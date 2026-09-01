Semenuk, Edwards i Frixtalon u impresivnoj vožnji isprepletenim putanjama

Semenuk se ponovo našao u centru pažnje zahvaljujući projektu Parallel III, dok su Kade Edwards i Hugo Frixtalon uključeni u dosad najsloženiju postavku serijala - tri vozača, tri paralelne putanje i nulta tolerancija na greške. Snimljen na posebno napravljenoj stazi u Merrittu u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, projekt spaja progresivnu vožnju brdskim biciklima s pomno koreografisanom produkcijom zasnovanom na brzini, tajmingu, povjerenju i tehničkoj kontroli.

Parallel III je treće poglavlje serijala Brandona Semenuka posvećenog preciznoj vožnji uz minimalnu udaljenost između vozača. Projekt nastavlja koncept vozača koji se velikom brzinom kreću po odvojenim, ali međusobno povezanim putanjama, pri čemu svaka vožnja zavisi od preciznog tajminga i potpunog povjerenja među sportistima. Ovo najnovije izdanje dodatno podiže nivo složenosti tako što u istu međusobno isprepletenu postavku uvodi trojicu vozača.

Brandon Semenuk i Hugo Frixtalon © Toby Cowley / Red Bull Content Pool Brandon Semenuk i Kade Edwards © Toby Cowley / Red Bull Content Pool Kade Edwards i Brandon Semenuk © Toby Cowley / Red Bull Content Pool Kade Edwards i Hugo Frixtalon © Toby Cowley / Red Bull Content Pool Brandon Semenuk i Hugo Frixtalon © Toby Cowley / Red Bull Content Pool Brandon Semenuk i Hugo Frixtalon © Toby Cowley / Red Bull Content Pool

Brandonu Semenuku u novom videu pridružuju se Kade Edwards i Hugo Frixtalon. Edwards se ranije pojavio sa Semenukom u drugom izdanju projekta Parallel objavljenom 2022. godine, zbog čega je njegov povratak bio logičan izbor za novi izazov. Frixtalon, francuski vozač i bivši učesnik Svjetskog kupa, prvi put se pridružuje projektu nakon što je Semenuku privukao pažnju svojim stilom i sposobnostima na dva točka.

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Vožnja se odvija na tri paralelne putanje, koje se tokom cijele staze sijeku na vrlo maloj udaljenosti. Svaki vozač mora ostati posvećen vlastitoj putanji, istovremeno usklađujući brzinu i pokrete s još dvojicom sportista. Koncept ne ostavlja prostora za oklijevanje, jer se tajming svakog skretanja, odraza i doskoka mora savršeno uskladiti.

Posebno napravljena staza izgrađena je u Merrittu u Britanskoj Kolumbiji. Lokacija je pružila prostor za posebno osmišljene putanje projekta i omogućila ekipi da oblikuje stazu upravo prema zahtjevima vožnje s međusobno isprepletenim putanjama i uz malu udaljenost između vozača. Vozači su se vraćali na dvije odvojene ture za snimanje, u septembru 2025. i aprilu 2026. godine, kako bi završili projekt.

Semenuk je vodio kreativni smjer i produkciju projekta putem kompanije "ö Clever". Film nastavlja njegovu saradnju s Tobyjem Cowleyjem i Isaacom Wallenom, objedinjujući vožnju, izgradnju staze i snimanje u jedan koordinisan proces. Vrijeme uloženo u izgradnju, vožnju i produkciju rezultiralo je filmskim prikazom precizne vožnje brdskim biciklima uz izuzetno malu udaljenost između vozača.