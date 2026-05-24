U subotnjim kvalifikacijama za Veliku nagradu Kanade najbrži su bili vozači Mercedesa. Georgeu Russellu je pripao pole position ispred njegovog mlađeg timskog kolege Kimija Antonellija. Za drugi startni red izborili su se vozači McLarena Lando Norris i Oscar Piastri, dok su se u trećem našli Varstappen i Lewis Hamilton (Ferrari). Iza njih su startna mjesta osigurali Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) i Charles Leclerc (Ferrari), a u top 10 su se kvalifikovali još Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls) te Franco Colapinto (Alpine). Ostatak grida popunili su Nico Hulkenberg (Audi), Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) i Valtteri Bottas (Cadillac). Međutim, Stroll je ipak utrku startao iz pit lanea zbog promjene komponenti pogonske jedinice.

Uoči početka utrke padala je slaba kiša te je puhao jak vjetar, što je značilo potpuno drugačije uvjete u odnosu na subotnji Sprint. Odabir guma je bio različit, na intermediate gumama su bili Norris, Piastri, Perez, Bottas, Hulkenberg, Bortoleto i Sainz, medium su odabrali Lawson, Lindblad i Colapinto, a svi ostali soft, s tim da su Verstappen, Antonelli, Russell, Leclerc Hamilton, Hadjar i Bearman bili na korištenim setovima.

Prije starta je istaknuta žuta zastava zbog problema koji je imao Lindblad. Vozač VCARB-a nije mogao ubaciti u brzinu, tako da je ostao na svom startnom mjestu. a ostali su krenuli u novi krug za zagrijavanje. Arvidov bolid je u međuvremenu odguran u pit lane, tako da je njegova utrka bila gotova i prije zvaničnog početka. Potom se putem radija oglasio Piastri, koji je rekao da je kiša prestala i da misli da je vrijeme za slickove. Kontrola utrke je u međuvremenu saopćila da će se voziti i treći krug za zagrijavanje.

Promjena guma prije početka utrke ipak nije bilo, iako je Piastri bio u pravu. Svjetla na semaforu su se ugasila i jurnjava je počela. Antoneli je pretekao Russella na startu, ali je ipak najbolje krenuo Norris, koji je preuzeo vodstvo ispred vozača Mercedesa.

Velika nagrada Kanade © Peter Fox/Getty Images

Verstappen je vršio pritisak na Piastrija, koji je otišao u boks u drugom krugu i znatno pao u poretku, a sjajni Nizozemac se u prva dva kruga probio do četvrtog mjesta. Bearman je pretekao Gaslyja i Bortoleta za napredak na 11. poziciju.

Potom je i Norris otišao u boks na zamjenu guma, kao i vozači Audija te Sainz, što je rezultiralo velikim gubitkom pozicija. Antonelli je preuzeo ulogu lidera ispred Russella, Hamiltona, Verstappena i Leclerca, koje su pratili Hadjar, Colapinto, Lawson, Bearman i Alonso u top 10. Veliki napredak je napravio i Stroll, koji je nakon starta iz pit lanea stigao do 16. pozicije.

Liam Lawson na utrci za Veliku nagradu Kanade © Dehlin Spach/LAT Images

Max je vozio sjajno te je do petog kruga dva puta postavio najbolje vrijeme.

Žestok okršaj su u sedmom krugu imali vozači Mercedesa, Russell je pretekao Antonellija, koji mu je pokušao odmah uzvratiti. Međutim, blokirao je točkove, ali je srećom uspio izbjeći timskog kolegu tako što je presjekao zavoj. Russell je od tog trenutka bio lider utrke.

Max Verstappen juri stazom "Gilles Villeneuve" © Sona Maleterova/Getty Images

U devetom krugu je Verstappen napravio sjajan potez i probio se ispred Hamiltona na treću poziciju iza Antonellija i Russella. Lewis se potom požalio svojoj ekipi da je ostao bez snage.

Nakon 10 krugova, poredak je izgledao ovako: Russell, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson, Bearman, Gasly, Norris, Albon, Piastri, Alonso, Ocon, Sainz, Hulkenberg, Stroll, Bortoleto, Perez i Bottas.

Međutim, Bearman je pogriješio u 12. krugu, vozio je pored staze, a to su iskoristili Gasly i Norris da ga preteknu. Potom je Britanac oduzeo Francuzu u Alpineovom bolidu devetu poziciju.

Također, vozači Mercedesa su u istom krugu dva puta zamijenili pozicije, a ta borba je ovog puta pripala Russellu. U međuvremenu je Piastri prilikom prolaska pored Bearmana blokirao točkove i udario Albona. Obojica su oštetili bolide, Australac je ušao u boks na zamjenu prednjeg krila, dok je vozač Williamsa odustao od utrke.

U 16. krugu je Norris pozvan u boks zbog nečega što je završilo u bočnom otvoru njegovog bolida. Mehaničar je to izvadio, zamijenjene su gume, a Britanac se vratio u utrku i nedugo zatim pretekao Alonsa za 13. poziciju. Piastri se u tim trenucima vozio na 16. mjestu.

Krug kasnije je publika ponovo vidjela zamjenu pozicija između vozača Mercedesa, a Russell je ponovo izašao kao pobjednik.

Za to vrijeme se Verstappen nalazio na trećem mjestu s 5,6 sekundi zaostatka za Antonellijem i pola sekunde prednosti ispred Hamiltona. Hadjar je vozio mirnu utrku na šestom mjestu, u 20. krugu je imao 21 sekundu ispred Colapinta te 0,8 sekundi zaostatka za Leclercom.

Borba vozača Mercedesa se nastavila u narednim krugovima, a dok su u 22. krugu preticali vozače za cijeli krug, Antonelli je napravio lijep potez i probio se ispred Russella. Nedugo zatim su za cijeli krug pretekli Norrisa, dok je Piastri dobio kaznu od 10 sekundi zbog sudara s Albonom.

Drama se nastavila, jer je Antonelli pogriješio na kočenju u 24. krugu i prepustio vodstvo Russellu, međutim, ubrzo ga napao u posljednjem zavoju i pretekao, ali mu je vratio poziciju kako bi izbjegao eventualnu kaznu zbog vožnje van granica staze. Ipak, Italijan je nastavio vršiti žestok pritisak na timskog kolegu.

U međuvremenu je Alonso ušao u boks i odustao od utrke u Kanadi zbog problema sa sjedištem.

Verstappen je u nastavku povećao prednost nad Hamiltonom na 5 selundi, dok je za Antonellijem zaostajeo 5,8 sekundi.

U 30. krugu je poredak izgledao ovako: Russell, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Bearman, Sainz, Norris, Piastri, Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Perez, Stroll i Bottas.

Međutim, Russell je baš u 30. krugu doživio potpunu katastrofu, jer mu je otkazao bolid. Antonelli je tako preuzeo vodstvo, a kontrola utrke je aktivirala virtuelni safety car. Žestoka borba s timskim kolegom je očigledno skupo koštala Russella.

Colapinto, Perez, Lawson, Gasly, Bearman, Sainz, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Hadjar i Leclerc su iskoristili period virtuelnog safety cara za zamjenu guma. Hadjar je ovdje profitirao, jer se našao na četvrtom mjestu ispred Leclerca.

Isack Hadjar vozi utrku za Veliku nagradu Kanade © Guido De Bortoli/LAT Images

Utrka je nastavljena u 33. krugu, a Verstappen je tada imao zaostatak za Antonellijem od 4,4 sekunde. Hadjar je dva kruga kasnije agresivno odbranio napad Leclerca i zadržao četvrtu poziciju, ali mu je iskusni Britanac nastavio opasno prijetiti, tako da se njihova bitka nastavila u narednim krugovima.

Ipak, u 40. krugu je Hadjar izgubio bitku od Leclerca i pao na peto mjesto. U istom krugu je Norris odustao od utrke parkiravši svoj bolid dalje od staze, a putem radija je rekao da sumnja na kvar mjenjača.

Njegovo odustajanje je donijelo Bearmanu ulazak u top 10.

Perez je postao još jedan vozač u nizu koji je odustao od utrke nakon što se iz nepoznatog razloga prednji desni točak gotovo u potpunosti odvojio.

Verstappen je u tim trenucima sustizao Antonellija, koji je preticao vozače za cijeli krug. Hadjar je u međuvremenu dobio kaznu od 10 sekundi zbog više promjena pravca dok se branio od Leclerca. Ipak, to mi nije bio prevelik problem, jer je imao prednost nad šestoplasiranim Colapintom veću od 50 sekundi. On je nastavio juriti za Leclercom bez obzira na loše vijesti.

Virtuelni safety car je nakratko bio aktivan zbog uklanjanja dijelova Perezovog bolida.

Poredak u 50. krugu: Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz, Bearman, Piastri, Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Stroll i Bottas.

Virtuelni safety car je aktiviran u 53. krugu, a Hadjar je to iskoristio za odrađivanje kazne i prelazak na soft gume. Isti potez je povukao i Piastri.

Utrka je ponovo nastavljena u 54. krugu, a tada se nazirao duel Hamiltona i Verstappena. Napad je uslijedio dva kruga kasnije, Max se odbranio, ali se pritisak vozača Ferrarija nastavio. Deset krugova prije kraja, Max je imao prednost oko jedne sekunde.

Ipak, u 62. krugu je Hamilton krenuo u novi napad te se uspio probiti ispred Verstappena na drugo mjesto. Tada je Max postao "lovac" i počeo je vršiti pritisak na vozača Ferrarija, ali je ponestajalo vremena.

Za to vrijeme je Hadjar ušao u boks kako bi odradio stop-and-go kaznu dobijenu zbog kršenja pravila vezanih za žutu zastavu.

Antonelli je priveo utrku kraju i kao pobjednik prošao ciljem, čime je upisao svoju četvrtu pobjedu u nizu. Na pobjedničkom postolju su mu se pridružili Hamilton i Verstappen, a u top 10 osvajača bodova završili su još Leclerc, Hadjar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz i Bearman.

Max Verstappen na podijumu u Kanadi © Rudy Carezzevoli/Getty Images

"Zadovoljan sam rezultatom, vodio sam neke sjajne bitke tokom utrke, posebno s Lewisom. Pritiskao sam maksimalno do samog kraja. Uvijek je lijepo utrkivati se za sami vrh. Biti na podijumu je ekstremno pozitivno za nas u sedmici u kojoj nije bilo lako, sretan sam zbog toga. Cilj je da nastavimo raditi i postanemo bolji od konkurenata. Vidjet ćemo šta možemo u narednim utrkama", izjavio je Verstappen.

01 Šta se događalo u Sprintu?

Kvalifikacije za Sprint vožene u petak navečer po našem vremenu odredile su startni poredak za subotnju Sprint utrku. Prvi startni red pripao je vozačima Marcedesa, osvajaču pole positiona Russellu i njegovom timskom kolegi Antonelliju, drugi su zauzeli vozači McLarena Norris i Piastri, treći su osigurali Ferrarijevi aduti Hamilton i Leclerc, dok su se u četvrtom startnom redu našli vozači Oracle Red Bull Racinga Verstappen i Hadjar. Top 10 su "zaokružili" Lindblad i Sainz, a potom su slijedili vozači Audija Hulkenberg i Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman, Alonso, koji je završio u zidu tokom Q1 dijela Sprint kvalifikacija, Perez, Stroll, Gasly i Bottas. Albon i Lawson uopće nisu učestvovali u ovoj sesiji. Albonov bolid nije mogao biti popravljen na vrijeme nakon štete koju je zadobio kada je nažalost udario mrmota na stazi tokom slobodnog treninga, dok je Lawson imao problema s hidraulikom.

Vozači Oracle Red Bull Racinga u borbi za pozicije tokom Sprinta u Kanadi © Alastair Staley/LAT Images

Međutim, Bearman, Gasly, Bottas i Albon su ipak startali iz boksa, dok su prije samog starta Sprinta mehaničari Aston Martina odgurali Strolla s njegovog mjesta u pit lane zbog problema s ovjesom. Ipak, u zadnji trenutak je bio spreman za start iz boksa kao i preostala četiri navedena vozača. Nakon svih ovih izmjena, Lawson je zapravo startao s 18. mjesta.

Russell je imao dobar i agresivan start te je prvi zavoj prošao kao lider Sprint utrke, dok je Antonelli bez problema zadržao drugu poziciju ispred Norrisa. Hamilton je tokom prvog kruga potisnuo Piastrija na petu poziciju. U jednom trenutku se Hulkenberg našao van staze, zbog čega je pao na 15. mjesto. Versappen je zadržao sedmu poziciju, baš kao i Hadjar osmu, ali je u petom krugu Francuz počeo propadati kroz poredak zbog problema s motorom. Ubrzo je otišao u boks, gdje je se dugo zadržao, a onda se vratio na stazu s dva kruga zaostatka.

U šestom krugu je Antonelli žestoko napao Russella u prvom zavoju i došlo je do kontakta točkovima, a iskusniji Britanac mu je "zalupio" vrata i "izgurao" ga na travu. Nedugo zatim je uslijedio novi napad i greška mladog Italijana, zbog koje je izgubio drugu poziciju od Norrisa. Prekasno je kočio, presjekao je zavoj i to ga je skupo koštalo.

Antonelli se žalio ekipi na potez timskog kolege, ali je samo dobio poruku da se "fokusira na vožnju, a ne na žalbe".

Na polovini Sprinta Max se i dalje vozio na sedmom mjestu sa zaostatkom oko 2,3 sekunde iza Leclerca, odnosno 11,3 sekunde prednosti ispred Lindblada.

Albon je ušao u boks na zamjenu guma, a to je učinio i Alonso, koji se nekoliko krugova kasnije ponovo pojavio u pit laneu i odustao od Sprinta.

Russell je predvodio borbu za pobjedu ispred Norrisa i Antonellija koji su bili unutar 1,5 sekundi, dok je Hamilton tri kruga prije kraja zaostajao 3,7 sekundi.

Hulkenberg je dobio kaznu od 10 sekundi zbog napuštanja staze i sticanja prednosti, a Gasly je bio sljedeći koji otišao u boks na zamjenu guma.

Dok je jurio za Antonelijem, Hamilton je imao kontakt sa "Zidom šampiona", ali je nastavio utrku. Ipak, činilo se da nije prošao bez posljedica, jer su ga u nastavku pretekli Piastri i Leclerc te ga potisnuli na šestu poziciju.

U posljednjem, 23. krugu Sprinta, Antonelli je izveo žestok napad na Norrisa, ali se ponovo našao van staze i nije se uspio vratiti na drugu poziciju s koje je startao.

Russell je prvi prošao ciljem i tako upisao pobjedu u Sprintu, drugi je bio Norris, a treći Antonelli, koji je ponovo putem radija pokazao nezadovoljstvo načinom na koji se Russell ponašao u njihovom duelu. Bodove su u top 8 još osvojili Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen i Lindblad.

02 Poredak vozača i konstruktora

Antonelli je i dalje vodeći u poretku vozača te nakon nove pobjede ima 131 bod. Drugoplasirani Russell ima 88 bodova, a treći je Leclerc sa 75 bodova ispred Hamiltona koji ima 72. Potom slijede Norris i Piastri sa 58, odnosno 48 bodova, dok je Verstappen sedmi s 43 boda. U top 10 se nalazi i Lawson sa 16 bodova, a Hadjar je na 12. mjestu s 14 osvojenih bodova. Lindblad zauzima 14. mjesto te ima pet bodova.

U poretku konstruktora Mercedes drži prvo mjesto s 219 bodova, drugi je Ferrari sa 147, a treći McLaren koji ima 106 bodova. Četvrto mjesto pripada Red Bull Racingu, koji je skupio 57 bodova. Iza petoplasiranog Alpinea, koji na kontu ima 35 bodova, nalaze se Racing Bullsi s 21 bodom.

03 Formula 1 stiže na ulice Monaca

Naredni trkački vikend na rasporedu je od 5. do 7. juna, kada ćemo akciju Formule 1 gledati na ulicama Monaca. Raspored je uobičajeni, s dva slobodna treninga u petak 5. juna u terminima od 13:30 i 17:00 sati, potom u subotu 6. juna slijede treći slobodni trening od 12:30 i kvalifikacije od 16:00 sati, a nedjelja 7. juni rezervisana je za Veliku nagradu Monaca, koja starta u 15:00 sati.