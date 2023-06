Traži se: stručnjak za društvene mreže

Prethodno iskustvo u produkciji sadržaja (montaža, snimanje, dizajn i drugo) su plus

Znaš prepoznati gdje i kako potencijalni potrošači i fanovi žive u digitalnom svijetu, kako se ponašaju i kako najbolje doći do njih

Pošalji svoj CV i kratko "video motivaciono pismo" u kome ćeš nam pokazati zašto si baš ti prava osoba za nas na maja.dozo@redbull.com do 10.7.2023. u 23:59

