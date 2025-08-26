Ovo je prvi skysurfing na svijetu po kablovima mosta u San Franciscu

MacCormac je skočio iz helikoptera na visini od 1.676,4 metra iznad zaljeva, potom se spuštao niz kablove mosta na posebno prilagođenoj dasci te u konačnici sigurno sletio na plutajuću platformu.

Kao što je poznato MacCormac je sportista Red Bull Air Forcea, koji je dosad izveo više od 22.000 skokova te se smatra jednom od vodećih ličnosti u svijetu svog sporta. Ovog puta je skočio iz helikoptera na visini od 1.676,4 metra iznad zaljeva, dok je na nogama imao pričvršćenu specijaliziranu dasku izrađenu po mjeri. Ubrzo nakon skoka iz helikoptera, fenomenalni Amerikanac je otvorio padobran i započeo svoj trominutni let prema kablovima mosta, pažljivo se prilagođavajući strujama vjetra kako bi održao preciznost. Kada se njegova daska poravnala s kablovima mosta, počeo se spuštati niz njih, a onda je izveo oštar desni zaokret i spustio se još preostalih 60 metara do plutajuće platforme.

"Ovo je vjerovatno bio najintenzivniji i najluđi projekt koji sam ikada realizovao. To što sam uspješno obavio zadatak donosi mi nevjerovatan osjećaj postignuća. Uložili smo nevjerovatno mnogo fokusa, matematike i nauke u ovo", izjavio je MacCormac.

Njegov podvig nazvan "Bridge Rider" zahtijevao je višemjesečne pripreme, inženjerske analize i koordinaciju s lokalnim vlastima. Sean je trenirao u Skydive Elsinoreu, svjetski poznatom skydiving centru blizu San Diega, a dizajniran je i kran visok 55 metra kako bi oponašao kablove mosta Bay Bridge. Brojni uspješni probni skokovi pomogli su mu da usavrši brzinu, preciznost i tačnost, prije nego pokuša realizovati "pravu stvar".

"Imali smo ogromni kran s dva viljuškara za učvršćivanje, a zahvaljujući Ericu, našem matematičkom magu, uspjeli smo se prilično približiti oponašanju šema mosta, tako da smo mogli ponavljati pokušaje i otkriti koje su najbolje putanje leta te proći kroz cijeli taj proces. Bilo je zaista nevjerovatno i ulilo nam je puno samopouzdanja, tako da smo uspjeli učiniti ono što ranije niko nije", rekao je MacCormac.

Sean MacCormac © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Prada Linea Rossa, partner u ovom projektu, osigurao je odjeću i opremu visokih performansi dizajniranu za ekstremne uslove. Oprema je ponudila kombinaciju aerodinamičke efikasnosti, udobnosti i pokretljivosti, a prioritet su bili sigurnost i sloboda pokreta.

MacCormac je dugo bio u prvim redovima skysurfinga, uvijek je nastojao pomicati granice onog što se može postići u ovom sportu. Ideja za projekt "Bridge Rider" nastala je tokom jedne pauze za ručak, dok se snimala reklama za BASE skokove u Los Angelesu.

Sean MacCormac © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool To je bila jedna od tehnički najzahtjevnijih stvari koje sam ikada uradio Sean MacCormac

Iskustvo ovog američkog sportiste proteže se izvan skysurfinga. Radio je kao civilni trener CIA-e, holivudski kaskader i civilni trener za Američku mornaricu i Američke zračne snage, kombinirajući svoje majstorstvo u zračnoj dinamici s visokim nivoom taktičke i kaskaderske ekspertize.

Sean MacCormac © Michael Clark/Red Bull Content Pool