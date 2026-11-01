Fantastični Verstappen pobijedio u Meksiku, Antonelli osvojio titulu

Najbrži u subotnjim kvalifikacijama bio je Lewis Hamilton (Ferrari), koji je s vremenom kruga 1:16,514 osigurao svoj prvi pole-position još od Velike nagrade Mađarske 2023. godine. Njegov najbliži pratilac bio je George Russell (Mercedes), koji mu se pridružio u prvom startnom redu. Charles Leclerc je u svom Ferrariju bio najbrži na prva dva slobodna treninga, a kvalifikacije je okončao na trećem mjestu. Maxa Verstappena (Oracle Red Bull Racing) su u njegovom posljednjem brzom krugu ometala dvojica vozača, tako da nije mogao bolje od četvrtog mjesta. Ipak, zbog kontakta s Liamom Lawsonom (Visa Cash App Racing Bulls) tokom drugog slobodnog treninga, kažnjen je pomicanjem za jednu poziciju unazad, tako da je svoju četvrtu poziciju prepustio Kimiju Antonelliju. Istu kaznu je dobio i Novozelanđanin, koji se prvobitno plasirao na osmo mjesto, ali je na kraju ipak diskvalifikovan zbog tehničkog prekršaja vezanog za MGU-K jedinicu, tako da ga je čekao start iz posljednjeg reda. Međutim, njegova ekipa je odlučila napraviti promjene podešavanja bolida i ugraditi novu pogonsku jedinicu, zbog čega je zapravo utrku počeo iz pit lanea.

Velika nagrada Meksika 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool Velika nagrada Meksika 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen vodi na utrci u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Isack Hadjar na utrci u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen ispred Lewisa Hamiltona u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Verstappen i Hamilton jure stazom u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen vodi ispred Lewisa Hamiltona u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen slavi pobjedu u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Lewis Hamilton nakon utrke u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool Max Verstappen i Kimi Antonelli nakon utrke u Meksiku © Getty Images / Red Bull Content Pool

Maxu se u trećem startnom redu pridružio Lando Norris (McLaren), dok su četvrti popunili Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing) i Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls). Top 10 su "zaokružili" Pierre Gasly (Alpine) i Nico Hulkenberg (Audi). Ostale startne pozicije popunili su Franco Colapinto (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Ryo Hirakawa koji je odlukom čelnika Haasa zamijenio Estebana Ocona, Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac) i Valtteri Bottas (Cadillac).

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Što se tiče odabira guma, samo Verstappen i Hulkenberg su u top 10 vozača koristili medium gume, dok su ostali bili na softu. Russell, Hamilton i Hadjar su imali korištene soft gume.

Nakon gašenja svjetala na semaforu za početak utrke , Hamilton je odlično startao, baš kao i Leclerc, uslijedila je njihova borba kroz nekoliko zavoja, a onda i kontakt nakon kojeg je Monegažanin preuzeo vodeću poziciju nakon presjecanja zavoja. Britanac je izgubio i drugo mjesto jer je pored njega prošao Verstappen. Prethodno je Max imao dobar start te se probio ispred Russella i Antonellija.

Sudije su potom pokrenule istragu o incidentu između vozača Ferrarija.

Hadjar je na startu loše prošao jer ga je udario Russell i okrenuo na stazi. Francuz je stoga pao na posljednju poziciju, a Lindblad se u međuvremenu probio na šesto mjesto.

Norris je u petom krugu pretekao Colapinta za napredak na sedmu poziciju.

Poredak u petom krugu: Leclerc, Verstappen, Hamilton, Antonelli, Russell, Lindblad, Norris, Colapinto, Piastri, Hulkenberg, Bortoleto, Bearman, Gasly, Perez, Albon, Sainz, Hirakawa, Lawson, Bottas, Hadjar, Alonso i Stroll.

Alonso je potom u šestom krugu ušao u boks i tu završio nastup u Meksiku zbog problema s bolidom, a potom je i njegov timski kolega Stroll zaustavio svoj Aston Martin u šestom zavoju pored staze i tako prouzrokovao virtuelni safety car.

Hadjar iskoristio priliku i ušao u boks, gdje je soft gume zamijenio medium komponentom.

Utrka je nastavljena u devetom krugu, a Leclerc je imao prednost nad Verstappenom nešto veću od dvije sekunde. U međuvemernu je Piastri u kratkom periodu pretekao Colapinta i Lindblada za napredak na sedmo mjesto.

Lawson je ušao u boks u 12. krugu po soft gume te je pao na posljednju poziciju.

Sudije su odlučile kazniti Leclerca s pet sekundi zbog napuštanja granica staze i sticanja prednosti tokom duela s Hamiltonom na startu. S obzirom na činjenicu da je Monegažanin bio u čistom zraku, Lewis nije bio zadovoljan kaznom koju je dobio njegov timski kolega.

Russell je kažnjen s 10 sekundi jer je uzrokovao sudar s Hadjarom u prvom krugu, kojim mu je upropastio utrku.

U nastavku je Norris brzo sustizao upravo Russella te se očekivao napad, ali nije uspijevao doći u pravu poziciju za to.

Leclerc je do 18. kruga povećao prednost nad Verstappenom na 4,5 sekundi.

Vozio se 19. krug kada je Bearman na kočenju za peti zavoj pretekao Bortoleta i zauzeo 11 poziciju. Gasly i Albon su u međuvremenu mijenjali gume.

Poredak u 20. krugu: Leclerc, Verstappen, Hamilton, Antonelli, Russell, Norris, Piastri, Lindblad, Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Perez, Sainz, Hadjar, Hirakawa, Gasly, Lawson, Bottas i Albon.

Na začelju je u 24. krugu Albon pretekao Bottasa.

Prednost vodećeg Leclerca nad drugoplasiranim Verstappenom u 25. krugu utrke iznosila je 5,1 sekundu. Hadjar je krug kasnije nastavio svoj napredak te je "preskočio" Sainza za 14. mjesto. Potom je Piastri otišao u boks po medium gume i pao na 12. poziciju.

Krajem 27. kruga Leclerc i Verstappen su zajedno ušli u boks, a s obzirom na činjenicu da je Monegažanin odrađivao kaznu od pet sekundi, Nizozemac je prošao pored njega u pit laneu. Na stazu su se vratili kao peti i šesti. Potom je na zamjenu guma otišao Hamilton, koji se utrci priključio iza pomenutih Verstappena i Leclerca. Lider je u tom trenutku postao Antonelli ispred Russella i Norrisa, koji su tek trebali u boks.

Perez, koji je rodnom Meksiku vozio 300. utrku u karijeri, gume je mijenjao u 31. krugu.

Na zamjenu guma i odrađivanje kazne od 10 sekundi u boks je u 33. krugu stigao Russell. On se na stazu vratio na osmu poziciju iza Colapinta, a ispred Piastrija.

Potom je u boks ušao Colapinto po soft gume i prepustio desetu poziciju Bortoletu. Gume je mijenjao i Lindblad, koji se na medium pneumaticima vratio na stazu kao deseti. Hirakawa je svoj prvi odlazak u boks na jednoj F1 utrci odradio u 36. krugu, a onda je u pit lane ušao i Sainz.

Krajem 39. kruga u boks je napokon otišao i Norris, čime je Max zauzeo drugu poziciju. Gume je potom mijenjao i Bortoleto.

Poredak u 40. krugu: Antonelli, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris, Russell, Piastri, Bearman, Lindblad, Hadjar, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Albon, Sainz, Hirakawa, Perez i Bottas.

Bearman je zamjenu guma obavio u 41. krugu, a na stazu se vratio na 14. mjesto. Potom je drugi put gume mijenjao Hadjar, a iza njega se u boksu pojavio i Albon. Također, Lawson je ponovo mijenjao pneumatike.

Konačno, Antonelli je krajem 43. kruga pozvan u boks, promjena guma je obavljena nešto sporije nego inače, a na stazu se vratio na medium gumama ko četvrti iza Hamiltona, Leclerca i vodećeg Verstappena.

Vozio se 44. krug kada je Bottas doživio incident pri kočenju na prvi zavoj, pukao mu je ovjes prednjeg lijevog točka te je otklizao sa staze i udario u barijeru. Zbog toga je na stazu izašao safety car, a priliku za odlazak u boks odlučili su iskoristiti Hamilton, Hirakawa, Perez, Russell, Piastri, Gasly...

Ipak, u 46. krugu je utrka zaustavljena isticanjem crvene zastave te su se bolidi povukli u boks kako bi se uklonio Bottasov bolid i popravila zaštitna barijera. Ovo je bio veoma značajan trenutak, jer su vozači mogli mijenjati gume uoči nastavka utrke.

U međuvremenu, Perez je dobio kaznu od pet sekundi zbog prekoračenja brzine u pit laneu.

Poredak tokom perioda crvene zastave (odluka kontrole utrke): Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Russell, Piastri, Lindblad, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Hadjar, Lawson, Sainz, Hirakawa, Perez i Albon.

Za restart utrke iz mjesta, svi vozači su odabrali soft gume.

Verstappen je dobro startao i uspješno se branio od napada Leclerca i Hamiltona te je zadržao vodeću poziciju. Lewis je u toj žestokoj borbi uspio proći ispred Charlesa, dok je Antonelli zadržao Norrisa iza sebe, a onda je u 48. krugu napao Leclerca i zauzeo treću poziciju.

Poredak u 50. krugu: Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc, Norris, Russell, Lindblad, Piastri, Colapinto, Gasly, Lawson, Bortoleto, Albon, Perez, Hulkenberg, Hadjar, Sainz, Hirakawa.

Sudije su potom kaznile Hulkenberga s 10 sekundi zbog izazivanja sudara s Bearmanom nakon restarta, kojeg je okrenuo na stazi. Vozač Haasa je poslije ovog incidenta odustao od utrke.

Verstappen je u 52. krugu imao prednost od 1,1 sekunde u odnosu na Hamiltona, a Norris je vršio pritisak na Leclerca, no Monegažanin je odolijevao napadima na četvrtoj poziciji.

Potom je uslijedio mirniji period utrke bez uzbuđenja, a onda je u 59. krugu Lindblad završio u barijeri nakon ozbiljnog kontakta s Piastrijem, zbog čega je ponovo na stazu izašao safety car. Australac je nastavio vožnju s oštećenim bolidom.

Utrka je nastavljena u 63. od ukupno 71. kruga. Verstappen je "povukao" naprijed i napravio dovoljnu razliku da se zaštiti od Hamiltona, dok je Hadjar pretekao Albona za 12. mjesto. Također, Lawson je oduzeo deveto mjesto Gaslyju, što je bio veliki podvig s obzirom na činjenicu da je startao iz pit lanea.

Promjena do kraja utrke više nije bilo. Max je mirno stigao do cilja i upisao svoju treću ovosezonsku, odnosno ukupno 74. pobjedu u karijeri.

Na podijumu su mu se pridružili Hamilton i Antonelli, a bodove u top 10 još su osvojili Leclerc, Norris, Russell, Lawson, Bortoleto, Hadjar i Hirakawa.

(Piastri, Gasly i Colapinto su prvobitno završili u top 10, ali su nakon utrke kažnjeni i pomjereni na 13., 15. i 17. mjesto.)

Mladi Antonelli je ovim trećim mjestom osigurao svoju prvu titulu u Formuli 1 u tek drugoj sezoni. Time je postao najmlađi F1 šampion u historiji sa samo 20 godina i 68 dana, a za to su mu bile potrebne samo 43 utrke.

"Utrka je bila haotična. Prvi start je odredio utrku za mene, imao sam dobar prvi krug. Strategija je bila dobra, ali je nedostajalo još malo tempa. Ipak, donijeli smo prave odluke u pravo vrijeme, a kazna koju je dobio Charles dovela me je na prvo mjesto. Kimi je imao nevjerovatno sezonu, impresivno je to što je osvojio titulu tako mlad. Ovo je emotivan dan i ponosan sam na njega", izjavio je Verstappen nakon utrke.

Recimo i da je Nizozemac izabran za najboljeg vozača.

Poredak vozača i konstruktora

Novi F1 prvak Antonelli sada ima 380 bodova u poretku vozača, a Verstappen je zauzeo drugo mjesto s ukupno 261 bodom. Hamilton je treći s 259 bodova, a potom slijede Russell (250), Leclerc (245), Norris (221), Piastri (144), Hadjar (107), Lawson (83) i Gasly (42) u top 10, dok Lindblad zauzima 11. mjesto s 38 bodova.

U poretku konstruktora vodi Mercedes sa 630 bodova, drugi je Ferrari s 504, a treći Red Bull Racing s s 382 bodova. U top 5 su još McLaren s 365 i Visa Cash App Racing Bulls sa 108 bodova.

Formula 1 putuje u Brazil

Dvadeseta ovosezonska utrka vozi se već narednog vikenda, a održat će se na stazi Autodromo Jose Carlos Pace poznatoj i kao Interlagos. Trkački vikend počinje u petak 6. novembra s dva slobodna treninga u terminima od 16:30 i 20:00 sati, potom u subotu 7. novembra slijede treći slobodni trening od 15:30 i kvalifikacije od 19:00 sati, dok se u nedjelju 8. novembra vozi utrka za Veliku nagradu Brazila, koja starta u 18:00 sati.