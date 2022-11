Part of this story

Nakon što su uklonjeni oštećeni bolidi i popravljena zaštitna barijera, safety car se povukao u boks krajem šestog kruga, čime je utrka nastavljena. Verstappen je odmah napao Hamiltona, ali je došlo do kontakta između njih dvojice u prvom zavoju pa je Max počeo propadati u poretku sve do osmog mjesta. Zbog oštećenja je morao u boks u narednom krugu gdje mu je promijenjeno prednje krilo. Što se tiče Pereza, on je izbjegao tu situaciju, te je prošao na drugu poziciju. U međuvremenu je došlo i do sudara između Landa Norrisa (McLaren) i Charlesa Leclerca (Ferrari), no oni su ipak nastavili utrku s tim da je Monegažanin također morao u boks na promjenu prednjeg krila. Max i Charles su iskoristili priliku za promjenu guma u boksu te su se povratkom na stazu našli na pretposljednjoj, odnosno posljednjoj poziciji.