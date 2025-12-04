Sebastien Toutant se spustio ludom stazom inspirisanom sportovima

Toutant je Red Bull sportista i kanadski snowboarder poznat po svom tehničkom slopestyle snowboardingu, kreativnim filmskim projektima i inovativnom pristupu dizajnu staza. Njegov rad sve više spaja akcione sportove s multidisciplinarnim uticajima, čime pomiče granice izražavanja u snowboardu.

Toutant je Red Bull sportista i kanadski snowboarder poznat po svom tehničkom slopestyle snowboardingu, kreativnim filmskim projektima i inovativnom pristupu dizajnu staza. Njegov rad sve više spaja akcione sportove s multidisciplinarnim uticajima, čime pomiče granice izražavanja u snowboardu.

Toutant je Red Bull sportista i kanadski snowboarder poznat po svom tehničkom slopestyle snowboardingu, kreativnim filmskim projektima i inovativnom pristupu dizajnu staza. Njegov rad sve više spaja akcione sportove s multidisciplinarnim uticajima, čime pomiče granice izražavanja u snowboardu.

Sébastien se vratio u planine kako bi realizovao spust u jednom pokušaju na jedinstveno dizajniranoj, multisportskoj slopestyle stazi s preprekama, koja je sadržavala 22 posebno izrađena elementa. Nadovezujući se na viralnost njegovih parkour videa snimljenih kod kuće i njegovog prvog projekta staze s preprekama u Quebecu, nova kreacija je proširila koncept u sportsko-crossover okruženje pod uticajem deset različitih sportova.

Sébastien se vratio u planine kako bi realizovao spust u jednom pokušaju na jedinstveno dizajniranoj, multisportskoj slopestyle stazi s preprekama, koja je sadržavala 22 posebno izrađena elementa. Nadovezujući se na viralnost njegovih parkour videa snimljenih kod kuće i njegovog prvog projekta staze s preprekama u Quebecu, nova kreacija je proširila koncept u sportsko-crossover okruženje pod uticajem deset različitih sportova.

Sébastien se vratio u planine kako bi realizovao spust u jednom pokušaju na jedinstveno dizajniranoj, multisportskoj slopestyle stazi s preprekama, koja je sadržavala 22 posebno izrađena elementa. Nadovezujući se na viralnost njegovih parkour videa snimljenih kod kuće i njegovog prvog projekta staze s preprekama u Quebecu, nova kreacija je proširila koncept u sportsko-crossover okruženje pod uticajem deset različitih sportova.

Staza je sadržavala elemente koji dosad nisu viđeni, uključujući koš, dasku za skakanje, vratnice gola američkog fudbala, hokejaško klizalište i golf teren, spajajući freestyle snowboarding s kreativnim dizajnom i multisportskom maštom. Projekt označava sljedeću evoluciju u Toutantovom nastojanju da predstavi kreativnu vožnju izvan takmičarskih formata.

Staza je sadržavala elemente koji dosad nisu viđeni, uključujući koš, dasku za skakanje, vratnice gola američkog fudbala, hokejaško klizalište i golf teren, spajajući freestyle snowboarding s kreativnim dizajnom i multisportskom maštom. Projekt označava sljedeću evoluciju u Toutantovom nastojanju da predstavi kreativnu vožnju izvan takmičarskih formata.

Staza je sadržavala elemente koji dosad nisu viđeni, uključujući koš, dasku za skakanje, vratnice gola američkog fudbala, hokejaško klizalište i golf teren, spajajući freestyle snowboarding s kreativnim dizajnom i multisportskom maštom. Projekt označava sljedeću evoluciju u Toutantovom nastojanju da predstavi kreativnu vožnju izvan takmičarskih formata.