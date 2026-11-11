„Samo mi je drago što sam konačno fit i zdrava!“

„Odjednom, taj mjehur u kojem živiš samo pukne.“ Sarah Zadrazil u svega par riječi opisuje trenutak kada joj se fudbalski svijet srušio pred očima. Kao profesionalnoj fudbalerki, svakodnevica joj se vrti oko utakmica, treninga, putovanja i sljedećeg cilja. Živiš u svom nekom zasebnom svijetu, objašnjava u ekskluzivnom intervjuu – sve dok te jedna povreda ne prizemlji i u sekundi okrene sve naglavačke.

Nakon što je u septembru 2025. godine pokidala prednje križne ligamente, ova veznjakinja Bayerna i austrijska reprezentativka suočila se s dugim i teškim putem oporavka. Imala je otprilike u glavi šta je čeka – videći i druge igračice kroz šta prolaze – ali je ipak morala da se suoči sa tom novom surovom realnošću i da je prihvati. Nakon 348 dana van stroja, Zadrazil se vratila na teren za Bayern protiv SC Freiburga u septembru 2026. godine, prije nego što je u oktobru upisala povratak i u dresu reprezentacije Austrije protiv Kosova, tačno 494 dana nakon posljednjeg nastupa za nacionalni tim.

Nikada zapravo nije izgubila vjeru u sopstveno tijelo; veći izazov je bilo navikavanje na svakodnevnu rutinu koja je preko noći izgledala potpuno drugačije. Teška povreda ti ne oduzima samo moć da igraš fudbal – ona ti iz korijena mijenja i one male, obične stvari koje si do juče uzimala zdravo za gotovo.

Šest sedmica u kojima je čak i oblačenje čarapa postalo nemoguća misija

Sarah Zadrazil © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Početni period je bio posebno brutalan za Zadrazil. Na sve je došla i ozbiljna povreda meniskusa, zbog čega je punih šest sedmica bila osuđena na štake. Ono što na prvu loptu zvuči kao sitnica u praksi je značilo neprekidnu borbu, smaranje i prevrtanje naglavačke u svakom minutu njenog svakodnevnog života.

„To su ti najjednostavnije stvari: moraš da navučeš čarape – to te izluđuje. Ne možeš da preneseš šolju kafe ili čašu vode. Jednostavno si osuđen na druge.“ Za nekoga ko je navikao da bude samostalan, ovo je bio brutalan šok i prilagođavanje. Naći se odjednom u situaciji da ti treba tuđa pomoć kod kuće palo joj je jako teško. „Ja sam izuzetno nezavisna osoba“, ističe ona. Upravo taj gubitak samostalnosti najviše joj je sjedio za vratom i pritiskao je tokom prvih nekoliko sedmica.

Vremenom se polako vraćala u svoju rutinu. Mogla je ponovo da sjeda za volan, prebacuje se od tačke A do tačke B i završava obaveze bez tuđe pomoći – a to su za nju bili gigantski koraci i prekretnice. Nakon toga, sam proces rehabilitacije postao je znatno lakši. Bila je u rukama stručnjaka, pronašla novu motivaciju i počela da gradi napredak korak po korak, na temelju svakog ostvarenog pomaka.

„Od treće ili četvrte sedmice mogla sam da prebacim fokus na nešto drugo. Skoro u potpunosti sam se prepustila i utopila u taj proces rehabilitacije, i tu sam našla neku potpuno novu injekciju motivacije.“

Quotation „To su ti najbanalnije stvari: moraš da navučeš čarape – pa to te načisto izluđuje. Ne možeš da poneseš šolju kafe ni čašu vode. Jednostavno zavisiš od drugih ljudi za svaku sitnicu.“ Sarah Zadrazil

Mali ciljevi, veliki pomaci

Sarah Zadrazil © Markus Berger/Red Bull Content Pool

U timskim sportovima navikao si da si dio ekipe. Trenirate zajedno, spremate se za utakmice kao jedan i dijelite pobjede i radost. Tokom rehabilitacije, cijela priča se okreće; odjednom radiš isključivo za sebe – sa krajnjim ciljem da se vratiš u tim.

Za Zadrazil je razbijanje tog dugog i teškog puta na sitnije etape bio pun pogodak: prvo prohodati bez muka, pa sjesti na bicikl, pa kasnije krenuti u trčanje, vratiti se na zeleni teren i na kraju se opet priključiti ekipi i odraditi trening sa timom.

Povratak trčanju nakon svega bio joj je posebno moćan i emotivan momenat. „Mrzim sobni bicikl i vožnju, ali obožavam trčanje“, kaže uz smijeh. Radost je bila hiljadu puta veća kada je napokon uspjela da napravi taj korak.

Nekom sa strane takav napredak možda djeluje bezveze i neupadljivo. Međutim, za samu igračicu, svaki pojedinačni korak predstavlja brdo prolivenog znoja i teškog rada. „Nije to baš tako da svratiš jednom dnevno do fizioterapeuta i onda odjednom, eto, opet znaš da hodaš ili trčiš. To ti je u stvarnosti gomila znoja i velikog posla – svakodnevni trening snage, držanje glave iznad vode uz samomotivaciju i mučenje na kondicionim treninzima, a sve to sa jednim jedinim ciljem: da ponovo istrčiš na teren i zaigraš fudbal.“

Da bi pratila svoj napredak, Zadrazil je tokom cijele rehabilitacije vodila i dnevnik. Tamo je uredno bilježila detalje poput ishrane, dnevnog učinka i svog psihičkog stanja. Sama je ocjenjivala svoj napredak, što joj je kasnije davalo priliku da se osvrne i vidi koliko je toga već pregurala i postigla. To joj je držalo fokus, uvelo red u haos i jasno pokazalo koliko truda i energije ulaže u oporavak.

Kad ti glava ide brže nego koljeno

Zadrazil je već iz prve, u premijernoj sezoni, pokupila titulu u Bundesligi © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Strpljenje i nije neka osobina koju bi Zadrazil prva stavila sebi u CV. „Ja sam užasno nestrpljiva osoba. Uvijek hoću više, dalje, brže.“

Tokom rehabilitacije morala je da nauči da ukoči i spusti loptu kad god joj ambicije previše polete. Tijelo joj je diktiralo tempo, a rame uz rame s njim i stručnjaci koji su je vodili kroz proces. U Red Bullovom centru za performanse sportista u Talgauu imala je vrhunsku medicinsku njegu i fizioterapiju na koje je mogla skroz da se osloni. Naučiti da im vjeruje bespogovorno, bez pametovanja i guranja svojih nekih teorija, bilo je presudno.

Mentalna podrška je takođe igrala ključnu ulogu u cijeloj priči. Zadrazil je u početku pričala sa svojim mentalnim trenerom o samoj povredi i kako se psihički nosi sa tom novom, mučnom situacijom. Kasnije se fokus polako prebacivao na kognitivne vježbe. Kroz rad sa svjetlima, bojama i zadacima za brzu reakciju, držala je mozak i glavu u pogonu iako joj tijelo još uvijek nije dozvoljavalo veće fizičke egzibicije. Vraćanje lopte u igru donijelo je dodatne nadražaje i probudilo stare reflekse.

Zadrazil je uspjela da prilično brzo okrene ploču i zauzme pozitivan stav prema cijelom procesu oporavka. Ipak, jedna faza se pokazala kao posebna muka i iskušenje: oni zadnji koraci i sitni detalji pred sam povratak na teren.

„Moja glava je bila skroz spremna; odrađivala sam treninge maksimalno sa ekipom. Ali tu te čeka još ona faza uklapanja i striktan plan doziranja minutaže – krećeš sa bijednih pet minuta, pa polako dižeš na deset.“

Za vrhunskog sportistu nema teže kazne nego kad osjećaš da si spreman da kidaš, a moraš da ručnom kočnicom kočiš samog sebe i čekaš. Glava je već odavno na terenu i ganja rezultat, a tijelo ti lijepo stavi do znanja da mu treba još vremena da ispratit taj ritam.

„Kontaš u glavi: 'Čovječe, pa spreman sam, šta sad čekam?' Ali naučiti da budeš strpljiv i da jednostavno prepustiš kontrolu i vjeruješ ljudima oko sebe... e to je, valjda, bila najveća lekcija iz cijele ove priče.“

Povjerenje se gradi ponavljanjem

Sarah Zadrazil © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Povratak na teren poslije teške povrede koljena znači i ponovno učenje kako da vjeruješ sopstvenom tijelu. Kod Zadrazil se to nije desilo preko noći u nekom filmskom momentu; bio je to postepeni proces, gdje je svaki novi pokret bio temelj za sljedeći.

Prvo je morala ponovo naučiti da hoda stabilno i bez straha osloni težinu na povrijeđenu nogu. Onda je došao red na trčanje, promjene pravca i nagla kočenja i kretanja. Kroz timski trening ubačene su i ostale situacije – u početku bez kontakta, kasnije sa lakšim duelima, sve dok nije došla do tačke da se ponovo može pošteno potući za loptu i ući u duel bez zadrške.

Sa svakim novim ponavljanjem, taj osjećaj je postajao sve poznatiji i prirodniji. „Iz dana u dan, ponavljanje po ponavljanje, to sve polako postaje normalno. Na kraju dođeš do tačke kada si se skroz vratio u ritam i više uopšte ne razmišljaš o tome.“

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A u glavi više nije bilo onog stalnog grča ni straha da će nešto pući ili krenuti po zlu. Ključ je bio u tome da uspješno preskoči svaku pojedinačnu stepenicu, a da joj samopouzdanje usput raste sa svakim novim uspjehom. U jednom trenutku misli su se same prebacile – više nije razmišljala da li će koljeno izdržati ovaj ili onaj pokret, već se konačno vratila onome najvažnijem: ponovnom igranju fudbala.

Nova perspektiva vrhunskog sporta

Sarah Zadrazil © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

Povratak na teren prije nekoliko sedmica ne znači da joj je ambicija preko noći isparila. Zadrazil hoće da vrati svoje mjesto u timu i nadogradi partije od ranije. Istovremeno, svjesna je da poslije ovako dugačke pauze ne može tek tako nastaviti tačno tamo gdje je stala, kao da se ništa nije desilo.

„Ne možeš samo reći u sebi: 'Evo me, pauza je završena, sad se vraćam i odmah imam istu ulogu kao prije.' To bi bilo, ono, malo previše nerealno i bajkovito.“

Cilj joj je da se vrati na taj nivo, ali si sama daje malo više vremena i lufta da do toga dođe. U isto vrijeme mijenja i ugao gledanja i spušta loptu na zemlju kad su u pitanju očekivanja. Prije povrede bi bila razočarana svaki put kad ne igra; stalno ju je to vuklo i guralo za još minuta na terenu i boljom partijom. Sad je okrenula ploču i svjesno pristupa svemu tome malo drugačije.

„Samo sam presrećna što sam zdrava i u formi, i guštam u svakoj minuti na terenu.“

Naravno, ona stara, ratnička ambicija se s vremena na vrijeme opet probudi – pogotovo kad je uhvati onaj unutrašnji nemir i pita se zašto još nije u prvih jedanaest, pogotovo sad kad polako hvata staru formu i ritam. Ali u tim trenucima se svjesno trgne i vrati na fabrička podešavanja: koljeno je zdrava baza, osjeća se super i, na kraju krajeva, opet radi ono što najviše na svijetu voli.

„Pritisak da moraš isporučiti rezultat je i dalje tu, naravno, ali nije ni blizu onakav kakav je bio prije.“

To je potpuno nova dimenzija razmišljanja – promjena koja nikako ne znači da je postala manja radilica ili da joj fali ambicije. Umjesto toga, Sara je naučila da više cijeni i prati sam put i proces do cilja, umjesto da joj u magli bude samo krajnji rezultat.

Tamo gdje i pripada – nazad na terenu

Činjenica da se poslije ove višemjesečne agonije i dugačke rehabilitacije konačno vratila na travnjak – i u dresu Bajerna i u reprezentaciji Austrije – Sari ne znači samo kraj jedne teške povrede. To joj je istovremeno i podsjetnik na sav onaj krvavi rad, znoj i odricanja koji stoje iza onih običnih, svakodnevnih stvari koje ljudi inače uzimaju zdravo za gotovo: običan trening, ulazak s klupe, svaka odigrana utakmica.

Njen povratak joj je pokazao da put naprijed nikada nije pravolinijski, niti svaki dan mora biti bolji od prethodnog. Bilo je tu i koraka nazad, i teških treninga preko volje, i momenata kad jednostavno moraš stisnuti zube i gurati dalje. Kroz cijelu ovu maraton-borbu, njena porodica i ljudi koji su bili uz nju i podržavali je tokom rehabilitacije bili su joj glavni oslonac i vjetar u leđa.

Na kraju krajeva, upravo je ta čista, dječija ljubav prema fudbalu bila gorivo koje ju je izguralo kroz cijeli ovaj mračni period. A spoznaja i miran osjećaj u stomaku da opet može istrčati na zeleni teren potpuno su joj promijenili pogled na cijelu igru.

Zadrazil je i dalje nabrijana i puna želje za uspjehom. Hoće da napreduje, da igra više i da vrati svoju staru ulogu šefa na terenu. Ali sad puno bolje shvata da ne može sve da se desi preko noći i odjednom.

Ponekad najveći mogući napredak i pobjeda nisu u nekom novom gigantskom skoku ili rekordu. Ponekad je to jednostavno – opet stati na teren i igrati fudbal.