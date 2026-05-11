Saatçi završio ultramaraton od 600 km za 123 sata: Nikada ne odustajem!

Njemački ultramaratonac Arda Saatçi uputio je inspirativnu poruku nakon što je savladao barijeru bola i kompletirao 14 maratona za 123 sata i 21 minutu. Nakon borbe sa 6.000 metara uspona, visokim temperaturama i teškim nedostatkom sna, imao je poruku za armiju svojih fanova.

"Uvijek se isplati posegnuti za zvijezdama, čak i ako ne ispadne savršeno. Uvijek svoj san čuvajte u srcu", izjavio je Saatçi.

Ovo su bile emotivne riječi fenomenalnog Arde kojeg je pratilo više od milion ljudi putem prijenosa uživo na YouTubeu dok je prelazio ciljnu liniju na molu Santa Monica, a nakon što je trčao kroz Dolinu smrti, preko pustinjskih autoputeva i duž dijelova historijske ceste Route 66.

Dvadesetosmogodišnjaka je na cilju dočekala nejgova majka i odmah je pao u njen zagrljaj te su zajedno slavili njegovo najnovije dostignuće.

"Šta da kažem? Uspjeli smo. Zapravo smo uspjeli. Nevjerovatno je koliko je ljudi došlo ovdje da me podrži. Mama, mislim da je vrijeme da proslavimo sladoledom. Hvala puno na svoj podršci, i ovdje i na društvenim mrežama. To mi zaista mnogo znači", rekao je iscrpljeni, ali i dalje pozitivni Saatçi.

Saatçi je trčao pustinjskim autoputevima i dijelovima ceste Route 66 © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Savladavanje visokih temperatura i nedostatak sna

Nakon što se za ovaj izazov pripremao kroz sedmodnevni blok od 242 kilometra, uključujući i period od 32 sata bez sna, Saatçi je krenuo iz bazena Badwater, najniže tačke u SAD-u, suočavajući se s nedostatkom hlada, niskom vlažnošću zraka, velikim toplotnim stresom i malim brojem orijentira.

Njegov prvi dan uključivao je 454 metra uspona, koji su vodili prema poznatom vidikovcu Artists Palette s višebojnim stijenama, kao i prolazak prve maratonske distance kod Furnace Creeka nakon četiri sata i 55 minuta.

Dok je više od 250.000 gledalaca istovremeno pratilo prijenos uživo na YouTubeu, Twitchu i Red Bull TV-u u utorak navečer, Saatçi se suočio s najtežim i najdužim neprekidnim usponom na ruti, odnosno 1.510 metara nadmorske visine uz nagib do 10 posto, nakon čega je napravio svoju prvu pauzu od oko 20 minuta.

Konzumirajući obroke bogate ugljikohidratima te napitke s kofeinom i elektrolitima, hrabro se borio uprkos otečenim stopalima i uklještenom trbušnom mišiću.

"Ja sam samo običan momak iz susjedstva koji pokušava dosegnuti zvijezde", rekao je Arda nakon što je prešao trećinu ukupne distance.

Ardi se ukazuje pomoć zbog problema sa skočnim zglobom © Cameron Moon/Red Bull Content Pool Quotation Pješčani dio mi je oduzeo mnogo energije jer morate ulagati mnogo više napora. Tih 300 kilometara djelovalo je kao 3.000 kilometara Arda Saatçi

Uz pomoć fizioterapeuta Gzima Ferizija i trenera trčanja Lukasza Wolejko-Wolejsza, Saatçi je odlučio naizmjenično trčati i hodati kako bi sačuvao energiju tokom dugih uspona.

Zatim je, dok je temperatura na neasfaltiranim i prašnjavim cestama uz autoput Highway 395 od Red Mountaina do Kramer Junctiona porasla na 33 stepeni, prošao polovinu distance od 300 kilometara nakon 54 sata i 12 minuta.

"Pješčani dio mi je oduzeo mnogo energije jer morate ulagati mnogo više napora, održavati ravnotežu i sve ostalo. Tih 300 kilometara djelovalo je kao 3.000 kilometara", izjavio je Saatçi kada je počeo doživljavati halucinacije izazvane nedostatkom sna.

Još jedna prekretnica je dostignuta: Arda Saatçi prolazi oznaku od 500 km © Cameron Moon/Red Bull Content Pool

Nije želio odustati

Ulazeći u završnu trećinu svog izazova, Saatçi je savladao posljednji iscrpljujući uspon od približno 700 metara visinske razlike u blizini Summit Terracea, a zatim se suočio s opasnom noćnom dionicom pored željezničkih pruga i niz strme, vijugave makadamske puteve sve do svitanja.

Uprkos ogromnim naporima, on nije uspio ostvariti cilj da izazov završi za 96 sati. U trenutku kada je to vrijeme isteklo, Saatçi je prešao 458 km. Bio je duboko razočaran, ali je imao pozitivnu poruku za više od 350.000 gledalaca uživo.

"Dao sam sve od sebe. Izvinjavam se svom timu. Željeli ste vidjeti Ardu i evo ga, sa svim njegovim snagama i slabostima. Možda nisam najbrži, ali nikada ne odustajem. To nikada nećete vidjeti od mene. Nikada", jasan je bio sjajni Saatçi.

Uprkos ovom "neuspjehu" i poslije dužeg perioda sna koji mu je bio neophodan da resetuje um i tijelo, Saatçi je nastavio dalje i stigao do ciljne distance od 600 km nakon 123 sata.