru.

Daniel Sanders želi novu titulu na Dakaru © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

01 Prolog - 3. januar

Start: Yanbu

Cilj: Yanbu

Ukupna udaljenost: 98 km

Specijal: 23 km

Ukupno 325 vozila će startati u Yanbuu na Crvenom moru te se voziti do Rijada i nazad. U akciju će ih lagano uvesti Prolog, krug od skoro 30 km oko Yanbua, koji će odrediti startni redoslijed za prvu etapu.

02 Etapa 1 - 4. januar

Start: Yanbu

Cilj: Yanbu

Ukupna udaljenost: 518 km

Specijal: 305 km

Prva etapa je još jedna kružna vožnja od lučkog grada Yanbua u divljinu, a ovaj put donosi više od 300 km utrke.

"Bit će lakše nego prošle godine, ne brinite. Prilično je raznoliko s prekrasnim dolinama i nešto stijena", izjavio je David Castera, predstavljajući da vožnja zvuči gotovo kao odmor.

Učesnici Dakara će također naići na prvu servisnu tačku na sredini etape, gdje mogu zamijeniti gume oštećene na stijenama.

03 Etapa 2 - 5. januar

Start: Yanbu

Cilj: Al Ula

Ukupna udaljenost: 504 km

Specijal: 400 km

Prvi veliki specijal 48. izdanja Dakara pokriva više od 500 km ukupne dužine i 400 km utrke, a takmičari se kreću prema Al Uli. Tokom ove teže etape, vozači će se suočiti sa mješavinom oštrih stijena, vrućeg pijeska i prvih dina na reliju. U sredini specijalne etape bit će još jedan servisni park za popravke.

Na Dakaru se lako izgubiti © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool Red Bullovi vozači Toyote u prašini saudijske pustinje © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

04 Etapa 3 - 6. januar

Start: Al Ula

Cilj: Al Ula

Ukupna udaljenost: 666 km

Specijal: 422 km

Sa 420 km utrke i ukupnom dužinom od 666 km, treća etapa obećava da će biti najteža, ali i najljepša.

"Sa svojim moćnim kanjonima i ogromnim stijenama, Al Ula je zaista najljepši dio Saudijske Arabije“, kaže Castera. Utrka po ravnom pijesku također će predstavljati rigorozan test navigacijskih vještina timova dok pokušavaju odabrati najbržu rutu nazad do grada.

05 Etapa 4 (Maraton, 1. dio) - 7. januar

Start: Al Ula

Cilj: Maratonski bivak

Ukupna udaljenost: 526 km

Specijal: 451 km

Ovo je prva od dvije maratonske etape tokom koje će automobili, buggyji i kamioni ići jednom rutom, a motocikli i kvadovi drugom. To je još jedan veliki specijal koji pokriva više od 450 km, dok vozači navigiraju kroz spektakularni krajolik Al Ule do udaljenog bivaka bez podrške smještenog duboko u pustinji. Ovdje će čak i veliki svjetski prvaci morati biti potpuno samostalni, postaviti šator, pripremiti mjesto za spavanje i kuhati pod zvijezdama.

"Imat će vreću za spavanje s malim madracem ispod šatora. Ovaj put obroci su bolji, sa supom, povrćem, tjesteninom, jutarnjom kafom i desertima, svime što vam je potrebno. Ipak, takmičari će ih morati zagrijati, dodati vodu... Ali, to je Dakar, avantura", objasnio je Castera.

06 Etapa 5 (Maraton, 2. dio) - 8. januar

Start: Maratonski bivak

Cilj: Hail

Ukupna udaljenost: 428 km

Specijal: 372 km

Nakon napornog dana, peta etapa je nešto lakša. Poslije buđenja u maratonskom bivaku, vozači će imati vremena za neke popravke prije nego što krenu na nešto kraću i direktniju dionicu do Haila. Organizatori ovdje nisu popustili, nego samo žele da se vozači odmore, vrate energiju i da budu spremni za iscrpljujuću šestu etapu.

Nasser Al-Attiyah u vožnji beskrajnim dolinama Saudijske Arabije © DPPI/Red Bull Content Pool Saudijska Arabija nudi prelijepe prizore na svakoj etapi © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07 Etapa 6 - 9. januar

Start: Hail

Cilj: Rijad

Ukupna udaljenost: 920 km

Specijal: 331 km

"Ovo je vrlo teška etapa“, kazao je Castera.

Pred nama je dan odmora, ali vozači prvo moraju savladati visoke dine dok se utrkuju do Rijada. Castera kaže da ne očekuje da će svi učesnici završiti izazov u jednom danu, a kao posebnu mjeru će držati bivak u glavnom gradu otvorenim do 14 sati u subotu, kako bi takmičarima omogućio što više vremena da se utrkuju kroz dine i stignu do dana odmora.

08 Dan odmora - 10. januar

Lokacija: Rijad

Za učesnike Dakara dan odmora je samo prilika da obave popravke, unesu kalorije i "napune baterije" kako bi se pripremili za povratak u Yanbu. To važi za one sretnike koji budu stigli do bivaka na vrijeme da se odmore i opuste. Drugi će biti u pustinji preko noći boreći se sa svim što nosi ona i sam Dakar. Avantura se nastavlja putovanjem na jug te slijede dva velika specijala.

09 Etapa 7 - 11. januar

Start: Rijad

Cilj: Wadi Ad-Dawasir

Ukupna udaljenost: 876 km

Specijal: 462 km

U sedmoj etapi vozači kreću na put nazad u Yanbu, s tim što to nije cesta i što se kreću prema jugu, a ne prema zapadu. Sedma etapa sadrži gotovo 500 km utrke i skoro 900 km za upravljačem ukupno. Pred vozačima se nalazi još jedno polje pješčanih dina i niz navigacijskih izazova te potencijalnih zamki dok putuju do Wadi Ad-Dawasira.

Kevin Benavides vozi kroz kanjone Yanbua © DPPI/Red Bull Content Pool Sa svojim moćnim kanjonima i ogromnim stijenama, Al Ula je zaista najljepši dio Saudijske Arabije David Castera

10 Etapa 8 - 12. januar

Start: Wadi Ad-Dawasir

Cilj: Wadi Ad-Dawasir

Ukupna udaljenost: 717 km

Specijal: 481 km

Ova etapa će početi spektakularnim masovnim startom. Bila je dio originalne utrke Paris-Dakar, ali je izostavljena iz formata sve dok je organizatori nisu vratili prošle godine za trkače Classica. Ove godine se ponovo vratila i veća je nego ikad, jer takmičari kreću na ogromni "krug" od 481 km u pustinju oko Wadi Ad-Dawasira. U ovo doba godine je "najhladnije" s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 36 stepeni.

11 Etapa 9 (Maraton, 1. dio) - 13. januar

Start: Wadi Ad-Dawasir

Cilj: Maratonski bivak

Ukupna udaljenost: 531 km

Specijal: 410 km

Nakon dvije najteže etape, vozači Dakara se suočavaju s drugom maratonskom etapom, jer moraju preći više od 400 km do pustinjskog bivaka. Kraća udaljenost i manje zahtjevan teren čine ovu etapu jednom od lakših na Dakaru, iako svaka greška može biti skupa. Međutim, ovo je Dakar Rally, što znači da će nakon lakše etape uslijediti težak dan. Dakle, dok takmičari budu postavljali šatore i kuhali večeru, vidjet će dine kako se naziru u daljini i čekaju ih.

Luciano Benavides, Edgar Canet i Daniel Sanders © DPPI/Red Bull Content Pool

12 Etapa 10 (Maraton, 2. dio) - 14. januar

Start: Maratonski bivak

Cilj: Bisha

Ukupna udaljenost 469 km

Specijal: 421 km

Ovo je još jedna podijeljena ruta gdje se motocikli i kvadovi odvajaju od automobila, buggyja i kamiona. U sklopu više od 400 km koji čine specijal, 300 km je vožnja preko dina, što znači daleko najduže vrijeme među dinama na Dakaru u 2026. godini. Nakon ove etape, trebalo bi se nazirati kako će izgledati konačni podijumi.

13 Etapa 11 - 15. januar

Start: Bisha

Cilj: Al Henakiyah

Ukupna udaljenost: 882 km

Specijal: 347 km

Nakon iscrpljujućeg dana probijanja kroz dine, vozači se vraćaju u slikovitu regiju Medine. To je jedan od kraćih specijala, ali je i dalje težak te uključuje jednu od najdužih pređenih udaljenosti s obzirom na činjenicu da takmičari voze skoro 900 km do Al Henakiyaha. Konačno će stići do bivaka nakon zalaska sunca.

Čisto zadovoljstvo Tobiasa Ebstera na cilju © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14 Etapa 12 - 16. januar

Start: Al Henakiyah

Cilj: Yanbu

Ukupna udaljenost: 718 km

Specijal: 310 km

Naredna destinacija je Yanbu. Takmičari napuštaju Al Henakiyah za posljednji dugi specijal na Dakaru. Bit će to težak test koji će takmičare suočiti s kamenitim prijevojima, prostranim dinama i vožnjom kroz niz spektakularnih kanjona. Već umorni od dvije sedmice utrke, takmičari moraju preći više od 700 km prije nego što stignu do posljednjeg bivaka u Yanbuu.

15 Etapa 13 - 17. januar

Start: Yanbu

Cilj: Yanbu

Ukupna udaljenost: 141 km

Specijal: 105 km

U posljednjoj etapi Dakara takmičari će se utrkivati ​​kroz skoro 50 km dolina oko Yanbua. Zatim će stići do posljednjeg specijala u sklopu 48. izdanja Dakar Rallyja, a to je veličanstvena utrka duž obale Crvenog mora kako bi se vratili u bivak, gdje će biti krunisani pobjednici.