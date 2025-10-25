Ski skokovi iz ugla Andreasa Wellingera: Šta je potrebno za uspjeh?

Wellinger definitivno zna šta je potrebno da biste bili skijaški skakač. Tridesetogodišnji Nijemac, koji je završio treći u ukupnom poretku na FIS Svjetskom kupu u skijaškim skokovima u sezoni 2023/2024, može se pohvaliti s četiri olimpijske medalje, devet sa svjetskih prvenstava i 17 pobjeda u Svjetskom kupu, tako da je idealna osoba da objasni zamršenosti onoga što je bez sumnje jedan od najizazovnijih sportova na planeti.

On je govorio o tome šta je potrebno znati o ovom zaista zapanjujućem zimskom sportu.

Andreas Wellinger dominira u Zakopaneu © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Šta oni koji nisu ski-skakači misle o ovom sportu?

"Mislim da većina ljudi smatra da smo svi ludi, otprilike, pitaju se kako se možemo spustiti niz rampu i skočiti naprijed pri brzini od gotovo 100 km/h. Ali, to je ono što skijaške skokove čini posebnim, potpuno su jedinstveni".

Kakav je zapravo osjećaj tokom skijaškog skoka?

"Skijaški skokovi su gotovo 'najcool' osjećaj koji možete imati. Vinuti se u zrak s osjećajem lakoće, kao da zaista letite, zapravo je ono što ih čini tako fascinantnim".

8 min World’s longest-ever ski jump Ryōyū Kobayashi and his team went to Iceland, intent on creating a jump big enough to smash world records.

Kako i kada se početi baviti skijaškim skokovima?

"Idealno bi bilo da sa skijaškim skokovima počnete relativno mladi, jer je to proces napretka kojem morate pristupati polako. Skakači ne skaču odmah s velikih visina, prvo skačete s male odskočne daske od jedan metar, zatim s tri metra, s platforme od pet metara i na kraju s 10 metara. Skokovi postepeno postaju veći na sličan način kao i u skijaškim skokovima. Rekao bih da, ako počnete nakon desete godine, onda postaje teško jer su koraci koje morate nadoknaditi tada vrlo veliki i teški, kako tehnički, tako i mentalno".

Šta je potrebno za skijaške skokove?

Hrabrost i poniznost

"Kao ski-skakač, definitivno su vam potrebni hrabrost i poriv da skačete sve više, sve dalje i sve brže. Istovremeno, potrebna vam je poniznost da svjesno gurate sebe do granica, ali ne i preko njih, zbog rizika koji dolaze kada skokovi krenu po zlu".

Snaga, stabilnost i ravnoteža

"Mi smo u sportu gdje lakši sportisti jednostavno bolje lete, tako da ne možete vidjeti velike i mišićave ski-skakače. Istovremeno vam je potrebna izuzetno dobra stabilnost i snaga, jer su sile koje djeluju na nas ogromne. Također, potrebna je zaista dobra ravnoteža. Osim toga, svako ima svoj lični stil skakanja, gdje pokušavate da razradite individualne snage i igrate se njima".

Savršeno usklađena oprema

"Odijela, cipele i skije ski-skakača moraju biti u savršenom skladu, kako bismo bili što aerodinamički efikasniji. To zahtijeva mnogo finog podešavanja i pažnje posvećene malim detaljima".

Zašto su snaga skoka i tajming toliko važni?

Što je viša klasa skakaonice, to je manje zaleta, a što manje zaleta skakač ima, to je manja brzina koju može dostići. To znači da vam je potrebna potrebna snaga nogu i tajming za pravilan odraz, kako biste postigli distancu. Ako ne pogodite pravi tajming, odraz neće biti dobar i nećete postići nikakvu distancu".

Snažne noge i tajming su neophodni za postizanje distance © Limex Images/Red Bull Content Pool Snažne noge su također neophodne za doskoke nakon leta dužeg od 100 metara © Limex Images/Red Bull Content Pool

Ključ uspjeha

Morate razviti određenu opuštenost. Skijaški skokovi su sport u kojem ne možete ništa forsirati i harmonija pokreta je vrlo važna. Ako ste napeti i snažno pokušavate uložiti maksimum u svoj skok, to jednostavno ne funkcioniše. Najefikasniji skokovi obično izgledaju vrlo mirno i gotovo kao da se skakač zapravo ne trudi. Međutim, ovo je možda najteži aspekt skakanja za savladati, jer je napetost prirodna reakcija na ono što sport uključuje.

Kako trenirati kao ski-skakač?

"Osim tehničkog treninga na skijaškim skokovima, skakači provode puno vremena u teretani, jer moramo razviti brzinu i snagu kako bismo mogli pravilno izvoditi tehničke dijelove. Također, radimo puno vježbi koordinacije i stabilizacije uz vježbe snage".

Daniel Tschofenig je prilagodio svoj mentalni pristup © Jürgen Feichter/Red Bull Content Pool Skijaški skokovi su sport u kojem se ništa ne može forsirati i harmonija pokreta je veoma važna. Andreas Wellinger

Pronalaženje prave ravnoteže je ključno

"Iznad svega, tražim sportsku ravnotežu. Volim biti u prirodi, a surfanje mi je omiljena aktivnost. Omogućava mi da se isključim i što više odmaknem od svojih uobičajenih svakodnevnih poslova, koji su mentalno iscrpljujući. Mogu to raditi gdje je toplo, što je važno jer je zima u Njemačkoj duga i hladna".