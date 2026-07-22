Sky Brown juri historiju u skateboardingu i surfanju

Svijet je prvi put vidio zarazni osmijeh Sky Brown na bezazlenom snimku na kojem je kao četverogodišnjakinja prelazila malu halfpipe rampu. Snimak počinje njenim patikama na čičak, a kamera se zatim podiže prema njenom kačketu okrenutom na stranu, dok ona drži svoj skateboard i smiješi se ocu koji je iza kamere.

Sky Brown je zavoljela skateboarding u ranoj dobi u Japanu © Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool

Njene vještine skateboarda svijet prati još tog vremena. Odrastajući u blizini plaža te uz skate rampu u svom dvorištu i u vrtiću koji je pohađala, Brown je brzo razvila prirodan stil koji ju je izdvojio od njenih vršnjaka.

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"Tatin skateboard bio je moja omiljena igračka dok sam bila dijete, ali to nije bila jedina daska koja me privlačila. Tata me stavio na dasku za surfanje prije nego što se mogu i sjetiti. Surfanje i skateboarding postali su dio onoga što jesam", otkrila je Brown.

Quotation Želim da ljudi gledaju kako vozim skateboard i surfam i da kažu: 'Wow, ovo je cool show' Sky Brown

01 Odrastanje u Japanu, Velikoj Britaniji i Kaliforniji

Veza Sky Brown s okeanom i danas je u središtu njene karijere © George Karbus / Red Bull Content Pool

Sky je rođena u Japanu, a osim u ovoj zemlji, odrastala je još u Velikoj Britaniji i Kaliforniji. Njeno djetinjstvo bilo je jednako fluidno kao i stil koji je razvijala na dasci. Cijela njena porodica bila je kreativna, privučena prirodom i avanturama. Njena majka Mieko je Japanka, a otac Stuart Britanac. Brown je odrastala ne samo u multikulturalnom okruženju, nego i uz ranu potvrdu da život treba živjeti punim plućima, prihvatajući sve ono što nudi, ono što privlači i ono što čini svakog pojedinca čovjekom.

"Rođena sam u Japanu, odrastala sam u Japanu, Engleskoj i Kaliforniji i nikada nisam osjećala da se uklapam samo u jednu sredinu. Naučila sam to voljeti“, rekla je ona.

Tako je tokom cijelog djetinjstva prihvatala svoju ljubav prema surfanju i skateboardingu baš kao što je prihvatala različite dijelove svog naslijeđa. Nije birala samo jedan sport, nego je svakom poklanjala vrijeme.

02 Najmlađa profesionalna skateboarderka na svijetu

Sky je odrastala skejtajući blizu kuće svoje porodice © Nauris Dollins / Red Bull Content Pool Sky je prigrlila svoje multikulturalno naslijeđe © Zorah Olivia / Red Bull Content Pool

Nakon prvog snimka na rampi pojavile su se desetine drugih videa mlade Brown i njenog mlađeg brata Oceana kako voze skateboard u svom rodnom gradu. Nije imala pravi trening, već je posmatrala starije skejtere i provodila sate vježbajući nove trikove.

Kako su njene vještine napredovale, tako je rasla i publika koju je privlačila ova mlada senzacija, koja je imala toliko stila i radosti u svojim pokretima. Privukla je međunarodnu pažnju jer su njene sposobnosti na velikim bazenima i rampama bile praćene smirenošću koja je daleko nadilazila njene godine. Potom su 2016. godine ti snimci doveli do toga da s osam godina postane najmlađa učesnica ikada na takmičenju Vans US Open. Dvije godine kasnije ispisala je historiju postavši najmlađa profesionalna skateboarderka na svijetu s 10 godina. Godinu nakon toga postala je prva skateboarderka koja je izvela trik 540.

Kako je skateboarding bio uvršten u program Olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine, Brown je postajala jedan od najsjajnijih mladih talenata u sportu. Imala je neustrašivost i autentičnost u svom stilu, koji su se poklapali s tehnički savršenim vještinama, a to joj je donosilo sve više obožavatelja i bolje rezultate na svakom takmičenju.

03 Povreda iz 2020. godine koja je promijenila sve

Padovi su sastavni dio skateboardinga, ali onaj koji je Brown doživjela u junu 2020. godine skoro ju je koštao svega. Vježbajući u objektu Tonyja Hawka, tada 11-godišnja Sky pokušavala je izvesti Frontside Alley-oop prije nego što je izgubila kontrolu i pala s halfpipe rampe, odnosno s visine od 4,5 metara.

Pad je doveo do najtežih povreda u njenom životu, uključujući višestruke prijelome lobanje, slomljenu lijevu ruku te povrede srca i pluća. Nakon nekoliko dana provedenih na odjelu intenzivne njege, ljekari su njen oporavak opisali kao "čudo". Nakon nesreće je ispričala da je postojao trenutak kada su njeni roditelji šapatom razgovarali o tome da odustane od sporta koji joj je skoro oduzeo život, ali ona nikada nije sumnjala u sebe.

Ista upornost i ljubav koji su je privukli sportu od samog početka vratile su je nazad. Počela je voziti skateboard na ravnim površinama dok je još imala gips. Godinu dana kasnije bila je spremna za veliki trenutak skateboardinga - olimpijski debi.

04 Osvajanje bronze u Tokiju

S 13 godina postala najmlađa britanska osvajačica medalje na Ljetnim OI © Atiba Jefferson / Red Bull Content Pool

Da nije bilo pandemije, Brown se ne bi uspjela oporaviti dovoljno da učestvuje na prvim olimpijskim igrama u skateboardingu. Ali kada su Igre konačno održane u ljeto 2021. godine, Brown je stajala na ivici parka, s osmijehom na licu, spremna da predstavlja Veliku Britaniju na najvećoj sportskoj sceni.

Bila je na vrhuncu pažnje cijelog svijeta nakon što je mjesec ranije osvojila zlato na X Gamesu. Međutim, njena prva dva nastupa na ženskom park poligonu završila su padovima, prije nego što je u trećem pokušaju ostvarila dovoljno dobar rezultat za bronzanu medalju. S 13 godina je postala najmlađa osvajačica olimpijske medalje u historiji Velike Britanije.

05 Juri historiju kao skateboarderka i surferka

Sky teži da bude najbolja u skateboardingu i surfanju © Leandro Terrile / Red Bull Content Pool Sky je fokusirana na ostvarenje svog sna o dvostrukoj karijeri © George Karbus / Red Bull Content Pool

Brown je uvijek govorila da se nikada nije osjećala kao da pripada samo jednoj kategoriji, što je možda djelimično razlog zašto pokušava ostvariti san za koji malo ko vjeruje da je moguć, a to je da postane prva učesnica Ljetnih olimpijskih igara koja će se takmičiti u dva sporta, skateboardingu i surfanju.

Nakon bronze u Tokiju, ponovo je usmjerila napore kako bi surfanje dovela na isti nivo kao i skateboarding. Provodila je sate u vodi, učestvujući na takmičenjima od bazena s umjetnim valovima do svjetskih plaža, prenoseći svoj jedinstveni skateboard stil na valove.

"Ljudi uvijek govore da je moj stil u skateboardingu i surfanju veoma jedinstven i nadam se da se to zaista vidi. To je poput plesa. Želim da svaki pokret ima namjeru, da prirodno prelazi iz jednog u drugi. Snaga i brzina, sa stilom i ljepotom. Želim da ljudi gledaju kako vozim skateboard i surfam i da kažu: Wow, ovo je cool show", istakla je Sky.

Nekoliko mjeseci prije Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, bila je u konkurenciji za mjesto koje vodi na Olimpijske igre u surfanju. Iako je završila na 17. mjestu na ISA Svjetskim igrama u surfanju u Portoriku, što je bio najbolji rezultat ikada za jednu britansku surferku, ostala je bez plasmana za Pariz za samo jedno mjesto.

Ipak, ostvarila je svoj drugi nastup u skateboardingu i kući donijela još jednu bronzanu medalju, koja je dodata njenoj sve većoj kolekciji odličja.

06 Zvijezda filma "Now Days" i inspiracija novoj generaciji surferki

Sky Brown kao superzvijezda u filmu "Now Days" © Arto Saari / Red Bull Content Pool

Iako je propustila priliku da surfa na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, Brown i dalje ostaje okružena najboljima u svijetu surfanja. Godine 2026. se pojavila u jedinstvenom surf filmu "Now Days". U ovom filmu se pojavljuju tri svjetske prvakinje, koje su također olimpijke, a to su Caity Simmers, Caroline Marks i Molly Picklum, kao i poznata surf zvijezda Sierra Kerr. Brown i ovih pet žena mogu se vidjeti na nekim od najpoznatijih surf lokacija širom svijeta, rušeći unaprijed stvorene stavove o ženskom surfanju.

"Volim te žene. Biti okružena nekim od najboljih žena na svijetu koje sve rade zajedno s istom strašću, jednostavno je nevjerovatno. Kada sam bila mlađa, nije bilo mnogo žena koje su se ovim bavile na ovom nivou, tako da mi mnogo znači biti dio filma koji slavi upravo taj trenutak", naglasila je Sky.

Gledajte film "Now Days" na platformi Red Bull TV.

07 Šta je sljedeće za Sky Brown?

Sa 18 godina, Brown i dalje ima cilj da ispiše historiju kao šampionka u dva sporta – surfanju i skateboardingu. Sada, dok joj je dom u južnoj Kaliforniji, taj cilj pokušava ostvariti dajući sve od sebe.

"Uvijek sam željela dospjeti tamo gdje sportisti prije nisu, a raditi to u Los Angelesu, kod kuće, čini to još značajnijim. Propustila sam Pariz u surfanju za jedno mjesto i to me samo učinilo još odlučnijom. To nikada nije urađeno u više od 100 godina, a ja volim izazove", poručila je Brown za kraj.

08 Osnovne informacije o Sky Brown

Ime i prezime: Sky Brown

Datum rođenja: 7. juli 2008. godine

Mjesto rođenja: Miyazaki, Japan

Nacionalnost: Velika Britanija i Japan

Sportovi: skateboarding, surfanje

Olimpijske medalje: bronza (Tokio 2020, Pariz 2024)

Starosna dob kada je osvojila prvu olimpijsku medalju: 13 godina

Mjesto boravka: Južna Kalifornija