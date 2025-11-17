Mattias Ekstrom u svom Ford Raptoru na dinama
© DPPI/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Ruta relija Dakar za 2026. godinu je putovanje u najveću avanturu dosad

Dakar Rally se vraća u Saudijsku Arabiju sedmi put u svojoj historiji, a ruta najtežeg relija na svijetu testirat će učesnike do njihovih krajnjih granica.
Piše redbull.ba
9 min readUpdated on

Part of this story

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a WRC winner and now four-time Dakar Rally champion, making him Spain's greatest ever off-road racer.

SpainSpain

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Sébastien Loeb

French driver Sébastien Loeb's domination of the rally-driving world has earned him the nickname of Le Patron, or 'The Boss'.

FranceFrance

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SwedenSweden

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpainSpain

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is used to competing at the world's biggest events and is the only female to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpainSpain

Luciano Benavides

Following a family tradition of competitive enduro and rally racing, Luciano Benavides has his sights set on glory at the Dakar.

ArgentinaArgentina

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel ‘Chucky’ Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Dania Akeel

A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and finished eighth at her first Dakar Rally. Now, she's chasing podiums.

Saudi ArabiaSaudi Arabia

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Stéphane Peterhansel

French driver Stéphane Peterhansel is a legend of the Dakar Rally, having won a record 14 titles – six on motorcycles and eight in a car.

FranceFrance

Edgar Canet

By racing to a top 10 overall bike finish at the Dakar Rally as teenage rookie, Spain's Edgar Canet has announced himself as a new rally raid star.

SpainSpain

Summary

  1. 1
    Prolog - 3. januar
  2. 2
    Etapa 1 - 4. januar
  3. 3
    Etapa 2 - 5. januar
  4. 4
    Etapa 3 - 6. januar
  5. 5
    Etapa 4 (Maraton, 1. dio) - 7. januar
  6. 6
    Etapa 5 (Maraton, 2. dio) - 8. januar
  7. 7
    Etapa 6 - 9. januar
  8. 8
    Dan odmora - 10. januar
  9. 9
    Etapa 7 - 11. januar
  10. 10
    Etapa 8 - 12. januar
  11. 11
    Etapa 9 (Maraton, 1. dio) - 13. januar
  12. 12
    Etapa 10 (Maraton, 2. dio) - 14. januar
  13. 13
    Etapa 11 - 15. januar
  14. 14
    Etapa 12 - 16. januar
  15. 15
    Etapa 13 - 17. januar
Sportski direktor Dakar Rallyja David Castera i njegov tim osmislili su rutu od 8.000 km, koja se proteže od od Yanbua na Crvenom moru do Rijada i nazad, a koja će testirati vještine takmičara u vožnji, navigaciji i izdržljivosti. Ukupno 48. izdanje relija Dakar, koje se održava od 3. do 17. januara 2026. godine, sadržavat će dvije maratonske etape u kojima će takmičari voziti duboko u pustinju i kampovati preko noći pod ceradom s ograničenom količinom hrane, zaliha i opreme za popravke.
Međutim, u 2026. godini će nekoliko etapa uključivati ​​servisne punktove na sredini etape, kako bi se učesnicima obezbijedile nove gume i omogućile popravke, što će im pomoći da svoje mašine dovedu do cilja. Što se tiče takmičara, oni će morati pokušati da se odmore tokom nekoliko slobodnih trenutaka.
Ništa od ovoga neće odbiti branioca titule prvaka u kategoriji motocikala Daniela Sandersa, prvake Nassera Al-Attiyaha, Carlosa Sainza, Stéphanea Peterhansela, Tobyja Pricea i Cristinu Gutiérrez te višestruke pobjednike etapa Setha Quintera, Sébastiena Loeba i Mattiasa Ekströma, koji će pisati nove stranice svojih uspješnih karijera na arapskom pijesku. Osim toga, tu je i mnoštvo mladih zvijezda poput Edgara Caneta, Gonzala Guerreira i Lisandra Sisteme, koji postaju sljedeća generacija vozača na Dakaru.
Daniel Sanders želi novu titulu na Dakaru

Daniel Sanders želi novu titulu na Dakaru

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

01

Prolog - 3. januar

  • Start: Yanbu
  • Cilj: Yanbu
  • Ukupna udaljenost: 98 km
  • Specijal: 23 km
Ukupno 325 vozila će startati u Yanbuu na Crvenom moru te se voziti do Rijada i nazad. U akciju će ih lagano uvesti Prolog, krug od skoro 30 km oko Yanbua, koji će odrediti startni redoslijed za prvu etapu.
02

Etapa 1 - 4. januar

  • Start: Yanbu
  • Cilj: Yanbu
  • Ukupna udaljenost: 518 km
  • Specijal: 305 km
Prva etapa je još jedna kružna vožnja od lučkog grada Yanbua u divljinu, a ovaj put donosi više od 300 km utrke.
"Bit će lakše nego prošle godine, ne brinite. Prilično je raznoliko s prekrasnim dolinama i nešto stijena", izjavio je David Castera, predstavljajući da vožnja zvuči gotovo kao odmor.
Učesnici Dakara će također naići na prvu servisnu tačku na sredini etape, gdje mogu zamijeniti gume oštećene na stijenama.
03

Etapa 2 - 5. januar

  • Start: Yanbu
  • Cilj: Al Ula
  • Ukupna udaljenost: 504 km
  • Specijal: 400 km
Prvi veliki specijal 48. izdanja Dakara pokriva više od 500 km ukupne dužine i 400 km utrke, a takmičari se kreću prema Al Uli. Tokom ove teže etape, vozači će se suočiti sa mješavinom oštrih stijena, vrućeg pijeska i prvih dina na reliju. U sredini specijalne etape bit će još jedan servisni park za popravke.
Na Dakaru se lako izgubiti

Na Dakaru se lako izgubiti

© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Red Bullovi vozači Toyote u prašini saudijske pustinje

Red Bullovi vozači Toyote u prašini saudijske pustinje

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

04

Etapa 3 - 6. januar

  • Start: Al Ula
  • Cilj: Al Ula
  • Ukupna udaljenost: 666 km
  • Specijal: 422 km
Sa 420 km utrke i ukupnom dužinom od 666 km, treća etapa obećava da će biti najteža, ali i najljepša.
"Sa svojim moćnim kanjonima i ogromnim stijenama, Al Ula je zaista najljepši dio Saudijske Arabije“, kaže Castera. Utrka po ravnom pijesku također će predstavljati rigorozan test navigacijskih vještina timova dok pokušavaju odabrati najbržu rutu nazad do grada.
05

Etapa 4 (Maraton, 1. dio) - 7. januar

  • Start: Al Ula
  • Cilj: Maratonski bivak
  • Ukupna udaljenost: 526 km
  • Specijal: 451 km
Ovo je prva od dvije maratonske etape tokom koje će automobili, buggyji i kamioni ići jednom rutom, a motocikli i kvadovi drugom. To je još jedan veliki specijal koji pokriva više od 450 km, dok vozači navigiraju kroz spektakularni krajolik Al Ule do udaljenog bivaka bez podrške smještenog duboko u pustinji. Ovdje će čak i veliki svjetski prvaci morati biti potpuno samostalni, postaviti šator, pripremiti mjesto za spavanje i kuhati pod zvijezdama.
"Imat će vreću za spavanje s malim madracem ispod šatora. Ovaj put obroci su bolji, sa supom, povrćem, tjesteninom, jutarnjom kafom i desertima, svime što vam je potrebno. Ipak, takmičari će ih morati zagrijati, dodati vodu... Ali, to je Dakar, avantura", objasnio je Castera.
06

Etapa 5 (Maraton, 2. dio) - 8. januar

  • Start: Maratonski bivak
  • Cilj: Hail
  • Ukupna udaljenost: 428 km
  • Specijal: 372 km
Nakon napornog dana, peta etapa je nešto lakša. Poslije buđenja u maratonskom bivaku, vozači će imati vremena za neke popravke prije nego što krenu na nešto kraću i direktniju dionicu do Haila. Organizatori ovdje nisu popustili, nego samo žele da se vozači odmore, vrate energiju i da budu spremni za iscrpljujuću šestu etapu.
Nasser Al-Attiyah of the Toyota Gazoo Racing during Stage 13 of the Dakar 2023 between Shaybah and Al-Hofuf, Saudi Arabia on January 14, 2023

Nasser Al-Attiyah u vožnji beskrajnim dolinama Saudijske Arabije

© DPPI/Red Bull Content Pool

Saudijska Arabija nudi prelijepe prizore na svakoj etapi

Saudijska Arabija nudi prelijepe prizore na svakoj etapi

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07

Etapa 6 - 9. januar

  • Start: Hail
  • Cilj: Rijad
  • Ukupna udaljenost: 920 km
  • Specijal: 331 km
"Ovo je vrlo teška etapa“, kazao je Castera.
Pred nama je dan odmora, ali vozači prvo moraju savladati visoke dine dok se utrkuju do Rijada. Castera kaže da ne očekuje da će svi učesnici završiti izazov u jednom danu, a kao posebnu mjeru će držati bivak u glavnom gradu otvorenim do 14 sati u subotu, kako bi takmičarima omogućio što više vremena da se utrkuju kroz dine i stignu do dana odmora.
08

Dan odmora - 10. januar

  • Lokacija: Rijad
Za učesnike Dakara dan odmora je samo prilika da obave popravke, unesu kalorije i "napune baterije" kako bi se pripremili za povratak u Yanbu. To važi za one sretnike koji budu stigli do bivaka na vrijeme da se odmore i opuste. Drugi će biti u pustinji preko noći boreći se sa svim što nosi ona i sam Dakar. Avantura se nastavlja putovanjem na jug te slijede dva velika specijala.
09

Etapa 7 - 11. januar

  • Start: Rijad
  • Cilj: Wadi Ad-Dawasir
  • Ukupna udaljenost: 876 km
  • Specijal: 462 km
U sedmoj etapi vozači kreću na put nazad u Yanbu, s tim što to nije cesta i što se kreću prema jugu, a ne prema zapadu. Sedma etapa sadrži gotovo 500 km utrke i skoro 900 km za upravljačem ukupno. Pred vozačima se nalazi još jedno polje pješčanih dina i niz navigacijskih izazova te potencijalnih zamki dok putuju do Wadi Ad-Dawasira.
Kevin Benavides vozi kroz kanjone Yanbua

Kevin Benavides vozi kroz kanjone Yanbua

© DPPI/Red Bull Content Pool

Sa svojim moćnim kanjonima i ogromnim stijenama, Al Ula je zaista najljepši dio Saudijske Arabije
David Castera
10

Etapa 8 - 12. januar

  • Start: Wadi Ad-Dawasir
  • Cilj: Wadi Ad-Dawasir
  • Ukupna udaljenost: 717 km
  • Specijal: 481 km
Ova etapa će početi spektakularnim masovnim startom. Bila je dio originalne utrke Paris-Dakar, ali je izostavljena iz formata sve dok je organizatori nisu vratili prošle godine za trkače Classica. Ove godine se ponovo vratila i veća je nego ikad, jer takmičari kreću na ogromni "krug" od 481 km u pustinju oko Wadi Ad-Dawasira. U ovo doba godine je "najhladnije" s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 36 stepeni.
11

Etapa 9 (Maraton, 1. dio) - 13. januar

  • Start: Wadi Ad-Dawasir
  • Cilj: Maratonski bivak
  • Ukupna udaljenost: 531 km
  • Specijal: 410 km
Nakon dvije najteže etape, vozači Dakara se suočavaju s drugom maratonskom etapom, jer moraju preći više od 400 km do pustinjskog bivaka. Kraća udaljenost i manje zahtjevan teren čine ovu etapu jednom od lakših na Dakaru, iako svaka greška može biti skupa. Međutim, ovo je Dakar Rally, što znači da će nakon lakše etape uslijediti težak dan. Dakle, dok takmičari budu postavljali šatore i kuhali večeru, vidjet će dine kako se naziru u daljini i čekaju ih.
Luciano Benavides, Edgar Canet i Daniel Sanders

Luciano Benavides, Edgar Canet i Daniel Sanders

© DPPI/Red Bull Content Pool

12

Etapa 10 (Maraton, 2. dio) - 14. januar

  • Start: Maratonski bivak
  • Cilj: Bisha
  • Ukupna udaljenost 469 km
  • Specijal: 421 km
Ovo je još jedna podijeljena ruta gdje se motocikli i kvadovi odvajaju od automobila, buggyja i kamiona. U sklopu više od 400 km koji čine specijal, 300 km je vožnja preko dina, što znači daleko najduže vrijeme među dinama na Dakaru u 2026. godini. Nakon ove etape, trebalo bi se nazirati kako će izgledati konačni podijumi.
13

Etapa 11 - 15. januar

  • Start: Bisha
  • Cilj: Al Henakiyah
  • Ukupna udaljenost: 882 km
  • Specijal: 347 km
Nakon iscrpljujućeg dana probijanja kroz dine, vozači se vraćaju u slikovitu regiju Medine. To je jedan od kraćih specijala, ali je i dalje težak te uključuje jednu od najdužih pređenih udaljenosti s obzirom na činjenicu da takmičari voze skoro 900 km do Al Henakiyaha. Konačno će stići do bivaka nakon zalaska sunca.
Čisto zadovoljstvo Tobiasa Ebstera na cilju

Čisto zadovoljstvo Tobiasa Ebstera na cilju

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14

Etapa 12 - 16. januar

  • Start: Al Henakiyah
  • Cilj: Yanbu
  • Ukupna udaljenost: 718 km
  • Specijal: 310 km
Naredna destinacija je Yanbu. Takmičari napuštaju Al Henakiyah za posljednji dugi specijal na Dakaru. Bit će to težak test koji će takmičare suočiti s kamenitim prijevojima, prostranim dinama i vožnjom kroz niz spektakularnih kanjona. Već umorni od dvije sedmice utrke, takmičari moraju preći više od 700 km prije nego što stignu do posljednjeg bivaka u Yanbuu.
15

Etapa 13 - 17. januar

  • Start: Yanbu
  • Cilj: Yanbu
  • Ukupna udaljenost: 141 km
  • Specijal: 105 km
U posljednjoj etapi Dakara takmičari će se utrkivati ​​kroz skoro 50 km dolina oko Yanbua. Zatim će stići do posljednjeg specijala u sklopu 48. izdanja Dakar Rallyja, a to je veličanstvena utrka duž obale Crvenog mora kako bi se vratili u bivak, gdje će biti krunisani pobjednici.

Part of this story

Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a WRC winner and now four-time Dakar Rally champion, making him Spain's greatest ever off-road racer.

SpainSpain

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Sébastien Loeb

French driver Sébastien Loeb's domination of the rally-driving world has earned him the nickname of Le Patron, or 'The Boss'.

FranceFrance

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SwedenSweden

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpainSpain

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is used to competing at the world's biggest events and is the only female to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpainSpain

Luciano Benavides

Following a family tradition of competitive enduro and rally racing, Luciano Benavides has his sights set on glory at the Dakar.

ArgentinaArgentina

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel ‘Chucky’ Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Dania Akeel

A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and finished eighth at her first Dakar Rally. Now, she's chasing podiums.

Saudi ArabiaSaudi Arabia

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Stéphane Peterhansel

French driver Stéphane Peterhansel is a legend of the Dakar Rally, having won a record 14 titles – six on motorcycles and eight in a car.

FranceFrance

Edgar Canet

By racing to a top 10 overall bike finish at the Dakar Rally as teenage rookie, Spain's Edgar Canet has announced himself as a new rally raid star.

SpainSpain
Rally Raid