Sedam sjajnih igara koje možete igrati dok čekate GTA 6

Čitav gaming svijet nestrpljivo čeka GTA 6. Rockstarov sljedeći blockbuster očekuje se kao jedno od najvećih izdanja u historiji gaminga, a neki izdavači navodno čak pomjeraju velike naslove kako se ne bi poklopili s GTA 6. Ako ne bude dodatnih odgađanja, GTA 6, odnosno Grand Theft Auto VI, trebao bi stići 19. novembra 2026. godine. Do tada, donosimo vam listu od sedam igara koje mogu učiniti čekanje lakšim.

01 Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 biste mogli igrati nekoliko mjeseci © Rockstar Games

Izlazak: 2018. godina

Platforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Najbolje za: fanove westerna i open-world igara koji cijene slobodu igranja

Kada je Rockstar Games objavio Red Dead Redemption 2 još 2018. godine, podigao je standarde open-world dizajna. Ako volite Rockstarov pristup izgradnji svijeta i "slabi ste" na Divlji zapad, ovo je i dalje jedna od najboljih igara koje možete igrati.

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Lako je razumjeti zašto Red Dead Redemption 2 vole oni koji nestrpljivo čekaju GTA 6. Ove dvije igre dijele iste temelje, bogat i detaljan svijet, nezaboravno pripovijedanje te likove koji djeluju zaista živo. Ako još uvijek niste završili priču Arthura Morgana, čekaju vas stotine sati sadržaja.

Pored glavne priče, možete loviti, pecati, igrati poker, pljačkati vozove i istraživati svijet koji je oblikovan dinamičnim vremenskim uslovima i realnim ciklusom dana i noći. Čak i sitni detalji poput brige o konju ili šišanja brade doprinose imerziji. Vaše odluke utiču i na sistem časti, koji mijenja način na koji svijet reaguje na vas.

Posebno treba izdvojiti i soundtrack, koji je jedan od najhvaljenijih u modernom gamingu i savršeno prati atmosferu.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Ona dolazi od istog developera i pokazuje Rockstarovu vrhunsku pažnju prema detaljima, priči i dizajnu svijeta.

02 Crimson Desert

Crimson Desert se fokusira na impresivan otvoreni svijet © Pearl Abyss

Izlazak: 19. mart 2026. godine

Platforme : PS5, Xbox Series X/S, PC

Najbolje za : fanove akcijskih RPG igara i ogromnih svjetova za istraživanje

Od svog predstavljanja, Crimson Desert iz studija Pearl Abyss pokazuje koliko moderni open-world naslovi mogu biti ambiciozni. Igrači preuzimaju ulogu Kliffa Macduffa, vođe plaćeničke grupe Greymanes, čiji se svijet okreće naglavačke nakon razornog napada.

Igra kombinuje veliko istraživanje sa zahtjevnom borbom koja nagrađuje tajming, kontranapade i taktičku promjenu oružja. Pored intenzivnih borbi, putovat ćete kroz ogromne pejzaže, otkrivati drevne ruševine i istraživati misteriozni Abyss, koji dodatno proširuje lore igre. Iako je fantastični svijet daleko od Vice Cityja, Crimson Desert nudi isti osjećaj slobode i otkrivanja koji mnogi igrači očekuju od GTA 6. Uvijek postoji nešto novo za vidjeti, uraditi ili otkriti.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Ogroman svijet i osjećaj slobode čine je jednim od najbližih iskustava onome što se očekuje od GTA 6.

03 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 je nagradio one koji su strpljivo čekali malo duže © CD Projekt RED

Izlazak: 10. decembar 2020. godine

Platforme : PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Najbolje za: fanove naučne fantastike, kriminalističkih priča i RPG sistema

Night City ostaje jedno od najimpresivnijih urbanih okruženja ikada stvorenih u svijetu videoigara. Poput Vice Cityja u GTA 6, to je užurbana metropola prepuna priča, tajni i prilika.

U igri Cyberpunk 2077 igrate kao plaćenik V, probijajući se kroz svijet kojim dominiraju moćne korporacije, kriminalne bande i ulično nasilje. Na tok priče u velikoj mjeri utiču vaše odluke i vaš odnos s Johnnyjem Silverhandom, kojeg glumi Keanu Reeves.

Igra kombinuje pucačinu iz prvog lica sadubokim RPG mehanikama. Možete unapređivati lik kroz cyberware, hakiranje, oružja i vještine te se voziti kroz grad automobilima i motociklima. Nakon velikih ažuriranja i ekspanzije Phantom Liberty, igra je postala znatno bolja nego pri prvobitnom izlasku i jedno je od najboljih open-world iskustava.

Svako ko je preskočio ovu igru pri njenom izlasku danas će uživati u znatno unaprijeđenom iskustvu.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Donosi živ grad, kriminalističku priču i puno haotične akcije.

04 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 nudi mnogo za kolekcionare © Phil Briel/Xbox Game Studios

Izlazak: 19. maj 2026. godine

Platforme : Xbox Series X/S, PC (PS5 version to follow)

Najbolje za: igrače koji vole automobile, utrke i otvoreni svijet

Vozila su oduvijek bila centralni dio GTA iskustva, a Forza Horizon 6 je jedna od najboljih igara za sve koji vole vožnju. Umjesto klasične priče, napredujete kroz niz festivalskih događaja, otključavate nova vozila i širite svoju kolekciju.

Otvoreni svijet podstiče istraživanje, bilo da se takmičite u utrkama ili jednostavno vozite gdje god vas put odvede. Sa stotinama automobila, opsežnim opcijama podešavanja i velikim brojem događaja, sadržaja ne nedostaje. Ulične utrke, off-road izazovi i stunt aktivnosti osiguravaju raznovrsnost igranja.

Za sve one koji već maštaju o jurnjavi ulicama u igri GTA 6, ovo je odličan način da "izbruse" svoje vozačke vještine.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Malo koja igra tako dobro prenosi uzbuđenje vožnje u otvorenim svijetu.

05 Gothic Remake

Gothic Remake vraća kultni klasik © THQ Nordic

Izlazak: 5. juni 2026. godine

Platforme : PS5, Xbox Series X/S, PC

Najbolje za: RPG fanove koji vole imerzivne svjetove i smislen napredak

Jedan od najvoljenijih RPG naslova vraća se za novu generaciju. Gothic Remake donosi original iz 2001. godine uz moderne vizuale i unaprijeđene mehanike, ali zadržava ono što ga je učinilo posebnim.

Počinjete kao bezimeni zatvorenik zarobljen u kaznenoj koloniji koju okružuje magična barijera. Preživljavanje znači sticanje poštovanja, biranje saveznika i pronalazak svog mjesta među suparničkim frakcijama.

Borba je promišljena i zasnovana na vještini, dok napredovanje lika izbjegava tradicionalne sisteme klasa. Također, nema praktičnih oznaka zadataka niti prečica poput brzog putovanja. Umjesto toga, igra podstiče igrače da prirodno uče svijet, pamte rute i obraćaju pažnju na rutine NPC likova.

To je osvježavajuća alternativa mnogim modernim igrama otvorenog svijeta i nudi nivo uranjanja koji i dalje ostaje rijedak.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Uvjerljiv svijet i autonomni NPC-evi stvaraju isti osjećaj živog okruženja po kojem su poznate Rockstarove igre.

06 Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Ubisoft vraća Black Flag kao remake © Ubisoft

Izlazak: originalna igra objavljena je 2013. godine, resynced verzija izlazi 9. jula 2026. godine

Platforme : PS5, Xbox Series X/S, PC

Najbolje za: fanove pirata, istraživanja i pomorskih borbi

Assassin’s Creed IV: Black Flag se smatra jednim od najboljih naslova u dugotrajnoj Ubisoftovoj seriji. Sada Assassin’s Creed Black Flag: Resynced vraća ovu piratsku avanturu uz modernu tehnologiju i prošireni sadržaj.

Igrači ponovo ulaze u ulogu Edwarda Kenwaya, ploveći Karibima i upadajući u sukob između pirata, templara i kolonijalnih sila. Rezultat je priča puna intriga, izdaje i avanture.

Pomorsko istraživanje ostaje u srži iskustva, pri čemu brod "Jackdaw" služi i kao prevozno sredstvo i kao oružje. Remake uvodi unaprijeđenu grafiku, napredne vremenske sisteme i niz poboljšanja igranja, uključujući dorađenu borbu i stealth mehanike.

Novi sadržaj priče, dodatni saputnici, svježi kolekcionarski predmeti i poboljšanja kvaliteta igranja, pružaju dodatne razloge starim fanovima da ponovo zaplove.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Nudi ogroman otvoreni svijet ispunjen aktivnostima, sporednim sadržajem i nezaboravnim pripovijedanjem.

07 The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker obećava da će biti vrhunac za ljubitelje RPG-a © Bandai Namco

Izlazak: 3. septembar 2026. godine

Platforme : PS5, Xbox Series X/S, PC

Najbolje za : igrače koji uživaju u mračnim fantasy pričama i smislenim odlukama

Do trenutka kada septembar stigne, GTA 6 će već biti na dohvat ruke. Ako vam treba još jedna velika avantura prije toga, The Blood of Dawnwalker bi mogao biti savršen izbor.

Igra je dolazi od developera koji su ranije radili na igrama The Witcher 3 i Cyberpunk 2077, a ovaj mračni fantasy RPG vodi igrače u Evropu iz 14. stoljeća pogođenu kugom. Vampiri su izašli iz sjene, a vi igrate kao Coen, čovjek koji je nakon ugriza pretvoren u Dawnwalkera.

Danju Coen ostaje čovjek, a noću dobija natprirodne moći. Hoćete li ih odbaciti ili prihvatiti, u potpunosti zavisi isključivo od vas, a vaše odluke oblikuju i priču i svijet oko vas.

Igra ima različite sisteme igranja u zavisnosti od doba dana. Ljudska borba fokusira se na mačeve i magiju, dok vampirske sposobnosti nude potpuno drugačije načine kretanja, borbe i interakcije sa svijetom. Vrijeme je ključna mehanika, što znači da svaka odluka ima posljedice i da se ne može svaki problem riješiti na isti način.

Zašto bi fanovi GTA 6 trebali igrati ovu igru? Kao i GTA, ova igra stavlja snažan naglasak na izbor igrača i svijet koji reaguje na njihove postupke.